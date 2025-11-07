English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Jasprit Bumrah: చ‌రిత్ర సృష్టించిన స్టార్ పేసర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా.. ఆస్ట్రేలియాపై టీ20ల్లో ఒకే ఒక్క‌డు..!

Jasprit Bumrah: చ‌రిత్ర సృష్టించిన స్టార్ పేసర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా.. ఆస్ట్రేలియాపై టీ20ల్లో ఒకే ఒక్క‌డు..!

Bumrah: టీమిండియా స్టార్ పేస‌ర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. టీ20ల్లో ఆస్ట్రేలియాపై అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్ర‌మంలో బుమ్రా.. పాకిస్తాన్ మాజీ స్పిన్న‌ర్ సయీద్ అజ్మల్‌ను అధిగ‌మించాడు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 7, 2025, 04:49 PM IST

Trending Photos

Trisha: తెలుగు స్టార్ హీరో కి ఊరంతా అఫైర్స్.. త్రిష తో కూడా.. దర్శకుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Trisha Krishnan
Trisha: తెలుగు స్టార్ హీరో కి ఊరంతా అఫైర్స్.. త్రిష తో కూడా.. దర్శకుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Cibil Score: మీ సిబిల్ స్కోర్ పెంచాలా? ఈ 6 ట్రిక్స్ పాటిస్తే చాలు.. 100 పాయింట్ల పరుగు ఖాయం..!!
8
Benefits of having high credit score
Cibil Score: మీ సిబిల్ స్కోర్ పెంచాలా? ఈ 6 ట్రిక్స్ పాటిస్తే చాలు.. 100 పాయింట్ల పరుగు ఖాయం..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి శుభవార్త, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది..
5
today horoscope november 7 2025
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి శుభవార్త, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది..
PF Withdraw: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పూర్తి డబ్బు ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
5
PF withdrawal
PF Withdraw: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పూర్తి డబ్బు ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
Jasprit Bumrah: చ‌రిత్ర సృష్టించిన స్టార్ పేసర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా.. ఆస్ట్రేలియాపై టీ20ల్లో ఒకే ఒక్క‌డు..!

Jasprit Bumrah: టీమిండియా స్టార్ పేస‌ర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. టీ20ల్లో ఆస్ట్రేలియాపై అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. నవంబర్ 6న క్వీన్స్‌లాండ్ వేదిక‌గా ఆసీస్‌తో జ‌రిగిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్‌లో ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్ట‌డం ద్వారా బుమ్రా ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలో అత‌డు పాకిస్తాన్ మాజీ స్పిన్న‌ర్ సయీద్ అజ్మల్ ను అధిగ‌మించాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆసీస్‌తో జ‌రిగిన టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో అజ్మ‌ల్ 11 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 19 వికెట్లు తీశాడు. ఇక బుమ్రా 17 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 20 వికెట్లు సాదించాడు. ఈ జాబితాలో వీరిద్ద‌రి త‌రువాతి స్థానాల్లో పాక్ ఆట‌గాడు మ‌హ్మ‌ద్ అమీర్‌, న్యూజిలాండ్ స్పిన్న‌ర్ మిచెల్ సాంట్న‌ర్ ఉన్నారు.

టీ20ల్లో ఆసీస్ పై అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్లు వీరే..
1. జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా (భార‌త్‌) – 20 వికెట్లు (17 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో)
2. సయీద్ అజ్మల్ (పాకిస్తాన్‌) – 19 వికెట్లు (11 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో)
3. మ‌హ్మ‌ద్ అమీర్ (పాకిస్తాన్‌) – 17 వికెట్లు (10 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో)
4. మిచెల్ సాంట్న‌ర్ (న్యూజిలాండ్‌) – 17 వికెట్లు (12 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో )

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భార‌త్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 167 ప‌రుగులు చేసింది. భార‌త బ్యాట‌ర్ల‌లో శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (46), అభిషేక్ శ‌ర్మ (28), శివ‌మ్ దూబె (22), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ (21 నాటౌట్) రాణించారు. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌లో ఆడ‌మ్ జంపా, నాథ‌న్ ఎల్లిస్‌లు చెరో మూడు వికెట్లు తీశారు. జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, మార్క‌స్ స్టోయినిస్ త‌లా ఓ వికెట్ సాధించారు.

అనంత‌రం 168 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన ఆసీస్ 18.2 ఓవ‌ర్ల‌లో 119 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో మిచెల్ మార్ష్ (30), మాథ్యూ షార్ట్ (25) లు ప‌ర్వాలేనిపించ‌గా.. జోష్ ఇంగ్లిష్ (12), టిమ్ డేవిడ్ (14), జోష్ ఫిలిప్ (10), గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ (2)లు విఫ‌లం అయ్యారు. టీమ్ఇండియా బౌల‌ర్ల‌లో వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ మూడు వికెట్లు, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, శివ‌మ్ దూబెలు చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రాలు త‌లా ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

Also Read: Mohammed Shami: టీమిండియా పేసర్ మహమ్మద్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Also Read: Sree Charani: క్రికెటర్ శ్రీచరణికి ఏపీ సర్కార్ భారీ నజరానా.. రూ. 2.5 కోట్లు, గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగం సహా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jasprit Bumrah New RecordBumrah T20I RecordJasprit BumrahCricketer Jasprit BumrahInd vs Aus

Trending News