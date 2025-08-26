English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Avneet Kaur Kohli: బాలీవుడ్ హీరోయిన్‌కి లైక్ కొట్టిన విరాట్ కోహ్లీ..చివరికి ఆమె ఏమని చెప్పిందంటే?

Virat Kohli Like Avneet Kaur Photo: 'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' మూవీ హీరోయిన్ నటి అవనీత్ కౌర్ ఇప్పుడు వార్తల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఎందుకంటే ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్టును టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ లైక్ కొట్టడమే అందుకు కారణంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే టాపిక్ పై సోషల్ మీడియా హోరెత్తుతుంది. ఇంతకీ ఆ విషయం ఏంటో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 26, 2025, 05:44 PM IST

టీవీ యాక్టరెస్‌గా అనేక సీరియళ్లలో నటించి గుర్తింపు పొందిన అవనీత్ కౌర్.. తాజాగా ఆమె ఓ బాలీవుడ్ చిత్రంలో నటిస్తోంది. 'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 12న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో ఆ సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ తాజాగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమెకు ఊహించిన ప్రశ్న ఒకటి ఎదురైంది. ఏంటంటే.. టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, నటి అవనీత్ కౌర్ వేసిన పోస్టుకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో లైక్ కొట్టాడు. ఇప్పుడదే ప్రశ్నను మీడియా అడిగింది. కోహ్లీ తన పోస్టుకు లైక్ కొట్టడంపై తన కామెంట్ ను వెల్లడించింది. 

'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ సందర్భంగా.. సినిమాపై కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూనే, ఆమె వ్యక్తిగతంగా ఉండే ఈ ప్రశ్న ఎదురవ్వగా అందరూ ఉలిక్కిపడ్డారు. అయితే ఈ ప్రశ్నకు ఆమె చాలా తెలివిగా సమాధానమిచ్చింది. "ఎంతటి ప్రేమ వచ్చినా రానివ్వండి..ఆ ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ నాతోనే ఉంటుంది" అంటూ పరోక్షంగా కోహ్లీ లైక్ కొట్టిన వ్యవహారంపై ఆమె స్పందించినట్లు అయ్యింది. 

ఏం జరిగిందంటే?
ఎప్పటిలాగే నటి అవనీత్ కౌర్ తన సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు పోస్టు చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి హీరోయిన్ కు నిత్యం ఎన్నో వేల, లక్షల లైకులు వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఈ క్రమంలో అనుకోకుండా ఓ రోజు ఓ పెద్ద సెలబ్రిటీ తన పోస్టును లైక్ చేసినట్లు అలర్ట్ వచ్చింది. అదెవరో కాదు టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ. తన ఫొటోలకు కోహ్లీ లైక్ కొట్టడంపై ఆమె ఉబ్బితబ్బిబ్బయిపోయింది. ఇదే విషయాన్ని అప్పట్లో సోషల్ మీడియా మొత్తం దుమ్ముదులిపేశారు. కోహ్లీ ఆ హీరోయిన్ ను ఇష్టపడుతున్నారని.. జోరుగా వార్తలు ప్రచారం చేశారు. 

అయితే ఇదే విషయంపై కోహ్లీ పరోక్షంగా స్పందించాడు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సాంకేతిక లోపం కారణంగా కొన్ని జరుగుతున్నాయంటూ స్పష్టం చేశాడు. అయితే ఈ లైక్ తాను కావాలని కొట్టలేదని, పైకి స్క్రోల్ చేసే క్రమంలో లైక్ క్లిక్ అయ్యి ఉంటుందని కొందరు అంటున్నారు. మనలో చాలా మందికి ఇలానే జరిగి ఉంటుందని వారి వాదన. అయితే కోహ్లీ లైక్ చూసి చాలా మంది అవనీత్ కౌర్ ను ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టారు. ఒక్కసారిగా ఆమె పేరు దేశమంతా మారుమ్రోగిపోయింది. 

