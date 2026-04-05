Uppal Stadium: కలకత్తా నైట్రైడర్స్ను భారీ తేడాతో ఓడించి విజయోత్సాహంతో సొంత గడ్డపై ఆడుతున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు లక్నో సూపర్జియాంట్స్ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. 300కు పైగా పరుగులు చేయాలని లక్ష్యం విధించుకున్న సన్రైజర్స్ను లక్నో బౌలర్లు భారీ దెబ్బ తీశారు. బ్యాటింగ్కు అనుకూలమైన స్టేడియంలో లక్నో బౌలర్లు చెలరేగిపోయారు. అయినా కూడా సన్రైజర్స్ బ్యాటర్లు తగ్గేది లేదు అంటూ వీరోచితంగా పోరాడి 9 వికెట్లకు 160 పరుగులు సాధించారు. తక్కువ స్కోర్ వచ్చినా కూడా క్లాసెన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఆడిన ఆట వినోదం పంచింది.
ఉప్పల్ స్టేడియంలో వేదికగా టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 160 పరుగులు చేసింది. సొంత గడ్డపై 300 పరుగులు చేద్దామని భారీ ప్రణాళికతో బరిలోకి దిగగా లక్నో బౌలర్లు ఆ అవకాశం కల్పించలేదు. తొలి ఓవర్ నుంచి బౌలర్లు ప్రతాపం చూపించడంతో సన్రైజర్స్ టాపార్డర్ కుప్పకూలింది. అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ వరుసగా ఔటయిన వేళ హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి గొప్పగా ఆడారు. వందలోపే స్కోర్ ముగించాలని లక్నో వేసిన వ్యూహాన్ని తమ బ్యాట్తో వీరిద్దరూ ఛేదించారు.
ఓపెనర్లుగా దిగిన ట్రావిస్ హెడ్ ఏడు పరుగులకు ఔటవగా.. అభిషేక్ శర్మ డకౌట్తో నిరాశపర్చాడు. షమీ వేసిన బంతికి ఇద్దరూ చిక్కడంతో భారీ షాక్ తగిలింది. అనంతరం కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ భారీ స్కోర్ చేస్తాడనుకున్న వేళ ఒక్క పరుగుకే ఔటవడంతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కష్టాల్లో పడింది. తొలిసారి సన్రైజర్స్ తరఫున బరిలోకి దిగిన లియాన్ లివింగ్స్టోన్ 14 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఔటయిన వేళ హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి గ్రౌండ్లోకి దిగారు.
వరుస వికెట్లతో జోష్ మీదున్న లక్నో బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వరాదని భావించిన ఈ ఇద్దరూ బ్యాటర్లు స్ట్రైక్ మారుస్తూ పరుగులు తీశారు. గ్రౌండ్లో పాతుకుపోయిన కొన్ని నిమిషాల తర్వాత అసలైన ఆట మొదలుపెట్టారు. పరస్పరం సహకరించుకుంటూ క్లాసెన్, నితీశ్ స్కోర్ను పెంచారు. అనంతరం ఫోర్లు, సిక్సర్లతో చెలరేగుతూ ఆడిన క్లాసెన్ 41 బంతుల్లో 62 పరుగులు చేశారు. వాటిలో ఐదు ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అదే స్థాయిలో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి దుమ్మరేపి 33 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేసి అర్ధ సెంచరీ చేశాడు. తగ్గేదేలా అని ప్రత్యర్థికి బ్యాట్తో సవాల్ చేయగా.. ప్రిన్స్ యాదవ్ ఔట్ చేశాడు. కొద్దిసేపు క్లాసెన్ గ్రౌండ్లో నిలిచి ఉన్నా అవేశ్ ఖాన్కు దొరికిపోయి మైదానం వీడాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన హర్ష్ దుబే (0), శివాంగ్ కుమార్ (5), హర్షల్ పటేల్ (4) వరుసగా ఔటవగా.. అనికేత్ వర్మ (2) నాటౌట్గా నిలిచాడు.
బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉండే ఉప్పల్ స్టేడియంలో లక్నో బౌలర్లు చెలరేగడం ఆసక్తికరంగా మారింది. గత సీజన్లో అత్యధిక స్కోర్లతో తమ రికార్డులను తామే తిరగరాసుకున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సొంత గడ్డలో 300 పరుగులు సాధించాలని లక్ష్యం పెట్టుకోగా.. లక్నో బౌలర్లు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. వాటిలో సగం కూడా అతికష్టంగా చేయనిచ్చారంటే లక్నో బౌలర్లు ఎ స్థాయిలో ప్రతాపం చూపారో అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా షమీ బౌలింగ్ గురించి చెప్పుకోవాలి. దూకుడు మీద ఉన్న బ్యాటర్లను తొలి ఓవర్.. ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్లో ఔట్ చేసి సన్రైజర్స్ అభిమానులను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేశాడు. అంతేకాకుండా చాలా పొదుపుగా 4 ఓవర్లు వేసిన షమీ 9 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడంటే బ్యాటర్లను ఎలా చెడుగుడు ఆడాడో అర్థమవుతోంది. ఇక ప్రిన్స్ యాదవ్, అవేశ్ ఖాన్ అదే స్థాయిలో బౌలింగ్ వేసి తలా రెండేసి వికెట్లు తీశారు. సిద్దార్థ్, దిగ్బేశ్ రాఠి ఒక్కో వికెట్ తీసి స్కోర్ బోర్డును నియంత్రించారు. మరి తక్కువ స్కోర్ను సన్రైజర్స్ కాపాడుకుంటుందా.. బౌలర్లు అతి తక్కువగా ఉంచిన స్కోర్ణు లక్నో బ్యాటర్లు చేస్తారా? లేదా? కొన్ని గంటల్లో తేలనుంది.
