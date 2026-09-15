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Ind vs WI: కీలక సిరీస్‌కు తిరిగొచ్చిన సీనియర్లు.. కోహ్లీ, రోహిత్‌, జడేజా రీఎంట్రీ

India Squad For West Indies ODIs And T20 Five Match Series: ప్రపంచకప్‌పై కన్నేసిన భారత జట్టు ఈ క్రమంలో వస్తున్న పలు సిరీస్‌లకు ప్రయోగాత్మకం చేస్తోంది. ఈ నెలలో జరగనున్న వెస్టిండీస్‌తో సిరీస్‌కు సీనియర్‌ ఆటగాళ్లకు అవకాశం కల్పించింది. రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ, రవీంద్ర జడేజాకు జట్టులోకి పిలుపువచ్చింది. వన్డే, టీ20లకు ప్రకటించిన భారత జట్టు ఇదే.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 17, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:02 AM IST
Ind vs WI: కీలక సిరీస్‌కు తిరిగొచ్చిన సీనియర్లు.. కోహ్లీ, రోహిత్‌, జడేజా రీఎంట్రీ
Image Credit: Kohli Rohit Return To India Squad For West Indies

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ind vs WI: కీలక సిరీస్‌కు తిరిగొచ్చిన సీనియర్లు.. కోహ్లీ, రోహిత్‌, జడేజా రీఎంట్రీ
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