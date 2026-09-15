India Squad For West Indies: స్వదేశంలో ఈనెల నెలాఖరులో వెస్టిండీస్తో జరగనున్న పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్ కోసం భారత జట్టును ప్రకటించారు. క్రికెట్ సెలక్షన్ కమిటీ బుధవారం ప్రకటించిన జట్టులో సీనియర్లకు స్థానం దక్కింది. ప్రపంచకప్ నేపథ్యంలో సీనియర్ల సామర్థ్యం, ఫిట్నెస్ పరిశీలించడంలో భాగంగా వెస్టిండీస్ సిరీస్కు వారిని ఎంపిక చేశారు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీతోపాటు స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాకు జాతీయ జట్టులో స్థానం లభించింది.
సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు వన్డే సిరీస్ జరగనుండగా.. అక్టోబర్ 6 నుంచి 17వ తేదీ వరకు టీ20 సిరీస్ జరగనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం వెస్టిండీస్ జట్టు భారత పర్యటనకు రానుంది. దీంతో ఈ సిరీస్కు సంబంధించి భారత జట్టును ప్రకటించారు. వన్డే జట్టుకు కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్, టీ20 జట్టుకు కెప్టెన్గా శ్రేయస్ అయ్యర్ను యథావిధిగా కొనసాగించిన సెలక్షన్ కమిటీ.. కేఎల్ రాహుల్ వన్డే సిరీస్కు, తిలక్ వర్మ టీ20 జట్లకు వైస్ కెప్టెన్లుగా సెలక్షన్ కమిటీ ఎంపిక చేసింది. ఇక స్టార్ జోడీ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లిని వన్డే జట్టులో కొనసాగించగా.. ఈసారి వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్కు అవకాశం లభించలేదు. తొలిసారి వన్డే జట్టులోకి ఆకిబ్ నబీ, నమన్ ధిర్ అవకాశం దక్కడం గమనార్హం. రెండు జట్లలో చోటు దక్కని స్టార్ పేసర్ బుమ్రాకు ఈ టూర్ నుంచి విశ్రాంతినిచ్చారు.
వన్డే సిరీస్ భారత జట్టు
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ధృవ్ జురెల్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, మహ్మద్ సిరాజ్, ఆకిబ్ నబీ, యశస్వి జైస్వాల్, నమన్ ధిర్
టీ20 సిరీస్ భారత జట్టు
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్.
వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
తొలి వన్డే
సెప్టెంబర్ 27 (ఆదివారం) - మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు - గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, తిరువనంతపురం
రెండో వన్డే
సెప్టెంబర్ 30 (బుధవారం)- బర్సపారా క్రికెట్ స్టేడియం, గౌహతి
ఆఖరి మ్యాచ్
అక్టోబర్ 3 (శనివారం) - మహారాజా యాదవేంద్ర సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం, ముల్లన్పూర్, న్యూ చండీగఢ్
టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్
తొలి మ్యాచ్
అక్టోబర్ 6 (మంగళవారం)- భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఏకానా క్రికెట్ స్టేడియం, లక్నో
రెండో మ్యాచ్
అక్టోబర్ 9 (శుక్రవారం) - జేఎస్సీఏ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం కాంప్లెక్స్, రాంచీ
మూడో మ్యాచ్
అక్టోబర్ 11 (ఆదివారం)- హోల్కర్ స్టేడియం, ఇండోర్
నాలుగో మ్యాచ్
అక్టోబర్ 14 (బుధవారం)- రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియం, హైదరాబాద్
ఆఖరి మ్యాచ్
అక్టోబర్ 17 (శనివారం)- ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియం, బెంగళూరు