/KL Rahul IPL Record: మిస్టర్ క్లాసిక్ కాదు.. మిస్టర్ సిక్సర్ కింగ్.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ అరుదైన రికార్డు

KL Rahul IPL Record: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో స్టార్ ప్లేయర్ కేఎల్ రాహుల్ మరోసారి తన ప్రదర్శనతో అదరగొట్టాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన రాహుల్.. 14 ఇన్నింగ్స్ల్లో 593 పరుగులు చేసి జట్టుకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో టోర్నమెంట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో ప్రస్తుతం నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో జరిగిన చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించిన రాహుల్.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎవరూ సాధించని అరుదైన రికార్డును తన పేరిట నమోదు చేసుకున్నాడు.
ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో రాహుల్ కేవలం 30 బంతుల్లోనే 60 పరుగులు చేసి ఢిల్లీకి భారీ స్కోరు అందించాడు. తన ఇన్నింగ్స్లో నాలుగు భారీ సిక్సర్లు బాదిన ఆయన.. ఈ సీజన్లో మొత్తం 31 సిక్సర్లు పూర్తి చేశాడు. ఈ ఘనతతో కేఎల్ రాహుల్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒకే సీజన్లో మూడు వేర్వేరు ఫ్రాంచైజీల తరఫున 30కిపైగా సిక్సర్లు కొట్టిన తొలి ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇప్పటికే పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున 2018, 2021 సీజన్లలో వరుసగా 32, 30 సిక్సర్లు బాదిన రాహుల్, LSG తరఫున 2022లో 30 సిక్సర్లు పూర్తి చేశాడు. ఇప్పుడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కోసం 31 సిక్సర్లు కొట్టి తన పేరిట చారిత్రక రికార్డును నమోదు చేసుకున్నాడు.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. లీగ్ దశలో ఢిల్లీ తమ ఆఖరి మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్పై విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 203 పరుగులు చేసింది. ఢిల్లీ బ్యాటర్లలో కేఎల్ రాహుల్ (60; 30 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ (39), డేవిడ్ మిల్లర్ (28)లు రాణించారు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో సౌరభ్ దుబే రెండు వికెట్లు తీశాడు. అనుకుల్ రాయ్, సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తిలు తలా ఓ వికెట్ సాధించారు.
204 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కోల్కతా ఒక దశలో గెలుపు దిశగా కనిపించింది. 13.1 ఓవర్లకు 128/3 స్కోరుతో ఉన్న కేకేఆర్కు చివరి 41 బంతుల్లో 76 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. కెప్టెన్ రహానె అర్ధశతకంతో క్రీజులో నిలకడగా ఆడుతున్న సమయంలో మ్యాచ్ మలుపు తిరిగింది. కుల్దీప్ యాదవ్ కీలక వికెట్లు తీసి కేకేఆర్ పతనానికి శ్రీకారం చుట్టగా.. అక్షర్ పటేల్, లుంగి ఎంగిడి కూడా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశారు. చివరకు కేకేఆర్ 163 పరుగులకు ఆలౌట్ అయి 40 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది.
