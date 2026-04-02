KKR vs SRH Playing 11: కోల్‌కతాతో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఢీ.. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు, పిచ్ రిపోర్ట్ ఇలా..

Kolkata Knight Riders Vs Sunrisers Hyderabad Head to Head Records: ఐపీఎల్‌లో నేడు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. రెండు జట్లు తమ తొలి మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయి.. బోణీ కొట్టాలనే లక్ష్యంతో ఈ మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగుతున్నాయి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 2, 2026, 11:53 AM IST

Kolkata Knight Riders Vs Sunrisers Hyderabad Head to Head Records: ఐపీఎల్ 2026 ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతోంది. తొలి మూడు మ్యాచ్‌ల్లో బ్యాటర్లు ఆధిపత్యం చెలాయించగా.. తరువాతి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో బౌలర్లు కాస్త పుంజుకున్నారు. ఈ సీజన్‌లో అన్ని జట్లు ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడేశాయి. ఇవాళ్టి మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు తలపడుతోంది. రెండు జట్లు కూడా తమ తొలి మ్యాచ్‌లో ఓటమి పాలై.. గెలుపు కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఆర్‌సీబీ చేతిలో సన్‌రైజర్స్‌ ఓటమి పాలవ్వగా.. ముంబై ఇండియన్స్ చేతిలో కోల్‌కతా ఓడిపోయింది. దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి బోణీ కొట్టాలని రెండు జట్లు పట్టుదలతో ఉన్నాయి. కోల్‌కతాలోని చారిత్రాత్మక ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదికగా గురువారం రాత్రి 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభంకానుంది. హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డులు, పిచ్ రిపోర్ట్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డుల విషయానికి వస్తే.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ జట్లు ఐపీఎల్‌లో 30 మ్యాచ్‌ల్లో తలపడగా.. కేకేఆర్ 20 గెలవగా.. హైదరాబాద్ 10 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో జరిగిన 11 మ్యాచ్‌ల్లో కేకేఆర్ 8, SRH కేవలం 3 మ్యాచ్‌ల్లో మాత్రమే గెలుపొందింది. రెండు జట్లు కూడా బ్యాటింగ్‌లో బలంగా ఉండగా.. బౌలింగ్‌లో మాత్రం బలహీనంగా ఉన్నాయి. 

ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్ బ్యాటింగకు పెట్టింది పేరు. రెండు జట్లలలోనూ భారీ హిట్టర్లు ఉండడంతో మరోసారి పరుగుల వరదపారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ గ్రౌండ్‌లో టీ20 క్రికెట్‌లో మొదటి ఇన్నింగ్స్ సగటు స్కోరు 163 పరుగులుగా ఉంది. ఈ సీజన్‌లో కేకేఆర్, ముంబై జట్లు కూడా ఇక్కడే తలపడ్డాయి. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్ 20 ఓవర్లలో 220 పరుగులు చేయగా.. ముంబై 19.1 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. రెండు జట్ల బౌలర్లు భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లో కూడా 200+ స్కోరు నమోదయ్యే అవకాశం కనిస్తోంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. 

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)
 
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అనికేత్ వర్మ, సలీల్ ఆరోరా, హర్ష్‌దూబే, హర్షల్ పటేల్, జయదేవ్ ఉనద్కత్, ఈషాన్ మలింగ.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: ఫిన్ అలెన్, అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), కామెరాన్ గ్రీన్, రఘువంశీ (వికెట్ కీపర్), రింకూ సింగ్, రమణ్‌దీప్ సింగ్, సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తి, వైభవ్ అరోరా, కార్తీక్ త్యాగి, ముజరబాని.

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Kolkata Knight RidersSunrisers HyderabadIPL 2026KKR vs SRHKKR vs SRH Match Preview

