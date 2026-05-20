KKR vs MI Match Prediction: ఐపీఎల్ 2026లో బుధవారం ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన పోరు జరగనుంది. మూడుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR), ఇప్పటికే టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించిన ముంబై ఇండియన్స్ (MI)తో తలపడనుంది. కేకేఆర్ ప్లేఆఫ్ ఆశలు దాదాపు సన్నగిల్లన నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్లో ఓడితే డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్ అవుతుంది.
అజింక్య రహానే సారథ్యంలోని కేకేఆర్కు ఈ మ్యాచ్ 'చావో రేవో' లాంటిది. శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలో గతంలో టైటిల్ గెలిచిన కేకేఆర్, 2025లో ఎనిమిదో స్థానానికి పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోతే, వరుసగా రెండో సీజన్లోనూ ప్లేఆఫ్ చేరకుండానే నిష్క్రమిస్తుంది. చివరి వరకు ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఉండాలంటే కేకేఆర్ ఈ మ్యాచ్లో తప్పకుండా గెలవాల్సి ఉంటుంది. అయితే కేకేఆర్ ఆడబోయే రెండు మ్యాచ్ల్లో గెలిచినా ఉపయోగం లేదు. ఇతర జట్లు ప్రదర్శన బట్టి ప్లేఆఫ్ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ వారం చివర్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) చేతిలో పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) ఓడిపోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే కేకేఆర్ ఆశలు సజీవంగా ఉంటాయి.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్ బెర్త్లను ఖరారు చేసుకోగా.. మిగిలిన ఏకైక స్థానం కోసం పంజాబ్, రాజస్థాన్, చెన్నై, ఢిల్లీలతో పాటు కేకేఆర్ రేసులో పోటీ పడుతున్నాయి.
కేకేఆర్ బలాలు - బలహీనతలు
సీజన్ ఆరంభంలో వరుస ఓటములతో వెనుకబడిన కేకేఆర్, చివరి ఆరు మ్యాచ్లలో ఐదింటిలో గెలిచి ఆలస్యంగా పుంజుకుంది. ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ (గత 3 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఒక సెంచరీ, 35 బంతుల్లో 93 పరుగులు), అంగక్రిష్ రఘువంశీ, రూ.25.20 కోట్ల ఆటగాడు కామెరాన్ గ్రీన్, ఫినిషర్ రింకు సింగ్, మిస్టరీ స్పిన్నర్ సునీల్ నరైన్ జట్టుకు పెద్ద బలంగా మారారు.
కెప్టెన్ రహానే ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడుతుండటం, వరుణ్ చక్రవర్తి (కాలికి హెయిర్లైన్ ఫ్రాక్చర్), మతీషా పతిరానా (కండరాల గాయం) గాయాలతో సతమతమవ్వడం జట్టును కలవరపెడుతోంది. మతీషా పతిరానా గాయం నుంచి కోలుకోకపోతే, బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని తుది జట్టులోకి వస్తాడని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్కు ఈ సీజన్ ఘోర నిరాశను మిగిల్చింది. అయితే, కేకేఆర్ ప్లేఆఫ్ ఆశలను దెబ్బతీసి, టోర్నీని బలంగా ముగించాలని ముంబై భావిస్తోంది. గాయం కారణంగా గత మూడు మ్యాచ్లకు దూరమైన కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా, వ్యక్తిగత కారణాలతో దూరమైన సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ మ్యాచ్తో తిరిగి జట్టులోకి రానున్నారు.
ఈ సీజన్లో హార్దిక్ (సగటు 20.85, ఎకానమీ 12), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (11 ఇన్నింగ్స్ల్లో 195 పరుగులు, హాఫ్ సెంచరీ లేదు), రోహిత్ శర్మ, తిలక్ వర్మలు నిలకడ లేమితో ఇబ్బంది పడ్డారు. బుమ్రాకు మిగిలిన బౌలర్ల నుంచి సరైన మద్దతు లభించలేదు. ర్యాన్ రికెల్టన్, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫర్డ్, దీపక్ చాహర్, శార్దూల్ ఠాకూర్, అల్లా గజన్ఫర్లతో ముంబై ఇప్పటికీ బలంగానే ఉంది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఏకపక్ష పోరు ఏదైనా ఉందంటే అది కేకేఆర్ వర్సెస్ ఎంఐ మ్యాచ్లే. వీరిద్దరి మధ్య ఐపీఎల్ చరిత్రలో 36 మ్యాచ్లు జరగ్గా.. అందులో ముంబై 25 సార్లు గెలిచి ఆధిపత్యం చలాయిస్తుండగా.. కోల్కతా జట్టు కేవలం 11 విజయాలతో సరిపెట్టుకుంది. అయితే ఈ సీజన్ ఆరంభంలో వాంఖెడే స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లోనూ కేకేఆర్పై ముంబై విజయం సాధించింది.
ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్, వాతావరణం
ఈ మ్యాచ్ 'పిచ్ నెం. 4' పై జరగనుంది. ఈ సీజన్లో దీనిపై ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ జరగ్గా.. అందులో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై కేకేఆర్ సునాయాసంగా ఛేజింగ్ చేసింది. ఇక్కడ మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లు, ఛేజింగ్ చేసిన జట్లు సమానంగా గెలిచాయి. అయితే బుధవారం సాయంత్రం మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో కోల్కతాలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉంది.
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ తుది జట్టు అంచనా..
అజింక్య రహానే (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, అంగక్రిష్ రఘువంశీ (వికెట్ కీపర్), కామెరాన్ గ్రీన్, మనీష్ పాండే, రింకు సింగ్, సునీల్ నరైన్, అనుకుల్ రాయ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, సౌరభ్ దూబే, కార్తీక్ త్యాగి, బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని.
ముంబై ఇండియన్స్ తుది జట్టు అంచనా..
ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, నమన్ ధీర్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), విల్ జాక్స్, కార్బిన్ బాష్, దీపక్ చాహర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, రఘు శర్మ, ఏఎం ఘజన్ఫర్.
