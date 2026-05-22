/Sunrisers Hyderabad: బెంగళూరుకు భారీ లక్ష్యం.. దంచికొట్టిన ఇషాన్‌, అభిషేక్‌, క్లాసెన్‌

Ishan Kishan Slams 79 Runs: సంచలన ప్రదర్శనతో భారీ విజయాలను అందుకుని ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్లో స్థానం పొందిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మరోసారి భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు ఊచకోత కోశారు. ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్తో విధ్వంసం సృష్టించగా.. అభిషేక్ శర్మ, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ అర్ధ సెంచరీలతో చెలరేగి ఆడారు. సిక్స్లు, ఫోర్లతో పరుగుల వరద పారడంతో ఉప్పల్ స్టేడియం దద్దరిల్లింది. బెంగళూరు జట్టుకు భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.
టాస్ గెలిచి అనూహ్యంగా బ్యాటింగ్కు దిగిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 255 పరుగులు చేసింది. స్టార్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ బ్యాట్తో బీభత్సం చేశాడు. 46 బంతుల్లో 79 పరుగులు చేసి ఊచకోత కోశాడు. 8 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో దూకుడుగా ఆడి భారీ స్కోర్ను నమోదు చేశాడు. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ 22 బంతుల్లో మెరుపు వేగంతో 56 పరుగులు చేశాడు. 4 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు బాది ఈ సీజన్లో మరో అర్ధ శతకాన్ని నమోదుచేశాడు. ట్రావిస్ హెడ్ 26 పరుగులకు పరిమితమవగా.. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 24 బంతుల్లో 51 స్కోర్తో.. 2 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు బాదాడు. తెలుగు ఆటగాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి 29 పరుగులు చేసి నాటౌట్ గా నిలిచాడు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ దళాన్ని దెబ్బతీసేందుకు బెంగళూరు బౌలర్లు చేసిన ప్రదర్శన ఫలించలేదు. అతి కష్టంగా నాలుగు వికెట్లు తీశారు. రసిక్ సలామ్ 2 వికెట్లు తీయగా.. సుయాశ్ శర్మ, కృనాల్ పాండ్యా తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు. మరి ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి బెంగళూరు తన టాప్ ప్లేస్ ను నిలబెట్టుకుందా? లేదా అనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం
ఉప్పల్ స్టేడియంలో బ్యాటర్లు చెలరేగి ఆడడంతో ప్రేక్షకులు పండుగ చేసుకున్నారు. ప్లేఆఫ్స్ చేరడంతోపాటు టాప్ జట్టు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో ఆడుతుండడంతో ప్రేక్షకులతో స్టేడియం కిక్కిరిసింది. కళ్లు చెదిరే షాట్లతో ఉప్పల్ స్టేడియంలో ప్రేక్షకులు ఉర్రూతలూగారు. సొంతగడ్డపై ఆడుతున్న హైదరాబాద్ జట్టుకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు.