  Ishan kishan:ఫైనల్‌కు ముందు కన్నుమూసిన సోదరి.. బాధను దిగమింగుకొని జట్టును గెలిపించిన హీరో..!!



Ishan kishan: ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 విజయాన్ని తన మరణించిన అక్కకు అంకితం చేస్తున్నట్లు టీమిండియా ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ భావోద్వేగంతో వెల్లడించాడు. మహిళా దినోత్సవం రోజున ఈ ఘన విజయం సాధించడం తనకు మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపించిందని, ఆ ట్రోఫీని తన అక్కకు బహుమతిగా ఇవ్వడం గర్వంగా ఉందని కన్నీళ్లు ఆపుకోలేక చెప్పాడు.



Ishan kishan sister dies before t20 wc final: ఈ టోర్నమెంట్‌లో భారత్ విజేతగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆదివారం నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా జరిగింది. సమష్టిగా అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన టీమిండియా 96 పరుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్ నేషనల్ క్రికెట్ టీమ్ ను ఓడించి ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో భారత్ మూడోసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌ను గెలుచుకుంది. అంతేకాదు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా టైటిల్‌ను నిలబెట్టుకోవడంతో పాటు స్వదేశంలో టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన తొలి జట్టుగా కూడా చరిత్ర సృష్టించింది.

ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతంగా ఆడాడు. 25 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 54 పరుగులు చేసి హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. మరోవైపు సంజు శాంసన్ తో కలిసి కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి జట్టుకు బలమైన స్కోర్‌ను అందించాడు.  మ్యాచ్ అనంతరం అధికారిక ప్రసారకర్తతో మాట్లాడిన ఇషాన్ కిషన్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు రెండు రోజుల ముందు తన కజిన్ సిస్టర్ కారు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిందని తెలిపాడు. ఆ విషాద వార్త కారణంగా తన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు రావలేకపోయారని చెప్పాడు. ఈ గెలుపును ఆమెకు అంకితం చేస్తున్నానని చెప్పుతూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.

 ఫైనల్‌కు ముందు మా కజిన్ సిస్టర్ ప్రమాదంలో మృతి చెందింది. ఆమె కోసం నేనింకా బాగా ఆడాలని అనుకున్నాను. ఈ కప్‌ను ఆమెకే అంకితం చేస్తున్నాను. ఆమె ఇక మన మధ్య లేదని నమ్మడం చాలా కష్టం. మ్యాచ్‌కు ముందు ఈ విషాదం నన్ను మానసికంగా బాగా కుంగదీసింది. కానీ ఆమె కోసం ఈ ట్రోఫీ గెలవాలని సంకల్పించాను. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా నా విజయాన్ని చూసి ఆమె గర్వపడుతుందని నమ్ముతున్నాను  అని ఇషాన్ తెలిపాడు.

ఈ విషాద సమయంలో తనకు జట్టు కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ఎంతో ధైర్యం చెప్పాడని కూడా వెల్లడించాడు. “నా సోదరి మరణించిన విషయం తెలిసినప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను. ఆ బాధను హార్దిక్ భాయ్‌తో పంచుకున్నాను. జట్టు ప్రయోజనాలను ముందుగా చూడాలని ఆయన సూచించారు. ఆయన మాటలు నాకు ధైర్యం ఇచ్చాయి. ఈ రోజు మహిళా దినోత్సవం కావడంతో ఈ విజయం నాకు మరింత భావోద్వేగాన్ని కలిగిస్తోంది” అని చెప్పాడు.

ఇలాంటి కష్టకాలంలో తన కుటుంబంతో పాటు జట్టు సభ్యులందరూ తనకు అండగా నిలిచారని, సహచర ఆటగాళ్లు కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకున్నారని ఇషాన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా తన కెరీర్‌లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నానని, జట్టులోకి రావడం–మళ్లీ బయటపడడం వంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ఈ ప్రపంచకప్‌లో మంచి ప్రదర్శన చేయడం తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచిందని చెప్పాడు.

ఇక ఇషాన్ కిషన్ కజిన్ సిస్టర్ మరియు ఆమె భర్త మార్చి 6న జరిగిన ఘోర కారు ప్రమాదంలో మరణించారు. ఒక పెళ్లి కార్యక్రమానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు ఆరు నెలల వయసున్న ఒక శిశువు, మూడు సంవత్సరాల చిన్నారి ఉన్నారు. అదృష్టవశాత్తూ ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఈ ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.

ఈ విషాదం కారణంగా ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా చూడడానికి ఇషాన్ కుటుంబ సభ్యులు అహ్మదాబాద్‌కు రావలేకపోయారు. అయితే ఫైనల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ తన బ్యాట్‌ను ఆకాశం వైపు చూపిస్తూ తన సోదరికి ప్రత్యేకంగా నివాళులర్పించాడు. ఆ క్షణం ప్రేక్షకులను కూడా భావోద్వేగానికి గురి చేసింది.

