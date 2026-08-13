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Jitesh Sharma Trade 2027: ఆర్‌సీబీ ఆటగాడిపై కన్నేసిన కావ్యా పాప..ఐపీఎల్ ట్రేడ్ డీల్‌లో అతడే కావాలని పట్టు!

Jitesh Sharma Trade 2027 IPL: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో అదరగొట్టిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) వచ్చే ఏడాది మరింత పటిష్టంగా బరిలోకి దిగేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. కావ్య మారన్ సారథ్యంలోని ఆరెంజ్ ఆర్మీ మేనేజ్‌మెంట్ జట్టులోని బలహీనతలను సరిదిద్దే పనిలో పడింది. ఇందులో భాగంగా లోయర్‌ ఆర్డర్‌లో నమ్మకమైన భారతీయ ఫినిషర్‌ను దక్కించుకోవడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 13, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:45 PM IST
Jitesh Sharma Trade 2027: ఆర్‌సీబీ ఆటగాడిపై కన్నేసిన కావ్యా పాప..ఐపీఎల్ ట్రేడ్ డీల్‌లో అతడే కావాలని పట్టు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Jitesh Sharma Trade 2027: ఆర్‌సీబీ ఆటగాడిపై కన్నేసిన కావ్యా పాప..ఐపీఎల్ ట్రేడ్ డీల్‌లో అతడే కావాలని పట్టు!
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