Kavya Maran SRH: కావ్యా పాప మాస్టర్ ప్లాన్..SRH టీమ్ నుంచి ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ఔట్!

Kavya Maran Auction Plan: రాబోయే IPL 2026 మినీ వేలానికి ముందు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు కొంతమంది కీలక ఆటగాళ్లను విడుదల చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. వారందరూ టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆటగాళ్లు కావడం గమనార్హం. వీరందర్ని జట్టు నుంచి విడుదల చేయాలని యజమాని కావ్యా మారన్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
IPL 2026 సీజన్ కోసం ఇప్పటికే అంచనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. MS ధోని, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి IPL సిరీస్లో పాల్గొంటారనే వాస్తవం కూడా IPLపై అంచనాలను పెంచింది. IPL 2026 సీజన్ కోసం మినీ వేలం డిసెంబర్ 13-15 తేదీలలో జరగవచ్చని సమాచారం.
దీని ప్రకారం.. IPL జట్లు నవంబర్ 15 నాటికి తాము నిలుపుకునే ఆటగాళ్ల జాబితాను సమర్పించాల్సి ఉంటుందని సమాచారం. ఈ రిటైన్ చేసిన ఆటగాళ్లను విడుదల చేసిన తర్వాతే ప్రతి జట్టు మినీ వేలంలో ఏ ఆటగాళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందో తెలుస్తుంది.
IPL 2026 మినీ వేలం
ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి సంజు సామ్సన్, సామ్ కుర్రాన్, డెవాన్ కాన్వే, మహీశా తీక్షన, హసరంగా, వెంకటేష్ అయ్యర్, నటరాజన్, స్టార్క్, ఆకాష్ దీప్, మయాంక్ యాదవ్, డేవిడ్ మిల్లర్, రాహుల్ త్రిపాఠి, విజయ్ శంకర్, దీపక్ హుడా వంటి కొంతమంది ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం వారి వారి జట్ల నుండి విడుదల చేయవచ్చని నివేదికలు వెలువడ్డాయి.
కావ్య మారన్ ప్లాన్ ఏమిటి?
ఇదిలా ఉండగా.. కావ్య మారన్ నేతృత్వంలోని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కూడా ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు ప్రస్తుత జట్టు నుండి కొంతమంది పెద్ద ఆటగాళ్లను విడుదల చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. 2024లో ఫైనల్కు చేరుకున్న హైదరాబాద్ జట్టు గత సీజన్ ప్రారంభంలో తీవ్రంగా పోరాడి 6వ స్థానంలో నిలిచింది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విడుదల చేస్తున్న ముగ్గురు కీలక ఆటగాళ్లు ఇక్కడ ఉన్నారు.
ఇషాన్ కిషన్
స్టార్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ అయిన ఇషాన్ కిషన్ను సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు మెగా వేలంలో రూ. 11.25 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అతను 3వ స్థానంలో కూడా ఆడాడు. పవర్ప్లే తర్వాత హెడ్-అభిషేక్ లతో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కొనసాగించాలని భావించినప్పటికీ.. మొదటి మ్యాచ్లో సెంచరీ తప్పా, మిగిలిన మ్యాచ్ల అన్నింటిలోనూ తేలిపోయాడు. దీని కారణంగా అతడ్ని కావ్యా మారన్ తప్పించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
రాహుల్ చాహర్
ఈ భారత లెగ్ స్పిన్నర్ను సన్రైజర్స్ రూ.3.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మేనేజ్మెంట్కు ఇది భారంగా కనిపిస్తుంది. గత సీజన్లో రాహుల్ చాహర్ ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో లేడు. అతని కంటే తక్కువ ఖర్చుతో జట్టులోకి వచ్చిన హర్ష్ దుబే, షీషన్ అన్సారీలు మెరుగ్గా ప్రదర్శన చేశారు. అందువల్ల, కావ్య మారన్ అతన్ని తొలగించాలని యోచిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
మొహమ్మద్ షమీ
IPL 2025 మెగా వేలంలో షమీని హైదరాబాద్ రూ. 10 కోట్లకు జట్టులోకి ఎంచుకుంది. కానీ అతను 9 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 6 వికెట్లు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. అతని కోసం సన్రైజర్స్ పర్స్ నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది. షమీ ప్రస్తుతం భారతదేశం తరపున మూడు ఫార్మాట్లలోనూ ఆడటం లేదు. అతని వయస్సు 35 సంవత్సరాలు. కాబట్టి అతన్ని విడుదల చేసి మరొక ఫాస్ట్ బౌలర్ను కావ్యా మారన్ జట్టులోకి ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
Also Read: IPL 2026: RCB ఫ్యాన్స్కు షాకింగ్ న్యూస్..విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్మెంట్..వేలం ముందే కీలక నిర్ణయం!
Also Read: Flipkart Sale: దీపావళికి బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం 3,999కే LED స్మార్ట్ టీవీని కొనేయండి
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook