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FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026లో 48 జట్లు ఏవి? వాటి కెప్టెన్లు ఎవరో తెలుసా?

Know The FIFA World Cup 2026 48 Team Captains From Lionel Messi to Cristiano Ronaldo: క్రీడాభిమానులను ఉర్రూతలూగించే ఫుట్‌బాల్‌ సంబరం ఎల్లుండి ప్రారంభం కానుంది. కోట్లాది ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్న ఈ క్రీడా సంబరం ప్రారంభం కానుండగా.. మొత్తం 48 మంది జట్లు ట్రోఫీ కోసం పోటీ పడనున్నాయి. మరి ఆ జట్ల కెప్టెన్లు ఎవరు? ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఎక్కడ ప్రసారం అవుతుందో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 09, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:19 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026లో 48 జట్లు ఏవి? వాటి కెప్టెన్లు ఎవరో తెలుసా?
Image Credit: FIFA World Cup 2026 Team Captains

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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