English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Kohli Rohit Reentry: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టెస్టు క్రికెట్‌లోకి మళ్లీ వస్తారా? ఎట్టకేలకు బీసీసీఐ అధికారి నుంచి క్లారిటీ వచ్చేసింది!

Kohli Rohit Reentry: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టెస్టు క్రికెట్‌లోకి మళ్లీ వస్తారా? ఎట్టకేలకు బీసీసీఐ అధికారి నుంచి క్లారిటీ వచ్చేసింది!

Virat Kohli Rohit Sharma Test Return: టెస్టు ఫార్మాట్‌లో టీమ్ఇండియా ఘోరంగా విఫలమవుతుంది. ఇంతకు ముందు ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ తర్వాత తాజాగా స్వదేశంలో దక్షిణాఫ్రితాతో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో ఘోర పరాజయాన్ని (సిరీస్ వైట్ వాష్) మూటగట్టుకుంది. యువతకు టెస్టు జట్టులో ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల అనుభవం లేమి కారణంగా ఇంతటి ఘోర పరాజయాలు చవిచూడాల్సి వచ్చిందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 1, 2025, 01:36 PM IST

Trending Photos

Worlds 10 Most Powerful Currencies: ప్రపంచంలో 10 అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీలు.. US డాలర్ మాత్రం కాదు..
10
Worlds 10 Most Powerful Currencies
Worlds 10 Most Powerful Currencies: ప్రపంచంలో 10 అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీలు.. US డాలర్ మాత్రం కాదు..
Best Business Plan: ఇంటి నుంచే వ్యాపారం.. మహిళలకు నెలకు రూ.80 వేలు ఆదాయం పక్కా!
6
Home Business
Best Business Plan: ఇంటి నుంచే వ్యాపారం.. మహిళలకు నెలకు రూ.80 వేలు ఆదాయం పక్కా!
Indian Rupee: మన దేశ కరెన్సీ లక్ష పెడితే రూ.కోటి పొందే ఛాన్స్‌.. ఏయే దేశాల్లో తెలుసా?
6
currency
Indian Rupee: మన దేశ కరెన్సీ లక్ష పెడితే రూ.కోటి పొందే ఛాన్స్‌.. ఏయే దేశాల్లో తెలుసా?
Sarvartha Siddhi Yoga 2025: ఈ రోజే సర్వార్ధ సిద్ధ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి లక్కీ డే.. సక్సెస్‌కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వీరే!
6
Sarvartha Siddhi Yoga
Sarvartha Siddhi Yoga 2025: ఈ రోజే సర్వార్ధ సిద్ధ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి లక్కీ డే.. సక్సెస్‌కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వీరే!
Kohli Rohit Reentry: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టెస్టు క్రికెట్‌లోకి మళ్లీ వస్తారా? ఎట్టకేలకు బీసీసీఐ అధికారి నుంచి క్లారిటీ వచ్చేసింది!

Virat Kohli Rohit Sharma Test Return: టెస్టు ఫార్మాట్‌లో టీమ్ఇండియా ఘోరంగా విఫలమవుతుంది. ఇంతకు ముందు ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ తర్వాత తాజాగా స్వదేశంలో దక్షిణాఫ్రితాతో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో ఘోర పరాజయాన్ని (సిరీస్ వైట్ వాష్) మూటగట్టుకుంది. యువతకు టెస్టు జట్టులో ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల అనుభవం లేమి కారణంగా ఇంతటి ఘోర పరాజయాలు చవిచూడాల్సి వచ్చిందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. వరుసగా రెండు టెస్టు సిరీస్‌లో వైట్ వాష్ అవ్వడం వల్ల క్రికెటర్లతో పాటు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ), కోచ్ గంభీర్, సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్‌పై ఫ్యాన్స్ నుంచి తీవ్రమైన విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వంటి వారు జట్టులో లేకపోవడం వల్లే ఈ ఓటమికి కారణమని ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

కోహ్లీ, రోహిత్ టెస్ట్ క్రికెట్‌లోకి తిరిగి వస్తారా? 
ఈ నేపథ్యంలో సౌతాఫ్రికాతో ఘోర పరాజయం తర్వాత.. ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ వంటి వారిని తిరిగి జట్టులోకి తీసుకొచ్చేందుకు బీసీసీఐ సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. వారిద్దరి రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకొని కొన్నేళ్ల పాటు టెస్టు ఫార్మాట్ అడే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని బీసీసీఐ కోరినట్లు కొన్ని జాతీయ మీడియా సంస్థలు నివేదించాయి. ఇదే నేపథ్యంలో ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ కెవిన్ పీటర్సన్ ప్రకటన ఈ వార్తలకు మరింత చర్చనీయాంశంగా మారింది. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ తిరిగి టెస్టు క్రికెట్ ఆడనున్నారనే దానిపై కీలక ప్రకటన చేశాడు.

Also Read: Samantha Raj Marriage: సమంత రెండో పెళ్లి! రాజ్‌ నిడమోరు, సమంత మధ్య ఎంత వయసు గ్యాప్‌ ఉందో తెలుసా?

సోషల్ మీడియాతో పాటు ప్రముఖ మీడియాల్లో వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని తాను విశ్వసిస్తున్నట్లు కెవిన్ పీటర్సన్ అన్నారు. కానీ, రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ టెస్టు క్రికెట్‌లోకి తిరిగి వస్తున్నారనే వార్త కొంతమేరకు నిజమై ఉండొచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే వీరిద్దరూ తిరిగి టెస్టు క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టడం ద్వారా టీమ్ఇండియా గాఢిన పడే అవకాశం ఉంది. వారిద్దరూ కచ్చితంగా ఆడాలని భావిస్తున్నట్లు పీటర్సన్ అన్నాడు.

బీసీసీఐ కార్యదర్శి క్లారిటీ..
ఇదిలా ఉండగా ఇదే విషయమై బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవ్‌జిత్ సైకియా కూడా దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. భారత టెస్ట్ జట్టులోకి విరాట్ కోహ్లీ తిరిగి రావడం అనే వార్తలు కేవలం పుకార్లు మాత్రమే. దీనికి సంబంధించి విరాట్ కోహ్లీతో తాము ఎలాంటి చర్చ జరపలేదని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చాడు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ నమ్మొద్దని ఆయన తెలిపారు. 

గతేడాది టీ20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టీ20 క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది మే నెలలో రోహిత్ శర్మ తొలిసారి టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు విరాట్ కోహ్లీ కూడా రిటైర్మెంట్ ఇస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు. ప్రస్తుతం విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులో కలిసి ఆడుతున్నారు. దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్‌లో వీరిద్దరూ కలిసి మైదానంలో కనిపిస్తున్నారు.

టెస్ట్ ఫార్మాట్‌లో విరాట్ కోహ్లీ 123 మ్యాచ్‌లు ఆడి 9230 రన్స్ చేశాడు. వాటిలో 30 సెంచరీలు, 31 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రోహిత్ శర్మ 67 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లు ఆడగా.. 4301 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 12 సెంచరీలు, 18 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

Also Read: Prabhas Spirit Look: 6 నెలలు అజ్ఞాతంలోకి డార్లింగ్ ప్రభాస్..'రాజాసాబ్' ప్రమోషన్స్‌లో కూడా కనిపించడం కష్టమే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Virat KohliRohit Sharmakevin pietersen on virat kohlicricket virat kohlikohli cricket

Trending News