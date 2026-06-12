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Kane Williamson Retires: ఇక సెలవు..అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు కివీస్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ హాఠాత్ వీడ్కోలు

Kane Williamson Retires News: న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ టీమ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ సంచలన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ‌లో అన్నీ ఫార్మాట్ల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు విలియమ్సన్ ప్రకటిస్తూ అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:22 PM IST
Kane Williamson Retires: ఇక సెలవు..అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు కివీస్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ హాఠాత్ వీడ్కోలు
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఇక సెలవు..అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు కివీస్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ వీడ్కోలు!
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