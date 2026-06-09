/FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026లో 48 జట్లు ఏవి? వాటి కెప్టెన్లు ఎవరో తెలుసా?

FIFA World Cup 2026 Captains: క్రీడా ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించేందుకు ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 వచ్చేస్తోంది. కళ్లు చెదిరే షాట్లతో క్రీడా అభిమానులను అలరించే ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ జూన్ 12వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. విశ్వఖ్యాతి పొందిన ఈ ప్రపంచకప్ కోసం కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ప్రపంచకప్ను భారతీయ ప్రేక్షకులు జీ మీడియాలో చూడవచ్చు. జీ5 యాప్తోపాటు యునైట్8 స్పోర్ట్స్ ఛానల్స్లో ఫిఫా ప్రపంచకప్ ప్రసారాలు జరగనున్నాయి. 48 దేశాలు పోటీపడుతున్న ఈ ప్రపంచకప్లో ఆయా జట్లకు ఎవరు సారథ్యం వహించనున్నారో తెలుసుకుందాం.
ఫిఫా ప్రపంచకప్లో జూన్ 12వ తేదీన గ్రూప్ దశ ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ప్రపంచ కప్ చరిత్రలోని అనేక రికార్డులు, ఘనతలను తిరగరాయబోతున్నది. అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ టోర్నమెంట్ 32 సంవత్సరాల తర్వాత ఉత్తర అమెరికా గడ్డపైకి ఈ క్రీడ సంబరం తిరిగి వచ్చింది. సాధారణంగా 32 దేశాలకు బదులుగా 48 దేశాలు పోటీపడుతున్నాయి. దీంతో మొత్తం మ్యాచ్ల సంఖ్య 94 నుంచి 104కు పెరిగింది. ఈ ప్రపంచకప్లో లియోనెల్ మెస్సీ, ఫాబియో కన్నవారో, ఫ్రాంజ్ బెకెన్బాయర్ వంటి దిగ్గజాలు స్టేడియంలో ఆడుతుండడంతో ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదం లభించనుంది.
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 జట్టు కెప్టెన్లు
మెక్సికో: ఎడ్సన్ అల్వారెజ్
దక్షిణాఫ్రికా: రాన్వెన్ విలియమ్స్
దక్షిణ కొరియా: సన్ హ్యూంగ్-మిన్
చెక్ రిపబ్లిక్: లాడిస్లావ్ క్రెజి
కెనడా: అల్ఫోన్సో డేవిస్
బోస్నియా, హెర్జెగోవినా: ఎడిన్ డ్జెకో
ఖతార్: హసన్ అల్-హేడోస్
స్విట్జర్లాండ్: గ్రానిఫ్రాస్
బ్రెజిల్: మర్కోకన్
మొరకో: హకిమి
అమెరికా: టిమ్ రీమ్
పరాగ్వే: గుస్తావో గోమెజ్
ఆస్ట్రేలియా: మాథ్యూ ర్యాన్
టర్కీ: హకన్ కల్హనోగ్లు
జర్మనీ: జాషువా కిమ్మిచ్
కురాకో: లియాండ్రో బకునా
ఐవరీ కోస్ట్: ఫ్రాంక్ కెస్సియెన్
జపాన్: వాటరు ఎండో
స్వీడన్: లిండెలోఫ్
బెల్జియం: టైలెమాన్స్
ఈజిప్ట్: మొహమ్మద్ సలా
ఇరాన్: మెహదీ తరేమి
న్యూజిలాండ్: క్రిస్ వుడ్
స్పెయిన్: రోడ్రి
కేప్ వెర్డే: ర్యాన్ మెండిస్
సౌదీ అరేబియా: సేలం అల్-దవ్సారి
ఉరుగ్వే: జోస్ మరియా గిమెనెజ్
ఫ్రాన్స్: కైలియన్ ఎంబాప్పె
సెనెగల్: కాలిడౌ కౌలిబాలీ
ఇరాక్: జలాల్ హసన్
నార్వే: మార్టినెల్
అర్జెంటీనా: మెస్సీ
అల్గెరియా: రియాద్ మహ్రెజ్
ఆస్ట్రియా: డేవిడ్ అలబా
జోర్డాన్: ఇషాన్
ఉజ్బెకిస్తాన్: ఎల్డోర్ షోమురోడోవ్
కొలంబియా: జేమ్స్ రోడ్రిగ్జ్
ఇంగ్లాండ్: హ్యారీ కేన్
క్రొయేషియా: లుకా మోడ్రిక్
ఘనా: జోర్డాన్ అయేవ్
పనామా: అనిబల్ గోడోయ్