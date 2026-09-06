Keyaa Banerji AI Images: పవర్లిఫ్టింగ్ రంగంలో తన అద్భుత ప్రదర్శనతో భారతదేశానికి కీర్తి తెచ్చిన 21 ఏళ్ల యువ అథ్లెట్ కీయా కునాల్ బెనర్జీ, ప్రస్తుతం ఒక దురదృష్టకరమైన ఆన్లైన్ వివాదాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దక్షిణాఫ్రికాలోని సన్ సిటీలో జరిగిన '2026 ఐపీఎఫ్ వరల్డ్ పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ల'లో జూనియర్ మహిళల 47 కేజీల విభాగంలో ఆమె రజత పతకాన్ని సాధించింది. పోటీ సమయానికి కేవలం 45.70 కేజీల బరువున్న కీయా, తన శరీర బరువుకు మూడు రెట్ల కంటే ఎక్కువ బరువైన 140 కేజీల డెడ్లిఫ్ట్ను ఎత్తి సంచలనం సృష్టించింది.
ఈ టోర్నమెంట్లో ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఇనెస్ హెర్బాక్స్ 165 కేజీలతో స్వర్ణం సాధించగా, ఐర్లాండ్కు చెందిన బ్లాత్నైడ్ ఓ'డ్వైర్ కూడా 140 కేజీలు ఎత్తారు. అయితే, నియమాల ప్రకారం ఓ'డ్వైర్ను అధిగమించి కీయా రజత పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఆమె స్క్వాట్లో 90 కేజీలు, బెంచ్ ప్రెస్లో 50 కేజీలతో కలిపి మొత్తం 280 కేజీల బరువును ఎత్తి ఐదో స్థానంలో నిలిచారు.
దేశీయంగా ఎదుగుదల..
జాతీయ స్థాయిలో కూడా కీయా నిరంతర పురోగతిని కనబరిచారు. 2025 జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లో ఆమె 257.5 కేజీల బరువును నమోదు చేయగా, 2026 నాటికి స్క్వాట్లో 95 కేజీలు, బెంచ్ ప్రెస్లో 52.5 కేజీలు, డెడ్లిఫ్ట్లో 140 కేజీలతో మొత్తం 287.5 కేజీల అత్యుత్తమ బరువును ఎత్తి తన ప్రదర్శనను గణనీయంగా మెరుగుపరుచుకున్నారు.
ఆన్లైన్ వేధింపుల చీకటి కోణం..
ఈ అంతర్జాతీయ విజయం తెచ్చిన కీర్తి కీయాకు ఆనందాన్ని ఇవ్వాల్సింది పోయి నరకాన్ని చూపించింది. రజతం గెలిచిన వెంటనే ఆమె పేరుతో నకిలీ ఖాతాలు వెలిశాయి. అంతేకాకుండా, ఆమె ముఖాన్ని, శరీరాన్ని చాలా అసభ్యకరమైన రీతిలో మార్ఫింగ్ చేసిన వేలాది నకిలీ ఏఐ (AI) చిత్రాలను సృష్టించి వైరల్ చేశారు. దీనితో పాటు సోషల్ మీడియాలో లైంగిక వేధింపులు, జాతి, కుల పరమైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఆమెను తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేశాయి.
గతంలో కేవలం 300 మంది ఫాలోవర్లతో ప్రైవేట్ ఖాతాలో నిశ్శబ్దంగా ఉండే కీయా, ఇన్స్టాగ్రామ్ తన ఖాతాను సస్పెండ్ చేయడంతో కొత్త పబ్లిక్ ఖాతాను సృష్టించాల్సి వచ్చింది. తన ఆవేదనను వ్యక్తపరుస్తూ.. "పవర్లిఫ్టింగ్ అనేది నన్ను నేను సవాలు చేసుకోవడానికి మాత్రమే తప్ప సోషల్ మీడియా ప్రచారం కోసం కాదు. నాకు ఈ వైరల్ కీర్తి, ఫాలోవర్ల సంఖ్య వద్దు. నా అనుమతి లేకుండా ఏఐ చిత్రాలను సృష్టించడం దారుణం. డెడ్లిఫ్ట్ ఇష్టపడే ఒక సాధారణ అమ్మాయిగా బతికే ప్రశాంతమైన స్థలం మాత్రమే నాకు కావాలి" అని కీయా పేర్కొన్నారు. ఈ సంఘటన మహిళా అథ్లెట్లకు డిజిటల్ భద్రత ఎంత అవసరమో మరొక్కసారి చాటిచెప్పింది.
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