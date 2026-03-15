  • Kavya Maran Controversy: కావ్య మారన్‌కు దెబ్బ మీద దెబ్బ..సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌లో ఆడనని చెప్పిన పాకిస్థాన్ ప్లేయర్..ఎందుకో తెలుసా?

Kavya Maran Controversy: కావ్య మారన్‌కు దెబ్బ మీద దెబ్బ..సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌లో ఆడనని చెప్పిన పాకిస్థాన్ ప్లేయర్..ఎందుకో తెలుసా?

Abrar Ahmed Kavya Maran Controversy: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓనర్ కావ్య మారన్‌కు మరో షాక్ తగిలింది. ఇప్పటికే దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన క్రికెట్ లీగ్ 'ది హండ్రెడ్' కోసం పాకిస్థాన్ ఆటగాడు అబ్రార్ అహ్మద్‌ను కొనుగోలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాను ఆడేందుకు సిద్ధంగా లేనని చెప్పడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 15, 2026, 02:18 PM IST

GMC Jobs: కొడితే ఇలాంటి జాబ్ కొట్టాలి.. నెలకు రూ.1,90,000 జీతం.. నో ఎగ్జామ్, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయితే చాలు!
5
GMC Jobs 2026
GMC Jobs: కొడితే ఇలాంటి జాబ్ కొట్టాలి.. నెలకు రూ.1,90,000 జీతం.. నో ఎగ్జామ్, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయితే చాలు!
Lpg cylinder Shortage: ఎల్పీజీ సిలిండర్ కొరత వేళ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు బంపర్ శుభవార్త.. సీఎం కీలక నిర్ణయం.!.
6
Tamil Nadu
Lpg cylinder Shortage: ఎల్పీజీ సిలిండర్ కొరత వేళ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు బంపర్ శుభవార్త.. సీఎం కీలక నిర్ణయం.!.
Regina Cassandra Maggi: &quot;మగాళ్ల కెపాసిటీ 2 నిమిషాలే..మ్యాగీతో పోటీగా పని కానిచ్చేస్తారు&quot; హీరోయిన్ హాట్ కామెంట్స్!
8
Regina Cassandra
Regina Cassandra Maggi: "మగాళ్ల కెపాసిటీ 2 నిమిషాలే..మ్యాగీతో పోటీగా పని కానిచ్చేస్తారు" హీరోయిన్ హాట్ కామెంట్స్!
Rs 10 notes ATM: రూ20, రూ10 నోట్లు ఇప్పుడు ఏటీఎం నుంచి.. ఇలా సులువుగా తీసుకోండి..!
6
ATM small notes
Rs 10 notes ATM: రూ20, రూ10 నోట్లు ఇప్పుడు ఏటీఎం నుంచి.. ఇలా సులువుగా తీసుకోండి..!
Kavya Maran Controversy: కావ్య మారన్‌కు దెబ్బ మీద దెబ్బ..సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌లో ఆడనని చెప్పిన పాకిస్థాన్ ప్లేయర్..ఎందుకో తెలుసా?

Abrar Ahmed Kavya Maran Controversy: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓనర్ కావ్య మారన్‌కు మరో షాక్ తగిలింది. ఇప్పటికే దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన క్రికెట్ లీగ్ 'ది హండ్రెడ్' కోసం పాకిస్థాన్ ఆటగాడు అబ్రార్ అహ్మద్‌ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఆమెపై భారత్‌లో వ్యతిరేకత ఎదురైన సంగతి తెలిసిందే. ఆ ఘటన తర్వాత కావ్య మారన్ ట్విట్టర్ ఖాతా సస్పెండ్ చేయడం సహా అనేక మంది అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై ట్రోల్స్ మొదలుపెట్టారు. 

అంతేకాకుండా రాబోయే ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్‌లను బహిష్కరిస్తామని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. ఇన్ని సంఘటనల నడుము కావ్య మారన్‌కు మరో షాక్ తగిలింది. అయితే వేలంలో సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ కొనుగోలు చేసిన పాకిస్థాన్ బౌలర్ అబ్రార్ అహ్మద్.. తాను ఆడేందుకు సిద్ధంగా లేనని చెప్పడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. 

తాజా సమాచారం ప్రకారం పాకిస్తాన్ బౌలర్ అబ్రార్ అహ్మద్.. ది హండ్రెడ్ లీగ్‌లో సన్‌రైజర్స్ తరఫున ఆడేందుకు నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే అదే సమయంలో అబ్రార్ అహ్మద్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు ఆడాల్సిఉంది. అదే సమయంలో ఆ టోర్నీకి పాక్ జట్టులో అబ్రార్ ఎంపికైతే.. సన్ రైజర్స్ తరఫున మ్యాచ్‌లు ఆడడం దాదాపు కష్టమే. దీంతో అబ్రార్ దాదాపుగా ది హండ్రెడ్ టోర్నీలో ఆడేందుకు ఆసక్తిగా లేరని తెలుస్తోంది.

ది హండ్రెడ్ లీగ్‌ జరిగే సమయంలో పాకిస్తాన్ జట్టు వెస్టిండీస్‌లో పర్యటించాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) అబ్రార్‌ అహ్మద్‌కు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (NOC) జారీ చేసే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది. జూలై 15 నుండి ఆగస్టు 7 వరకు రెండు టెస్ట్‌ల సిరీస్ కోసం పాకిస్తాన్ వెస్టిండీస్‌కు వెళుతుంది. ది హండ్రెడ్ జూలై 21న ప్రారంభమై ఆగస్టు 16 వరకు కొనసాగుతుంది. 

భారత్‌కు చెందిన సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ ఫ్రాంచైజీ.. సౌతాఫ్రికా నిర్వహించే ది హండ్రెడ్ లీగ్ వేలంలో పాకిస్తానీ ఆటగాడు అబ్రార్ అహ్మద్‌ను ఎంపిక చేయడం పట్ల స్వదేశంలో అనేక విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. తాజాగా లండన్‌ వేదికగా జరిగిన వేలంలో సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టు అబ్రార్‌ను రూ.2.34 కోట్లకు దక్కించుకుంది. భారత్‌, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య వైరం నేపత్యంలో ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన ఏ లీగ్‌లోనూ పాక్ ఆటగాళ్లను భారత ఫ్రాంఛైజీలు వేలంలో కొనుగోలు చేయలేదు. అయితే కావ్య మారన్ నేతృత్వంలోని సన్‌రైజర్స్ జట్టు మాత్రం తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లి పాక్ ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయడం పట్ల దేశంలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుంది.

Also Read: Stray Dogs Poisoned: తెలంగాణలో 1,300 శునకాలు బలి..విషం పెట్టి చంపిన గ్రామ సర్పంచ్‌లు, పంచాయితీ కార్యదర్శులు!

Also Read: Train Fight Viral Video: చెప్పు చూపించిందని ఆంటీని చావగొట్టిన యువకుడు..రైల్లో సీటు కోసం పొట్టుపొట్టు తన్నుకున్నారు!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Pakistan Abrar Ahmedkavya maran controversyKavya Maran Abrar AhmadThe HundredAbrar Ahmed Sunrisers Hyderabad

