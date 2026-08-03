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ఐపీఎల్ వేలంలో రూ.8.4 కోట్లు.. 5 మ్యాచ్‌లలో జీరో వికెట్లు.. కట్ చేస్తే నేరుగా టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ..!

Auqib Nabi Replaces Jasprit Bumrah: శ్రీలంక టూర్‌కు బుమ్రా స్థానంలో జమ్మూ కశ్మీర్ పేస్ బౌలర్ ఆకిబ్ నబీ పేరును సెలెక్టర్లు ప్రకటించారు. ఐపీఎల్‌లో ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయిన ఈ బౌలర్‌ను టెస్ట్ టీమ్‌కు ఎందుకు ఎంపిక చేశారు..? సెలెక్టర్లు ఏం లెక్కలు వేశారు..? వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 03, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:21 PM IST
ఐపీఎల్ వేలంలో రూ.8.4 కోట్లు.. 5 మ్యాచ్‌లలో జీరో వికెట్లు.. కట్ చేస్తే నేరుగా టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ..!
Image Credit: Aqib Nabi (Source: BCCI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఐపీఎల్ వేలంలో రూ.8.4 కోట్లు.. 5 మ్యాచ్‌లలో జీరో వికెట్లు.. కట్ చేస్తే నేరుగా టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ..!
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