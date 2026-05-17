IPL 2026 KKR VS GT: ఐపీఎల్ 2026లో మ్యాచ్లు ఎంతో ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతున్నాయి. శనివారం రాత్రి ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగిన హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో ఐపీఎల్లో మూడుసార్లు ఛాంపియన్ అయిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్.. గుజరాత్ టైటాన్స్ని 29 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. బ్యాటర్ల పండగలా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్లు కలిపి ఏకంగా 465 పరుగులు సాధించాయి. మ్యాచ్లో మొత్తం ఆరు హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు కావడం విశేషం. ఈ అద్భుత విజయంతో కోల్కతా జట్టు ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది.
ముందుగా టాస్ ఓడి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లకు 247 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ అజింక్య రహానే (14).. మహమ్మద్ సిరాజ్ బౌలింగ్లో ఔట్ అయినప్పటికీ.. న్యూజిలాండ్ విధ్వంసక ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ స్టేడియంలో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే ( 4 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లు) తో 93 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (44 బంతుల్లో 82 నాటౌట్), కామెరాన్ గ్రీన్ (28 బంతుల్లో 52 నాటౌట్) గుజరాత్ బౌలర్లను ఆడుకున్నారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్కు విడదీయరాని 108 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్, సాయి కిశోర్కు తలో వికెట్ దక్కింది.
248 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్కు ఓపెనర్లు సాయి సుదర్శన్ (28 బంతుల్లో 53 నాటౌట్, 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), శుభ్మన్ గిల్ అద్భుత ఆరంభాన్నిచ్చారు. వీరిద్దరూ ధాటిగా ఆడటంతో ఛేజింగ్ బాగానే సాగింది. అయితే 3 ఓవర్లోలనే 42 పరుగులు సాధించిన తర్వాత కార్తీక్ త్యాగీ వేసిన బంతి బలంగా తాకడంతో సుదర్శన్ రిటైర్డ్గా వెనక్కి తిరిగాడు. దీంతో ఈ పరిణామం కేకేఆర్కు అనుకూలంగా మారింది. సుదర్శన్ స్థానంలో వచ్చిన నిశాంత్ సింధు (1) విఫలమయ్యాడు. ఈ దశలో జోస్ బట్లర్ (35 బంతుల్లో 57, 5 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను గాడిన పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు గిల్. అయితే కేకేఆర్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో పరుగులు నెమ్మదిగా వచ్చాయి. నిర్ణీత సమయాల్లో వికెట్లు కోల్పోవడంతో గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 218 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. కీలక సమయాల్లో క్యాచ్లు వదిలేయడం కూడా గుజరాత్ ఓటమికి కారణమైంది
శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ (49 బంతుల్లో 85, 5 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) తో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్ ద్వారా 200వ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ పూర్తి చేసుకున్న సునీల్ నరైన్ రెండు వికెట్లతో రాణించాడు. ఈ విజయంతో కేకేఆర్ తమ నాకౌట్ అవకాశాలను మరింత మెరుగు పర్చుకుంది. గత మ్యాచ్ లో ఓటమి తర్వాత తిరిగి విజయపు బాట ఎక్కింది. మరోవైపు వరుసగా ఐదు విజయాల తర్వాత గుజరాత్ టైటాన్స్కు ఇదే తొలి పరాజయం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి