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Japan Football Fans: హృదయాలను గెలిచిన జపాన్ ఫ్యాన్స్..మ్యాచ్ తర్వాత చెత్తను శుభ్రం చేసిన అభిమానులు!

Japan Football Fans Clean Stadium: క్రీడా ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఫీఫా వరల్డ్ కప్ మానియా ఊపేస్తుంది. ఇటీవలే గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీలో తాజాగా ఓ ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగింది. జపాన్ దేశానికి చెందిన అభిమానులు స్టేడియంలో చెత్తను శుభ్రం చేస్తూ కనిపించారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:40 PM IST
Japan Football Fans: హృదయాలను గెలిచిన జపాన్ ఫ్యాన్స్..మ్యాచ్ తర్వాత చెత్తను శుభ్రం చేసిన అభిమానులు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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హృదయాలను గెలిచిన జపాన్ ఫ్యాన్స్..మ్యాచ్ తర్వాత చెత్తను శుభ్రం చేసిన అభిమానులు!
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