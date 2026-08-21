/టెస్టుల్లో సరికొత్త జో రూట్ చరిత్ర.. సచిన్ సరసన ఇంగ్లాండ్ స్టార్..!

Joe Root equals Sachin Tendulkar Record: ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ టీమ్ కెప్టెన్ జో రూట్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. పాకిస్థాన్తో లీడ్స్లోని హెడింగ్లే వేదికగా జరుగుతున్న మొదటి టెస్టు మ్యాచ్లో అద్భుత అర్ధశతకంతో రాణించి.. క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉన్న అరుదైన ప్రపంచ రికార్డును సమం చేశాడు. ప్రస్తుత తరం స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ కేన్ విలియమ్సన్, స్టీవ్ స్మిత్లకు కూడా సాధ్యంకాని ఈ ఫీట్ను రూట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. తన 167వ మ్యాచ్లో టెస్ట్ క్రికెట్లో 68వ అర్ధశతకం సాధించాడు. జో రూట్ 112 బంతుల్లో 10 ఫోర్లతో 66 పరుగులు చేశాడు.
టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు (68) బాదిన ఆటగాడిగా ఇప్పటివరకు మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. ఇప్పుడు రూట్ కూడా 68వ అర్ధశతకం నమోదు చేసి సచిన్ సరసన నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో సచిన్, రూట్ల తర్వాత శివ్నరైన్ చంద్రపాల్ (66), రాహుల్ ద్రవిడ్ (63), అలన్ బోర్డర్ (63) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. జోరూట్ 50.64 సగటుతో 14,180 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 41 సెంచరీలు ఉన్నాయి. సచిన్ టెండూల్కర్ 200 టెస్టుల్లో 53.78 సగటుతో 15,921 పరుగులతో టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా కొనసాగుతున్నాడు. జో రూట్ మరి కొంతకాలం క్రికెట్ ఆడే అవకాశం ఉండడంతో సచిన్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది.
టెస్టుల్లో అత్యధిక అర్ధ శతకాలు
1. సచిన్ టెండూల్కర్ (భారత్) – 68
2. జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్) – 68
3. శివ్నరైన్ చంద్రపాల్ (వెస్టిండీస్) – 66
4. రాహుల్ ద్రవిడ్ (భారత్) – 63
5. అలన్ బోర్డర్ (ఆస్ట్రేలియా) – 63
ఇక ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 171 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో ఆలీ రాబిన్సన్ (5/51), జోష్ టంగ్ (5/46) ఐదేసి వికెట్లతో పాక్ నడ్డి విరిచారు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన ఇంగ్లాండ్.. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 8 వికెట్ల నష్టానికి 366 పరుగులు చేసి 195 పరుగుల భారీ ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది. జో రూట్ (66)తో పాటు అరంగేట్ర బ్యాటర్ జోర్డాన్ కాక్స్ (73), హ్యారీ బ్రూక్ (91), డాన్ లారెన్స్ (51) కీలక ఇన్నింగ్స్లు ఆడారు. పాకిస్థాన్ తరఫున స్పిన్నర్ అలీ ఉస్మాన్ 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు.