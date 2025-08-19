Pakistan Cricketers: పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? మనోళ్ల కన్నా తక్కువా.. ఎక్కువా?

Pakistan Cricketers Salary: క్రికెట్ ప్రపంచంలో భారత్, పాకిస్థాన్ అంటే అందరికీ ఫేవరేట్. భారత్, పాకిస్థాన్ తలపడుతుంటే అంతర్జాతీయంగా అందరి దృష్టి ఉంటుంది. మరి జీతాల విషయంలో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లకు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ల జీతాలు మన భారత క్రికెటర్ల కన్నా తక్కువ ఉన్నాయా? ఎక్కువ ఉన్నాయా? అనేది ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఎందుకంటే తాజాగా పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తమ ఆటగాళ్ల కాంట్రాక్ట్లను సవరించింది. పాక్ క్రికెటర్ల కాంట్రాక్టర్లు విస్తుగొలిపేలా ఉన్నాయి. మరి పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
దేశం ఆర్థికంగా సతమతమవుతున్న వేళ పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా అదే స్థితిలో ఉంది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా ఆర్థిక కష్టాలు ఎదుర్కొంటోంది. ఈ క్రమంలోనే 2025-26 సీజన్కు సంబంధించి క్రికెటర్ల కాంట్రాక్ట్లను పీసీబీ ప్రకటించింది. అయితే అనూహ్యంగా స్టార్ క్రికెటర్లు బాబర్ ఆజమ్, మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ వేతనాలకు భారీ కోత విధించారు. వారి నెల వేతనాలు భారీగా తగ్గించడం గమనార్హం.
బాబర్, రిజ్వాన్ ఇద్దరికి తాజాగా ప్రకటించిన పాక్ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ -2025-26 ఆటగాళ్ల జాబితాలో కేటగిరి-ఏ నుంచి కేటగిరి-బీకి పడిపోయారు. ఇటీవల వారిద్దరూ ఆటలో పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగిస్తుండడంతో వారి వేతనాల్లో కోత పడింది. వారిద్దరిని డిమోషన్ చేస్తూ పాకిస్థాన్ చర్యలు తీసుకుంది. కేటగిరి-బీకి పడిపోయిన బాబర్, రిజ్వాన్ నెల జీతాలు భారీగా తగ్గాయి. గతంలో భారీగా అందుకోగా ఇప్పుడు తక్కువ అందుకుంటున్నారు.
పావు భాగం కోత
కేటగిరి-ఏలో ఉన్న సమయంలో బాబర్, రిజ్వాన్ జీతం భారత కరెన్సీ ప్రకారం రూ.13.95 లక్షలుగా ఉండేది. కేటగిరి-బీకి పడిపోవడంతో వారిద్దరి నెల జీతం రూ.9.28 లక్షలు ఉండనుంది. ఆటగాళ్లకు పీసీబీ పావు భాగం కోత విధించింది.
మ్యాచ్ ల ఫీజు
భారత సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ ఆటగాళ్లతో పోలిస్తే పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్ల వేతనం చాలా తక్కువగా ఉంది. బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లో అతి చిన్నదైన కేటగిరి-సీలో ఓ ఆటగాడికి నెలసరి వేతనం రూ.8.3 లక్షలుగా ఉంది. వీటిని పరిశీలిస్తే భారత అత్యుత్తమ ఆటగాడికి లభించే వేతనంలో పాక్ అత్యుత్తమ ఆటగాడికి కనీసం 20 శాతం కూడా లభించడం లేదని అర్థమవుతోంది.
