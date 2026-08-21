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టెస్టుల్లో సరికొత్త జో రూట్ చరిత్ర.. సచిన్ సరసన ఇంగ్లాండ్ స్టార్..!

Joe Root equals Sachin Tendulkar Record: టెస్టుల్లో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు బాదిన బ్యాట్స్‌మెన్‌గా సచిన్ (68) పేరిట ఉన్న రికార్డును ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జో రూట్ సమం చేశాడు. సచిన్ 200 టెస్టులు ఆడగా.. జో రూట్ తన 167వ టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఈ ఫీట్‌ను సాధించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 21, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:36 PM IST
టెస్టుల్లో సరికొత్త జో రూట్ చరిత్ర.. సచిన్ సరసన ఇంగ్లాండ్ స్టార్..!
Image Credit: Joe Root News (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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