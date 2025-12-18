Jasprit Bumrah: అభిమాని నుంచి ఫోన్ లాక్కున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రా.. వైరల్ వీడియో ఇదిగో..!

Jasprit Bumrah Viral Video: టీమిండియా పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఓ అభిమాని ఫోన్ లాక్కున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తన అనుమతి లేకుండా వీడియో తీస్తుండగా.. బుమ్రా హెచ్చరించినా అతను పట్టించుకోకపోవడంతో బుమ్రా కాస్త కఠినంగా వ్యవహరించాడు. ఇంతకు ఏం జరిగిందంటే.. విమానాశ్రయంలో బుమ్రా చెక్ ఇన్ కోసం లైన్ నిల్చొని ఉండగా.. ఓ అభిమాని దగ్గరగా వచ్చాడు. సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుంటూ అక్కడే నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ముందుగా చేతితో సైగలు చేసినా వినలేదు. రికార్డింగ్ ఆపమని బుమ్రా హెచ్చరించినా అతను మాట పట్టించుకోలేదు. మీ ఫోన్ పడిపోతే నాకు సంబంధం లేదు అని బుమ్రా చెప్పగా.. పర్వలేదు సార్ అంటూ అతను అన్నాడు. దీంతో బుమ్రా ఫోన్ లాక్కొని దూరంగా విసిరేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుండగా.. నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బుమ్రా మరింత సంయమనం పాటించాల్సిందని.. ప్రవర్తన గౌరవప్రదంగా లేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరో యూజర్.. ఫామ్లో లేని బుమ్రా.. ఆ పేద అభిమానిపై తన కోపాన్ని వెళ్లగక్కుతున్నాడంట ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అయితే కొంతమంది అభిమానులు బుమ్రాకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ఏ ఆటగాడికైనా ప్రైవేట్ స్పెస్ ఉంటుందని.. అనుమతి లేకుండా ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడం తప్పని అంటున్నారు. "బుమ్రా దూరంగా ఉండమని హెచ్చరించినా.. అతను వినలేదు. సెలబ్రిటీల ప్రైవసీని గౌరవించాలి. ఆ అభిమానికి అలా చేయడం కరెక్టే.." అని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు.
What an arrogant behavior by Jasprit Bumrah. First he threatened his fan that he would throw his phone, and later he snatched the fan's phone. pic.twitter.com/O2e4jSLw7s
— 𝐆𝐨𝐚𝐭𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 👑 (@Goatlified) December 17, 2025
ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో బుమ్రా ఆడుతున్నాడు. మొదటి మ్యాచ్లో 17 పరుగులు ఇచ్చి రెండు వికెట్లు తీయగా.. రెండో మ్యాచ్లో ఒక్క కూడా తీయలేకపోయాడు. మూడో టీ20 మ్యాచ్కు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. బుధవారం రాత్రి జరగాల్సిన నాలుగో మ్యాచ్.. పొగమంచు కారణంగా రద్దయిన విషయం తెలిసిందే. సిరీస్లో టీమిండియా ప్రస్తుతం 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది. చివరి మ్యాచ్ డిసెంబర్ 19న అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్లో సఫారీలు గెలిస్తే సిరీస్ సమం అవుతుంది. టెస్ట్ సిరీస్ను దక్షిణాఫ్రికా గెలుచుకోగా.. వన్డే సిరీస్ను టీమిండియా సొంతం చేసుకుంది. చివరి టీ20 మ్యాచ్ కూడా గెలిస్తే.. వైట్ బాల్ ఫార్మాట్లో దక్షిణాఫ్రికాపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించినట్లు అవుతుంది.
Also Read: Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దు తర్వాత లేటెస్ట్ లుక్లో స్మృతి.. వన్ పీస్ డ్రెస్లో వైరల్ ఫోటోస్..!
Also Read: Atal Pension Yojana: 8 కోట్ల మందికి బిగ్ అలర్ట్.. ఆ పథకం కింద పెన్షన్ పెరుగుతుందా? ప్రభుత్వం నుంచి కీలక అప్డేట్..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి