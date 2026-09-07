Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Ishan Kishan Double Century: డబుల్ సెంచరీతో అలరించిన ఇషాన్ కిషన్..31 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు..

Ishan Kishan Double Century: డబుల్ సెంచరీతో అలరించిన ఇషాన్ కిషన్..31 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు..

Ishan Kishan Double Century News: టీమ్ఇండియా ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మరోసారి తన అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. తాజాగా దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఏకంగా డబుల్ సెంచరీ (250 పరుగులు) చేసి టీమ్ఇండియా సెలెక్టర్లను మరోసారి ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు. సౌత్ జోన్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఇషాన్ కిషన్ ప్రదర్శన చూసి టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 07, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:30 PM IST
Ishan Kishan Double Century: డబుల్ సెంచరీతో అలరించిన ఇషాన్ కిషన్..31 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు..
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సన్‌స్క్రీన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ 5 పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి.. లేదంటే పిగ్మంటేషన్ తప్పదు!
2
3
4
5