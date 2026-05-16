KKR Vs GT Prediction 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లాలంటే నేడు జరగబోయే మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తప్పక గెలవాల్సి ఉంటుంది. కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో గుజరాత్, కోలకతా నైట్రైడర్స్తో తలపడనుంది. ప్లేఆఫ్స్ రేసులో చిన్న అవకాశం కోసం కేకేఆర్ చూస్తుండగా.. ఈ మ్యాచ్లో కచ్చితంగా గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరాలని గుజరాత్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ సునీల్ నరైన్కు ఓ మైలురాయిగా నిలవనుంది. ఈ మ్యాచ్తో ఐపీఎల్లో 200 మ్యాచ్ ఘనతను సాధిస్తాడు.
ఐపీఎల్ గణాంకాల ప్రకారం.. కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఇప్పటికీ ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది. అయితే అది ఇతర టీమ్స్ మ్యాచ్ ఫలితాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 11 మ్యాచ్ల నుండి 9 పాయింట్లతో ఉన్న కేకేఆర్, తమ మిగిలిన 3 మ్యాచ్లు గెలిస్తే 15 పాయింట్లకు చేరుకోగలదు. ఒకవేళ ఏ టీమ్ 16 పాయింట్లను సాధించడం విఫలమైతే నాలుగో స్థానానికి కేకేఆర్ అధికారికంగా చేరుతుంది. దీంతో ఆ టీమ్ ప్లేఆఫ్స్ ఆడే అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ క్రమంలో మిగిలిన జట్లేవి 16 పాయింట్ల సాధించకపోతే కేకేఆర్ జట్టుకు ఛాన్స్ వస్తుంది.
మరోవైపు, గుజరాత్ వాస్తవంగా ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించింది. వారు ఇప్పటికే 12 మ్యాచ్లలో 16 పాయింట్లతో సాధించగా.. మరో మ్యాచ్ గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో తొలి రెండు స్థానాల్లో అడుగుపెట్టాలని చూస్తోంది. ఈ మ్యాచ్ కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో, భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో గుజరాత్ టైటాన్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్లు ఇప్పటికీ 6 సార్లు తలపడ్డాయి. వీటిలో గుజరాత్ 6 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించగా.. కోల్కతా కేవలం ఒకే మ్యాచ్లో గెలుపొందడం గమనార్హం. ఈ గణాంకాలను చూస్తే గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు కేకేఆర్పై పైచేయి సాధించింది. కానీ, ప్రస్తుత సీజన్ ఆరంభంలో కేకేఆర్ తడబడినా.. తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్ల్లో రాణిస్తుంది.
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
ఫిన్ అలెన్, అజింక్య రహానే (కెప్టెన్), అంగక్రిష్ రఘువంశీ (వికెట్ కీపర్), కామెరాన్ గ్రీన్, రింకూ సింగ్, రోవ్మన్ పావెల్, మనీష్ పాండే, సునీల్ నరైన్, అనుకూల్ రాయ్, వైభవ్ అరోరా, కార్తీక్ త్యాగి. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: సౌరభ్ దూబే).
గుజరాత్ టైటాన్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, నిశాంత్ సింధు, జాసన్ హోల్డర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, అర్షద్ ఖాన్, కాగిసో రబాడా, మహ్మద్ సిరాజ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: ప్రసిద్ కృష్ణ).
