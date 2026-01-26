Kavya Maran Celebration SA20: దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరిగిన SA20 (2025-26) సీజన్లో సన్రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. ఆదివారం కేప్ టౌన్లో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్లో ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ను ఓడించి, సన్రైజర్స్ జట్టు నాలుగేళ్లలో మూడవసారి ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
సన్రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ జట్టు SA20 చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా తన రికార్డును సుస్థిరం చేసుకుంది. ఓటమి అంచున ఉన్న స్థితి నుంచి అద్భుత విజయాన్ని అందుకుని అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది.
SA20 ఫైనల్ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ప్రిటోరియా జట్టు 7 వికెట్ల నష్టానికి 158 పరుగులు చేసింది. డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (56 బంతుల్లో 101 పరుగులు) ఒంటరి పోరాటం చేసి సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 159 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో సన్రైజర్స్ ప్రారంభంలోనే కష్టాల్లో పడింది. కేవలం 48 పరుగులకే 4 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమి దిశగా సాగుతున్నట్లు కనిపించింది.
కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును కెప్టెన్ ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (63*), మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే (68*) ఆదుకున్నారు. వీరిద్దరూ ఐదో వికెట్కు విడదీయరాని 114 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి, 4 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఆరు వికెట్ల తేడాతో జట్టును గెలిపించారు. చివరి ఓవర్లో 9 పరుగులు అవసరం కాగా, స్టబ్స్ వరుసగా రెండు సిక్సర్లు బాది మ్యాచ్ను ముగించాడు.
కావ్య మారన్ సెలబ్రేషన్స్..
సన్రైజర్స్ విజయం ఖరారు కావడంతో టీమ్ ఓనర్ కావ్య మారన్ ఆనందానికి అవధులు లేవు. గ్యాలరీలో తన సీటులోంచి లేచి గెంతుతూ, తన జట్టు సాధించిన మూడవ టైటిల్ను సూచిస్తూ వేళ్లతో '3' అని సంజ్ఞ చేస్తూ ఆమె చేసుకున్న సంబరాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఐపీఎల్లో నిరాశ ఎదురైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా లీగ్లో మాత్రం కావ్య మారన్ సేన వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుండటం విశేషం.
కెప్టెన్ స్టబ్స్ స్పందన..
"ఈ విజయం కలిగించిన సంతోషాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయి. నేను, మ్యాటీ క్రీజులో ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాం. 16వ ఓవర్ తర్వాత మాకు ఊపు వచ్చింది, అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు" అని స్టబ్స్ వ్యాఖ్యానించాడు.
