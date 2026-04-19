KKR 1st Victory In IPL 2026: పేలవ ప్రదర్శనతో వరుస ఓటముల నుంచి కలకత్తా నైట్రైడర్స్ గట్టెక్కి తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. సొంత గడ్డపై జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ను చిత్తు చేసి విజయం సాధించింది. బ్యాట్తో రింకూ సింగ్ రఫ్పాడించడంతో కలకత్తా జట్టు పోరాడి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. 4 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన కలకత్తా నైట్రైడర్స్ ఓటముల పరంపరకు చెక్ పట్టింది. వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఊహించని విధంగా రెండో ఓటమిని ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఐపీఎల్ 2026లో ఆదివారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా రాజస్థాన్, కలకత్తా తలపడ్డాయి. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ నెగ్గిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 9 వికెట్లు కోల్పోయి అతికష్టంగా 155 పరుగులు చేసింది. యువ బ్యాటింగ్ జోడీ యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ భారీ స్కోర్ నమోదు చేయకపోవడంతో మిగిలిన బ్యాటర్లు తలా కొన్ని పరుగులు చేయడంతో తక్కువ స్కోర్ నమోదైంది. 29 బంతుల్లో యశస్వి జైస్వాల్ 39 పరుగులు చేయగా.. యువ కెరటం వైభవ్ 28 బంతుల్లో 46 స్కోర్ చేశాడు. వీరిద్దరూ ఔటయిన తర్వాత ఏ ఒక్కరూ కూడా పాతిక పరుగులు కూడా చేయలేదు. ధ్రువ్ జురేల్ (5), కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (12), షిమ్రోన్ హిట్మెయిర్ (15), డొనవన్ ఫెరెరా (7), రవీంద్ర జడేజా (9), జోఫ్రా ఆర్చర్ (8) కొన్ని పరుగులు జోడించారు. వరుస ఓటములు పాలవుతున్న క్రమంలో కలకత్తా బౌలర్లు విజయం కోసం దుమ్మురేపారు. దూకుడుతో ఉన్న రాజస్థాన్ను అతి తక్కువ పరుగులకు కట్టిపడేశారు. వరుణ్ చక్రవర్తి, కార్తీక్ త్యాగి పొదుపుగా బంతులు వేసి మూడేసి వికెట్లు తీశారు. సునీల్ నరైన్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.
తక్కువ స్కోర్ను ఛేదించేందుకు దిగిన కలకత్తా నైట్రైడర్స్ 19.4 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 161 పరుగులు చేసి ఈ సీజన్లో తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. టాప్ బ్యాటింగ్ దళం కుప్పకూలిన వేళ.. ఓటమిని ముందే ఖరారు చేసుకున్న సమయంలో రింకూ సింగ్ అద్భుతంగా ఆడి ఫలితాన్ని తారుమారు చేశాడు. టిమ్ సీఫర్ట్, కెప్టెన్ అజింక్యా రహానే వరుసగా డకౌట్ కాగా.. అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ 10 పరుగులు చేశాడు. కామెరూన్ గ్రీన్ (27), రావమన్ పావెల్ (23) మోస్తరు స్కోర్తో పరవాలేదనిపించారు.
What we all waited for 🥹💜 pic.twitter.com/74zcslW4df
— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 19, 2026
జట్టు పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో రింకూ సింగ్ సంజీవనిలా వచ్చాడు. 34 బంతుల్లో 53 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. 5 బౌండరీలు బాదగా.. రెండు సిక్సర్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. రమణ్దీప్ (10) తక్కువ పరుగులకు ఔటవగా.. రింకూసింగ్కు చక్కటి భాగస్వామ్యం అందించిన అనుకూల్ రాయ్ 29 పరుగులు చేసి విజయాన్ని చేరువ చేశాడు. రింకూ, అనుకూల్ చక్కటి భాగస్వామ్యంతో కలకత్తాకు తొలి విజయం దక్కింది. తృటిలో డబుల్ హ్యాట్రిక్ ఓటమి రికార్డను కలకత్తా అధిగమించింది. బ్యాటర్లు నిలిపిన తక్కువ స్కోర్ను రాజస్థాన్ రాయల్స్ బౌలర్లు కాపాడుకోలేకపోయారు. పొదుపుగా బంతులు వేసినా కూడా ఓటమి నుంచి తప్పించుకోలేకపోయారు. రవీంద్ర జడేజా రెండు వికెట్లు తీయగా.. యశ్ పంజ, రవి బిష్ణోయ్, నంద్రే బర్గర, జోఫ్రా ఆర్చర్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఐదు ఓటములను మూటగట్టుకుని పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున్న సమయంలో కలకత్తా జట్టు ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చింది. బ్యాటర్లు, బౌలర్లు ఇద్దరు చక్కటి భాగస్వామ్యంతో ఆడి రాజస్థాన్ రాయల్స్ను ఓడించింది. మొత్తం 7 మ్యాచ్లు ఆడిన కలకత్తా నైట్రైడర్స్ ఒక మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కాగా.. ఐదు ఓటములు, ఒక విజయం సాధించింది. మొత్తం 3 పాయింట్లతో కలకత్తా జట్టు ర్యాంకుల పట్టికలో తన స్థానాన్ని మెరుగుపర్చుకుంది. వరుస విజయాలతో జోరు మీద ఉన్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఊహించని విధంగా రెండో ఓటమితో పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
SENSATIONAL FINISH 🤯
Rinku Singh & Anukul Roy, take a bow! 💜
Scorecard ▶️ https://t.co/776nTdODZL#TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvRR | @KKRiders pic.twitter.com/HY9R9Kh0lT
— IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి