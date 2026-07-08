/ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కోసం పరీక్షలు వాయిదా..!!

Kolkata school postpones exams: కోల్కతాలో ఎంతో పేరుగాంచిన సౌత్ పాయింట్ హైస్కూల్ విద్యార్థుల కోసం ఈ క్రేజీ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం జూలై 20వ తేదీన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇది భారత కాలమానం ప్రకారం జూలై 20వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్ లేట్ నైట్ వరకు సాగుతుంది కాబట్టి.. పిల్లలు మ్యాచ్ చూసి తెల్లవారుజామున ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తారని పాఠశాల యాజమాన్యం ముందే గ్రహించింది. విద్యార్థులు ఎలాంటి గందరగోళం.. టెన్షన్ లేకుండా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ను పూర్తిగా వీక్షించి ఆస్వాదించాలనే ఉద్దేశంతో జూలై 20, 21వ తేదీల్లో జరగాల్సిన పరీక్షలను అధికారికంగా వాయిదా వేసింది.
పాఠశాల యాజమాన్యం 6వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు జరగాల్సిన పరీక్షలను రీ-షెడ్యూల్ చేసింది. జూలై 20 న జరగాల్సిన పరీక్షను జూలై 29కు మార్చారు. జూలై 21న జరగాల్సిన పరీక్షను జూలై 30 కు వాయిదా వేశారు. తమ విద్యార్థులలో క్రీడల పట్ల అభిరుచిని, క్రీడాస్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పాఠశాల యాజమాన్యం తెలిపింది. స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ జయదేవ్ ఘోష్ మాట్లాడుతూ.. ఫుట్బాల్ కేవలం ఒక ఆట మాత్రమే కాదు.. అది జట్టుగా పనిచేయడం.. ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం.. సమష్టిగా పోరాడటం వంటి గొప్ప విలువలను నేర్పిస్తుంది. ప్రపంచకప్ ఫైనల్ లాంటి చారిత్రాత్మక మ్యాచ్ను పిల్లలు చూసి ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం అని స్పష్టం చేశారు. స్కూల్ తీసుకున్న ఈ అదిరిపోయే నిర్ణయాన్ని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సైతం స్వాగతించారు. చదువుతో పాటు క్రీడలు కూడా పిల్లల సమగ్ర వికాసానికి ఎంతో ముఖ్యమని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
మ్యాచ్ల కోసం ఇలా పరీక్షలను వాయిదా వేయడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో 2023 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగిన సమయంలో కూడా ఫరీదాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల తమ పరీక్షలను వాయిదా వేయడం గమనార్హం.
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