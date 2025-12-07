JPL Tourney: అట్టహాసంగా జేపీఎల్‌ ప్రారంభం.. క్రికెటర్లుగా అదరగొట్టిన జర్నలిస్టులు

JPL Season 2 Opening Ceremony: సమాజానికి సమాచారం అందించాలనే యజ్ఞంలో నిత్యం బిజీగా ఉండే జర్నలిస్టులు ఆటవిడుపుగా క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. ఐపీఎల్ మాదిరి జర్నలిస్ట్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభమైంది. అట్టహాసంగా హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన జీపీఎల్లో క్రికెటర్లుగా అవతారమెత్తిన జర్నలిస్టులు అదరగొట్టారు. ప్రతి ఏడాది మాదిరే జీపీఎల్లో నిత్యం వార్తలతో తీరిక లేకుండా ఉండే పాత్రికేయ మిత్రులు ఇలా క్రికెట్ ఆడి సందడి చేశారు.
హైదరాబాద్ శివారు దుండిగల్లోని ఎంఎల్ఆర్ఐటీ క్రికెట్ గ్రౌండ్స్లో నెక్ జర్నలిస్టు ప్రీమియర్ లీగ్ (జేపీఎల్) సీజన్-2 ఆదివారం ప్రారంభమైంది. పది మీడియా జట్ల జెర్సీలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం తొలి మ్యాచ్లో ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వర్సెస్ 10 టీవీ మధ్య మ్యాచ్ను టాస్ వేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కీలక ప్రసంగం చేశారు.
'రాజకీయ నాయకులు, జర్నలిస్టులు, పోలీసులు, డాక్టర్స్ ఈ నాలుగు వృత్తుల్లో పని చేసే వారికి సెలవులు ఉండవు. ఈ నాలుగు విభాగాల్లో పని చేసేవారు తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి దూరంగా ఉంటూ పనిచేస్తారు. ప్రజల కోసం, సమాజం కోసం ఎంతో నిబద్ధతతో పనిచేస్తారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. నిత్యం బిజీగా ఉండే జర్నలిస్టులు, ఒక వేదిక పైకి వచ్చి ఇలా జర్నలిస్టు ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడుతుండడం సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
'పని ఒత్తిడి, భారం, ఫీల్డ్లో ఎండ, వాన లెక్క చేయకుండా తిరగడం, డెస్క్ జర్నలిస్టులు రాత్రివేళ పనిచేయడం, డెడ్లైన్లు తగ్గట్టుగా పని చేయడంతో చిన్న వయసులోనే జర్నలిస్టులకు బీపీ, షుగర్ వంటివి వస్తుంటాయి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి జర్నలిస్టులు కొంత సమయం వెచ్చించి ఐదు రోజుల పాటు జీపీఎల్ పేరిట టోర్నమెంట్ నిర్వహించుకోవడం సంతోషమని చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా జర్నలిస్టులకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కొన్ని ఆరోగ్య సూచనలు చేశారు. రోజు ఉదయం యోగాను దినచర్యలో భాగం చేసుకుంటే ఎలాంటి అనారోగ్యం రాదని చెప్పారు. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటే జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యంపై జర్నలిస్టులు శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు, కుత్బులాపూర్ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్, మల్కాజ్గిరి మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి, శాట్ మాజీ చైర్మన్ అల్లీపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, టీఎస్ఎంస్ఐడీసీ మాజీ చైర్మన్ ఎర్రోళ్ల శ్రీనివాస్, స్పోర్టిఓ డైరెక్టర్ చల్లా భరత్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రేపు జీ తెలుగు న్యూస్
జేపీఎల్లో భాగంగా తొలి రోజు తొలి మ్యాచ్లో ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వర్సెస్ 10 టీవీ తలపడగా.. రెండో మ్యాచ్లో నమస్తే తెలంగాణ, వీ6 మధ్య జరిగింది. రేపు అంటే సోమవారం తొలి మ్యాచ్ జీ తెలుగు న్యూస్ వర్సెస్ టీవీ5తో జరగనుంది. సాక్షి టీవీ, బిగ్ టీవీ జట్లు రెండో మ్యాచ్లో తలపడనున్నాయి.
