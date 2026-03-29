Ishan Kishan: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమవగా.. తొలి మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ)తో తలపడిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓటమిపాలైంది. బ్యాటింగ్లో అద్భుతం చేసినా బౌలింగ్లో విఫలమవడంతో కొత్త సీజన్ను సన్రైజర్స్ ఓటమితో ప్రారంభించగా.. ఆర్సీబీ విజయంతో శుభారంభం చేసింది. 201 లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ 15 ఓవర్లలోనే ముగించి 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన పోరులో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగి నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయి 201 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ 7 పరుగులకే ఔటవగా.. ట్రావిడ్ హెడ్ 11 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ దంచికొట్టాడు. తుఫాన్ ఇన్సింగ్స్ ఆడి 38 బంతుల్లోనే 80 పరుగులు చేశాడు. 8 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. నితీశ్ కుమార్ ఒక్క పరుగే చేయగా.. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 31 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. సలీల్ అరోరా 9కే ఔటవగా.. అనికేత్ వర్మ అద్భుతంగా ఆడి 43 పరుగులు జోడించాడు. హర్ష్ దుబే (3), హర్షల్ పటేల్ పరుగులు చేయలేకపోయారు. ప్రత్యర్థి ఆర్సీబీ తమ సొంత గడ్డపై అద్భుతంగా ఆడాడు. జాకబ్ డఫీ అరంగేట్ర మ్యాచ్లోనే నిప్పులు చెరిగి సన్రైజర్స్ను భారీ దెబ్బతీశాడు. దీంతో ఒక దశలో హైదరాబాద్ 29 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.
భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు దిగిన బెంగళూరుకు ఓపెనర్లు మాంచి స్కోర్తో రాణించారు. దేవదత్ పడిక్కల్ కేవలం 26 బంతుల్లోనే 61 పరుగులు చేయగా.. విరాట్ కోహ్లీ తన మార్క్ షాట్లతో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ (31) దూకుడుగా ఆడటంతో ఆర్సీబీ విజయం సులువైంది. కోహ్లీ 38 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి అత్యధిక స్కోరర్గా నిలిచాడు. మిగతా బ్యాటర్లు తలా కొన్ని పరుగులు జోడించడంతో బెంగళూరు 15.4 ఓవర్లలోనే 202 చేసి ఆర్సీబీ విజయం సాధించింది.
బ్యాటర్లు ఘనం.. బౌలర్లు విఫలం
తొలి మ్యాచ్లోనే సన్రైజర్స్ విఫలమవడంతో మళ్లీ జట్టు కూర్పుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. బ్యాటింగ్ పరంగా అదరగొట్టగా.. బౌలింగ్లోనే సన్రైజర్స్ తడబడింది. ఐపీఎల్ సీజన్ తొలి నుంచి సన్రైజర్స్ ప్రధాన లోపం బౌలింగ్ లేకపోవడం. బ్యాటర్లు చేసిన భారీ స్కోర్ను బౌలర్లు కాపాడడంలో విఫలమవడంతో జట్టు పరాజయం వైపు నిలిచింది. గత సీజన్లలో కూడా ఇదే లోపంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సన్రైజర్స్.. ఆ లోపం నుంచి బయటపడడం లేదు.
