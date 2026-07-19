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Japan Open 2026: జపాన్ ఓపెన్ విజేతగా పీవీ సింధు..2019 తర్వాత సింధు ఖాతాలోకి మరో రికార్డు!

Japan Open 2026 Winner: జపాన్ ఓపెన్ విజేతగా భారత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు నిలిచింది. 2019 తర్వాత మరో ప్రపంచ స్థాయి ఛాంపియన్‌షిప్ కోసం ఎదురుచూసున్న పీవీ సింధు విజయం సాధించింది. తాజాగా జరిగిన జపాన్ ఓపెన్‌లో ప్రత్యర్థి అకానె యమగుచిని 21-17, 21-17 తేడాతో ఓడించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:09 PM IST
Japan Open 2026: జపాన్ ఓపెన్ విజేతగా పీవీ సింధు..2019 తర్వాత సింధు ఖాతాలోకి మరో రికార్డు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Japan Open 2026: జపాన్ ఓపెన్ విజేతగా పీవీ సింధు..2019 తర్వాత సింధు ఖాతాలోకి మరో రికార్డు!
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