  • /KL Rahul IPL Record: మిస్టర్ క్లాసిక్ కాదు.. మిస్టర్ సిక్సర్ కింగ్.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ అరుదైన రికార్డు

KL Rahul IPL Record: మిస్టర్ క్లాసిక్ కాదు.. మిస్టర్ సిక్సర్ కింగ్.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ అరుదైన రికార్డు

KL Rahul: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో స్టార్‌ ప్లేయర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ మరోసారి తన ప్రదర్శనతో అదరగొట్టాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన రాహుల్.. 14 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 593 ప‌రుగులు చేసి జట్టుకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాడు. కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో జరిగిన చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించిన రాహుల్, ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎవరూ సాధించని అరుదైన రికార్డును తన పేరిట నమోదు చేసుకున్నాడు.   
Written By Aruna Maharaju
Published: May 25, 2026, 11:37 AM IST|Updated: May 25, 2026, 11:37 AM IST
Image Credit: KL Rahul Becomes First Ever Player To Achieve Major Six Hitting Record In IPL (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

