Kavya Maran Liam Livingstone: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగిసిన వెంటనే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ క్యాంపులో తీవ్ర కలకలం రేగింది. అద్భుత ప్రదర్శన చేసి ఈ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ వరకు చేరినప్పటికీ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతిలో ఓడి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఆర్హెచ్ ఇంగ్లాండ్ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ లియాన్ లివింగ్ స్టోన్ ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యాన్ని ముఖ్యంగా కావ్య మారన్ను ఉద్దేశించి పరోక్షంగా చేసిన సంచలన ఆరోపణలు ఇప్పుడు నెట్టింట హార్ట్ టాపిక్ గా మారాయి.
"స్టిక్ టు క్రికెట్" పాడ్కాస్ట్లో లివింగ్స్టోన్ మాట్లాడుతూ తనకు తుదిజట్టులో ఆడే అవకాశం రాకపోవడానికి గల కారణాన్ని బయటపెట్టాడు. "మినీ వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ కు అత్యవసరమైన ఓ దేశీ ఆటగాడిని మా ఫ్రెండ్ చేసి కొనుగోలు చేసింది. మా యజమాని పరిస్థితిలో బోలెడు డబ్బు ఉండటంతో భారీ ధర పెట్టి అతడిని సొంతం చేసుకుంది. మా యజమానులకు (కావ్య మారన్) అతనంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే అతడ్ని జట్టులోకి తీసుకున్నారు. మా కోచ్ డేనియల్ వెటోరి స్వయంగా నాతో ఈ మాట చెప్పాడు. నాకు అప్పుడే అర్థమైంది. జట్టులో ఎవరో ఒకరు గాయపడితే తప్ప నా గురించి జట్టులో చోటు దక్కద"ని లివింగ్ స్టోన్ వెల్లడించాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో సన్రైజర్స్ అభిమానులు షాక్కు గురవుతున్నారు.
లివింగ్ స్టోన్ టార్గెట్ చేసిన ఆటగాడు ఎవరు?
లివింగ్ స్టోన్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో యాజమాన్యానికి అంతగా నచ్చిన ఆ ప్లేయర్ ఎవరిని చర్చ క్రికెట్ వర్గాల్లో మొదలైంది. నెటిజెన్లు, విశ్లేషకులు ఎక్కువగా సలీల్ అరోరా పేరును తెరపైకి తెస్తున్నారు. పంజాబ్ కు చెందిన 23 ఏళ్ల వికెట్ కీపర్ బాటర్ సలీల్ అరోరా కోసం మినీ వేలంలో ముంబై, హైదరాబాద్ గట్టిగా పోటీ పడ్డాయి. చివరికి రూ.1.5 కోట్లకు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు అతడ్ని సొంతం చేసుకుంది.
ఈ సీజన్ ఆరంభంలో ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో సలీల్ అరోరా అరంగేట్రం చేశాడు. మొత్తం ఈ సీజన్లో 11 ఇన్నింగ్స్ లో ఆడిన తర్వాత కేవలం 156 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. గత సీజన్లో ఆర్సీబీ తరఫున ఆడి నిరాశపరిచిన లివింగ్ స్టోన్ ను సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు ఏకంగా రూ.13 కోట్ల భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది. అయితే ఇంత భారీ ధర పలికిన ఇంగ్లాండ్ హిట్టర్ ఈ సీజన్లో కేవలం రెండు మ్యాచ్లే ఆడగా.. అందులోనూ కేవలం 15 మార్కులు మాత్రమే చేశాడు, కనీసం బౌలింగ్ చేసే అవకాశం కూడా రాలేదు.
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