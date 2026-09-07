/Ishan Kishan Double Century: డబుల్ సెంచరీతో అలరించిన ఇషాన్ కిషన్..31 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు..

Ishan Kishan Double Century News: భారత్లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న డొమెస్టిల్ లీగ్ దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఈస్ట్ జోన్ బ్యాటింగ్లో అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. ఈ జట్టుకు ఇషాన్ కిషన్ నాయకత్వం వహిస్తుండగా.. ప్రత్యర్థి సౌత్ జోన్ టీమ్పై మొదటి రోజు అద్భుతంగా రాణించింది. మొదటి రోజు ఆట ముగిసేనాటికి 4 వికెట్ల నష్టానికి 385 పరుగుల పటిష్టమైన ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. తన అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్లలో ఒకదాన్ని ప్రదర్శించిన కెప్టెన్ పుణ్యమా అని, ఈ ఆధిక్యం మరింత పెరిగింది.
ఈస్ట్ జోన్ టీమ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ మొదటి రోజు క్రీజులోకి వచ్చి, రెండవ రోజు కూడా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాడు. అతను 301 బంతుల్లో 250 పరుగులు చేసి, దులీప్ ట్రోఫీ చరిత్రలో 12వ అత్యధిక పరుగుల ఇన్నింగ్స్గా నిలిచాడు. 1987 దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో వెస్ట్ జోన్పై నార్త్ జోన్ తరఫున 320 పరుగులు చేసిన రామన్ లంబా ఇప్పటికీ మొదటి స్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు.
అయితే ఇప్పుడు 250 పరుగులతో ఇషాన్ కిషన్.. డబ్ల్యూవీ రామన్తో కలిసి 12వ స్థానాన్ని పంచుకున్నాడు. ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్ తన డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన తర్వాత గేర్ మార్చాడు. అలసట కారణంగా రిటైర్డ్ హర్ట్గా నిష్క్రమించాడు.
ఇషాన్ కిషన్ తన ఇన్నింగ్స్లో 34 బౌండరీలు సాధించగా, వాటిలో 27 ఫోర్లు ఉన్నాయి. అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్లలో ఒకటి ఆడినప్పటికీ, బ్యాట్తో చరిత్ర సృష్టించడంలో విఫలమైనప్పటికీ, అతని జట్టు ఈస్ట్ జోన్కు ఇప్పుడు రికార్డుల పుస్తకాలను మార్చే అవకాశం లభించింది.
దులీప్ ట్రోఫీలో అత్యధిక జట్టు స్కోరు 868, దీనిని 1987లో నార్త్ జోన్ నమోదు చేసింది. ఈ వార్త రాసే సమయానికి, ఈస్ట్ జోన్ నాలుగు వికెట్ల తేడాతో 626 పరుగులు చేసింది. ఈ రికార్డుకు దగ్గరగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్లో లేకుండా.. ఇంతటి టార్గెట్ను సాధించడం ఇది సవాలుగా మారవచ్చు.
28 ఏళ్ల కిషన్ పేరిట కేవలం రెండు టెస్ట్ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. అతని చివరి రెడ్ బాల్ (టెస్టు) మ్యాచ్ జూలై 2023లో వెస్టిండీస్తో జరిగింది అతన్ని ఎంపిక చేయని సెలెక్టర్లందరికీ అతని దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ ప్రదర్శన ఒక గట్టి సమాధానం కావచ్చు.
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