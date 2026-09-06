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Keyaa Banerji AI: భారత వెయిట్‌లిఫ్టర్ కీయా బెనర్జీకి చేదు అనుభవం.. నగ్న ఫొటోలుగా మార్ఫింగ్ వైరల్!

Keyaa Banerji AI Images: దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన 2026 ఐపీఎఫ్ వరల్డ్ పవర్‌లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 140 కేజీల డెడ్‌లిఫ్ట్ ఎత్తి రజతం సాధించిన 21 ఏళ్ల భారతీయ పవర్‌లిఫ్టర్ కీయా కునాల్ బెనర్జీ, విజయం తర్వాత తీవ్రమైన ఆన్‌లైన్ వేధింపులను ఎదుర్కొంటోంది. తన ముఖం, శరీరంతో కూడిన వేలాది నకిలీ ఏఐ (AI) మార్ఫింగ్ చిత్రాలు, సోషల్ మీడియా వేధింపుల గురించి ఆమె ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తూ, తాను కేవలం ప్రశాంతంగా బతకాలని కోరుకుంటున్నట్లు వెల్లడించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 06, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:01 PM IST
Keyaa Banerji AI: భారత వెయిట్‌లిఫ్టర్ కీయా బెనర్జీకి చేదు అనుభవం.. నగ్న ఫొటోలుగా మార్ఫింగ్ వైరల్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Keyaa Banerji AI: భారత వెయిట్‌లిఫ్టర్ కీయా బెనర్జీకి చేదు అనుభవం.. నగ్న ఫొటోలుగా మార్ఫింగ్ వైరల్!
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