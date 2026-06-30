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కావ్యమారన్ - అనిరుథ్ పెళ్లి ఫిక్స్ ..? కన్ఫార్ఫ్ చేసిన బాబాయి.. !!

Kavya Maran - Anirudh Wedding Rumours: సంగీత ప్రపంచంలో రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచంద్ర,  క్రికెట్ రంగంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ CEO కావ్య మారన్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా.. ? వీళ్లిద్దరు త్వరలో ఏడడుగులు వేయబోతున్నారా..? అంటే ఔననే అంటున్నాయి .

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 30, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:35 PM IST
కావ్యమారన్ - అనిరుథ్ పెళ్లి ఫిక్స్ ..? కన్ఫార్ఫ్ చేసిన బాబాయి.. !!
Image Credit: Anirudh - Kavya Maran (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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