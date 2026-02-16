English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND vs PAK: భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్.. 19 ఏళ్ల తర్వాత చరిత్ర సృష్టించిన ఇషాన్ కిషన్..!

IND vs PAK: భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్.. 19 ఏళ్ల తర్వాత చరిత్ర సృష్టించిన ఇషాన్ కిషన్..!

Ishan kishan: పాకిస్తాన్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో దూకుడుగా ఆడిన ఇషాన్ కిషన్ 27బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో గత 19ఏళ్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. మరి ఆ రికార్డు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 16, 2026, 07:19 AM IST

Trending Photos

Happy Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి విషెస్, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Mahashivratri
Happy Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి విషెస్, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
5
Prabhas health update
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
Hardik Pandya: వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మ‌హికా శ‌ర్మ‌కు హార్ధిక్ పాండ్యా అదిరిపోయే స్పెషల్ గిఫ్ట్..!
5
hardik pandya
Hardik Pandya: వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మ‌హికా శ‌ర్మ‌కు హార్ధిక్ పాండ్యా అదిరిపోయే స్పెషల్ గిఫ్ట్..!
Rare Ring of Fire Solar Eclipse: ఈ నెల 17న అరుదైన అద్భుతం.. ఆ ఐదు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం..!
5
Rare Ring of Fire Solar Eclipse on 17th: Rajayoga For 5 Zodiac Signs From That Day vn ring of fire solar eclipse
Rare Ring of Fire Solar Eclipse: ఈ నెల 17న అరుదైన అద్భుతం.. ఆ ఐదు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం..!
IND vs PAK: భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్.. 19 ఏళ్ల తర్వాత చరిత్ర సృష్టించిన ఇషాన్ కిషన్..!

IND vs PAK: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో దాయాది దేశాల మధ్య జరిగిన హై-వోల్టేజ్ పోరులో టీమిండియా ఘనవిజయం సాధించింది. భారత బౌలర్లు నిప్పులు చెరిగే బంతులతో విరుచుకుపడటంతో.. పాక్ బ్యాటర్లు బెంబేలెత్తిపోయారు. ఏ దశలోనూ పోటీ ఇవ్వలేకపోయిన పాకిస్తాన్ జట్టును.. భారత్ 61 పరుగుల భారీ తేడాతో చిత్తు చేసి, తన అజేయమైన రికార్డును కొనసాగించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ముందుగా టాస్ గెలిచిన పాకిస్తాన్ జట్టు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత జట్టు మొదట బ్యాటింగ్ చేసింది. ఓపెనర్లు ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ ఓపెనర్లుగా క్రీజులోకి వచ్చారు. అయితే, అభిషేక్ డకౌట్ రూపంలో మొదటి ఓవర్లోనే ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో పాక్ ప్లేయర్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు. అయితే, వారి ఆనందం ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. టీమిండియా ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ పాకిస్తాన్ బౌలర్లపై బ్యాటుతో విరుచుకుపడ్డాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఇషాన్ కిషన్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ 2007 ఫైనల్ తరువాత పాకిస్తాన్ జట్టుపై హాఫ్ సెంచరీ బాదిన తొలి ఓపెనర్‌గా ఇషాన్ కిషన్ చరిత్రకెక్కాడు. టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో భాగంగా ఆదివారం పాకిస్తాన్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఇషాన్ కిషన్ 40 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేయడం ద్వారా ఈ ఘనత సాధించాడు.

పాకిస్తాన్ జట్టుపై జరిగిన మ్యాచ్‌లో దూకుడుగా ఆడిన ఇషాన్ కిషన్ 27 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో గత 19 ఏళ్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. గత 19 ఏళ్లలో ఏ భారత ఓపెనర్ కూడా పాక్‌పై టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించలేదు. చివరి సారిగా 2007 టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో గౌతమ్ గంభీర్ ఓపెనర్‌గా వచ్చి పాకిస్తాన్‌పై హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ భారత ఓపెనర్‌ హాఫ్ సెంచరీ సాధించలేదు. రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్, కేఎల్ రాహుల్ ఓపెనర్లుగా బరిలోకి దిగినా పాకిస్తాన్ జట్టుపై 50 పరుగులు చేయలేక పోయారు. తాజాగా.. ఆ ఘనతను ఇషాన్ కిషన్ సాధించాడు.

Also Read: Ishan Kishan: ఏం కొట్టాడు భయ్యా..! ఊరమాస్ బ్యాటింగ్‌తో పాకిస్తాన్‌ను ఊచకోత కోసిన ఇషాన్ కిషాన్..!  

Also Read: Peanut Nutrition: పల్లీలను ఇలా తింటే మీ హెల్త్‌కి చాలా డేంజర్.. ఎందుకంటే..?   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ishan Kishanind vs pakIshan Kishan Creates HistoryIshan Kishan Super InningsT20 World Cup 2026

Trending News