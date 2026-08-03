Auqib Nabi Replaces Jasprit Bumrah: శ్రీలంక పర్యటనలో భాగంగా ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభమయ్యే రెండు టెస్టుల సిరీస్కు ముందు స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా గాయం కారణంగా అవుట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ముందుగా శ్రీలంక టూర్కు బుమ్రా పేరును సెలెక్ట్ చేయగా.. గాయం నుంచి ఇంకా కోలుకోలేకపోవడంతో తాజాగా పక్కనపెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలోనే బుమ్రా స్థానంలో యువ బౌలర్ ఆకిబ్ నబీని స్క్వాడ్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఆసక్తికరంగా టూర్కు బయలుదేరే ముందు రోజు మాత్రమే నబీ సెలెక్షన్ను వెల్లడించింది. నబీ ఐపీఎల్ 2026లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. ఐదు మ్యాచ్లలో ఒక్క వికెట్ కూడా తీయకపోయినా.. ఎందుకు టెస్ట్ టీమ్కు ఎంపిక చేశారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు జరిగిన మినీ వేలంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఫ్రాంచైజీ నబీని రూ.8.4 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఆడే అవకాశం ఇవ్వగా.. ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు. ఐపీఎల్లో పెద్ద రాణించలేపోయినా.. అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చాడని అభిమానుల్లో ఓ ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. అయితే సెలెక్టర్ల దృష్టిలో నబీ ఒక లాంగ్-టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్గా ఉన్నాడు. 2025-26 రంజీ ట్రోఫీలో జమ్మూ కాశ్మీర్కు టైటిల్ అందించడంలో నబీ కీలక పాత్ర పోషించాడు. కేవలం 10 మ్యాచ్ల్లోనే 60 వికెట్లు పడగొట్టి.. బౌలింగ్ క్లాస్ను చూపించాడు. రెండు దేశీయ సీజన్లలో మొత్తం 100 వికెట్లు తీసి.. సెలెక్టర్ల రాడార్లోకి వచ్చాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరిగిన టెస్టులో కూడా బ్యాకప్గా తీసుకున్నారు.
ఇక కండిషన్స్ పరంగా చూస్తే.. శ్రీలంక పిచ్లు సాధారణంగా స్లోగా, టర్న్ ఎక్కువగా ఉండేలా ఉంటాయి. ఇలాంటి ట్రాక్లపై బౌలర్లు లైన్-లెంగ్త్ కంట్రోల్తో పాటు వికెట్ల కోసం ఓపికతో ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆకిబ్ నబీ ఇటీవల శ్రీలంకలో ఆడిన ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్ల్లో ఆరు వికెట్లు తీసి.. స్థానిక పరిస్థితులకు అలవాటు పడ్డాడు. గాలేలో ఆగస్టు 15న ప్రారంభమయ్యే తొలి టెస్టులో నబీకి తుదిజట్టులో అవకాశం దక్కుతుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఐపీఎల్ పర్ఫామెన్స్ ఆధారంగా కాకుండా.. రంజీల్లో దుమ్ములేపిన నబీకి ఛాన్స్ ఇవ్వడంపై మాజీలు కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇక శ్రీలంక టూర్ నబీకి ఇది డ్రీమ్ డెబ్యూ ఛాన్స్గా మారుతుందా..? లేక బెంచ్పైనే కూర్చోవాల్సి వస్తుందా..? అనేది క్లారిటీ రానుంది. భారత జట్టు చివరిసారిగా 2017లో శ్రీలంకలో పర్యటించింది. అప్పటి నుంచి టీమిండియాలో పూర్తి మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రస్తుత జట్టులోని కొద్దిమంది ఆటగాళ్లకు మాత్రమే శ్రీలంకలోని టర్నింగ్ ట్రాక్లు, స్లో పిచ్లపై అనుభవం ఉంది.