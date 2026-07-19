/Japan Open 2026: జపాన్ ఓపెన్ విజేతగా పీవీ సింధు..2019 తర్వాత సింధు ఖాతాలోకి మరో రికార్డు!

Japan Open 2026 Winner: భారత బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్ పీవీ సింధు ఖాతాలో మరో ట్రోఫీ వచ్చి చేరింది. జపాన్ వేదికగా జరిగిన బ్యాడ్మింటన్ ఓపెన్ 2026లో పీవీ సింధు విజేతగా నిలిచింది. తాజాగా ఫైనల్లో జపాన్కు చెందిన అకానె యమగుచిని 21-17, 21-17 పాయింట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. అయితే 2019 ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ తర్వాత అంతటి స్థాయిలో అతిపెద్ద ట్రోఫీఇదే కావడం గమనార్హం.
గత రెండేళ్లుగా, పీవీ సింధు చుట్టూ వినబడుతున్న ఒకేఒక ప్రశ్న.. సింధు ఛాంపియన్గా నిలుస్తుందా? అయితే ప్రశ్న ఆమె ఇంకా అతిపెద్ద టైటిళ్లను గెలవగలదా లేదా అనే దాని గురించి కాదు, ఆమె తన అత్యుత్తమ ఫామ్ను తిరిగి పొందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అనే దాని గురించే. నిరంతర గాయాలు, ఆధునిక క్రీడ కఠినమైన పరిణామం, 2024 వరకు కొనసాగుతున్న టైటిల్ కరువు వంటివి, రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత అయిన ఆమె, తనను ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ క్రీడాకారిణులలో ఒకరిగా నిలిపిన నైపుణ్యాలను పునఃసృష్టించగలదా అని చాలా మందిని సందేహించేలా చేశాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలకు ఒక్క జపాన్ ఛాంపియన్షిప్తో సింధు సమాధానం చెప్పింది. ఆదివారం టోక్యో మెట్రోపాలిటన్ జిమ్నాసియంలో, సింధు దానికి సమాధానం ఇచ్చింది.
జపాన్ ఓపెన్లో అపారమైన శక్తి, వ్యూహాత్మక ప్రతిభ, ప్రచండ మానసిక స్థైర్యం కలగలిసిన ఒక అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో.. 31 ఏళ్ల భారత స్టార్ క్రీడాకారిణి సింధు, జపాన్ క్రీడాకారిణి అకానె యమగుచిని వరుస గేమ్లలో 21-17, 21-17 తేడాతో ఓడించి, తన తొలి జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయంతో ఎందుకంటే ఇది ఆమెకు మొట్టమొదటి సూపర్ 750 టైటిల్ కాగా, ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్ను గెలిచిన చరిత్రలోనే తొలి భారతీయురాలిగా ఆమె నిలిచింది.
సింధు చివరి టైటిల్ను 2024లో సయ్యద్ మోడీ ఇంటర్నేషనల్లో గెలుచుకుంది. 2019లో ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్స్ కిరీటాన్ని గెలుచుకున్న తర్వాత జపాన్ ఓపెన్లో సాధించిన ఈ విజయమే ఆమెకు అతిపెద్ద టైటిల్.
స్టీప్ క్రాస్-కోర్ట్ డ్రాప్స్, అద్భుతమైన స్మాష్ల కాంబినేషన్ను ఉపయోగించి.. సింధు మొదటి గేమ్లో యమగుచి ఆటను నిరంతరం దెబ్బతీసింది. మొదటి గేమ్ చివరి వరకు హోరాహోరీగా సాగింది, కానీ ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు పీవీ సింధు అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో కీలకమైన పాయింట్లను వరుసగా గెలుచుకుని మొదటి గేమ్ను 21-17 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. ఒక గేమ్ ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, సింధు తన గేమ్ను ఏ మాత్రం చేజారకుండా చూసుకుంది. ఆ తర్వాత స్పష్టమైన ఆధిక్యంతో రెండో గేమ్లోనూ దూకుడుగా ఆడి.. యమగుచి తప్పిదాలను విజయంగా మలచుకుంది.
2019 ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో తాను ప్రదర్శించిన అద్భుతమైన వ్యూహాత్మక పటిమను మరోసారి కనబరుస్తూ, ఆమె రెండో గేమ్ను 21-17తో గెలుచుకుని చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచ మూడవ ర్యాంకర్ అయిన ప్రత్యర్థిని ఆమె సొంత గడ్డపైనే ఓడించడం ద్వారా, తాను తిరిగి సత్తా చాటానని సింధు బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచానికి గట్టిగా చాటిచెప్పింది.
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