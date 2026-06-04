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Kavya Maran SRH: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులో అంతర్గత విభేదాలు..కావ్య పాపపై ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు ఫైర్!

Kavya Maran Liam Livingstone: డేవిడ్ వార్నర్‌కు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులో జరిగిన అవమానం తర్వాత అంతటి ద్వేషాన్ని ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ బయటపెట్టారు. ఎస్ఆర్‌హెచ్ ఓనర్ కావ్యా మారన్ తన ఫేవరేట్ ఆటగాడికి అవకాశం ఇచ్చే సమయంలో తనను తుదిజట్టు నుంచి తప్పించారని నిజాన్ని బయటపెట్టాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 04, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:56 PM IST
Kavya Maran SRH: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులో అంతర్గత విభేదాలు..కావ్య పాపపై ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు ఫైర్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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