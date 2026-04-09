KKR vs LSG Preview: నేడే కేకేఆర్ Vs లక్నో మ్యాచ్..ప్లేయింగ్ 11 జట్లు ఇవే..వాళ్లిద్దరూ జట్టులో నుంచి ఔట్!

KKR vs LSG Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో మరో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో ఆతిథ్య కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు తలపడనుంది. సోమవారం ఇదే స్టేడియంలో పంజాబ్ కింగ్స్తో జరగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దవ్వగా.. నేడు గురువారం మరో మ్యాచ్ జరిగేందుకు మస్తాబయ్యింది.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తమ ప్రధాన స్పిన్నర్ల దళం వరుణ్ చక్రవర్తి, సునీల్ నరైన్ లేకుండానే ఈ మ్యాచ్ ఆడనుంది. వేలికి గాయం కావడంతో ప్రపంచ నంబర్ 1 టీ20ఐ బౌలర్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఈ మ్యాచ్ దూరం కానుండడంతో ఆ జట్టులో స్పిన్నర్ కొరత ఏర్పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ క్యాచ్ పడుతున్నప్పుడు వరుణ్ ఎడమ చేతి చిటికెన వేలికి గాయమైంది. చికిత్స చేసిన వైద్యులు అతడికి విశ్రాంతి అవసరమని సూచించారు.
మరోవైపు వెస్టిండీస్ మాజీ ఆల్-రౌండర్ సునీల్ నరైన్ కూడా అనారోగ్యం కారణంగా పంజాబ్ కింగ్స్తో ఆడాల్సిన మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. అయితే నేడు జరగబోయే మ్యాచ్కు కూడా అతను పూర్తిగా ఫిట్నెస్ సాధించలేదని సమాచారం. దీంతో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరగనున్న మ్యాచ్లోనూ సునీల్ నరైన్ ఆడడం డౌట్గానే కనిపిస్తుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి స్థానంవలో భారీ షాట్లు కొట్టే సామర్థ్యం ఉన్న అనుకూల్ రాయ్ను జట్టులోకి తీసుకునేందుకు కోల్కతా నైట్రైడర్స్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఐపీఎల్ 2026 కోసం జరిగిన మినీ వేలంలో రూ.25.2 కోట్లకు అమ్ముడుపోయిన ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ కామెరాన్ గ్రీన్.. గురువారం రాత్రి జరిగే మ్యాచ్ నుంచి బౌలింగ్ చేసేంత ఫిట్గా ఉండవచ్చని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.
మరోవైపు రిషబ్ పంత్ సారథ్యంలోని లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టులోని పేస్ బౌలింగ్ విభాగంలో ఆవేశ్ ఖాన్, మోసిన్ ఖాన్ల మార్పు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ సీజన్ కోసం ముంబై ఇండియన్స్ నుంచి లక్నో జట్టులోకి ట్రేడ్ అయిన అర్జున్ టెండూల్కర్ కంటే సిద్ధార్థ్ను జట్టులోకి తీసుకునేందుకు ఆ టీమ్ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. లక్నో టీమ్లో ఎవరికైనా గాయాల కారణంగా వైదొలగితే తప్పా.. అర్జున్ టెండూల్కర్ను జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం కనిపించడం లేదు.
నేడు జరగబోయే మ్యాచ్లో తుదిజట్ల అంచనా ఇదే..
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: మిచెల్ మార్ష్, ఐడెన్ మార్క్రామ్, రిషబ్ పంత్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), నికోలస్ పూరన్, ఆయుష్ బదోని, అబ్దుల్ సమద్, ముకుల్ చౌదరి, M సిద్ధార్థ్, అవేష్ ఖాన్, మహమ్మద్ షమీ, దిగ్వేష్ రాఠి, ప్రిన్స్ యాదవ్.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్: ఫిన్ అలెన్, అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), కామెరాన్ గ్రీన్, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ, రింకు సింగ్, రమణదీప్ సింగ్, సునీల్ నరైన్, అనుకూల్ రాయ్, నవదీప్ సైనీ, వైభవ్ అరోరా, కార్తీక్ త్యాగి, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ.
