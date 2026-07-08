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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కోసం పరీక్షలు వాయిదా..!!

Kolkata school postpones exams: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుట్‌బాల్ కు ఉన్న క్రేజ్, ఎమోషన్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా కోల్‌కతా ప్రజలకు.. అక్కడి విద్యార్థులకు ఫుట్‌బాల్ అంటే ఒక ఆట కాదు.. అదొక మతంలా భావిస్తారు. ఇప్పుడు ఇదే ఫుట్‌బాల్ ఫీవర్‌ను గౌరవిస్తూ కోల్‌కతాలోని ఓ పాఠశాల ఊహించని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 మెగా ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం ఏకంగా తమ స్కూల్ పరీక్షలనే వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:46 PM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కోసం పరీక్షలు వాయిదా..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కోసం పరీక్షలు వాయిదా..!!
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