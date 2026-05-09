/Krunal Vs Pooran: కృనాల్ పాండ్యా చొక్కా పట్టుకున్న పూరన్..LSG Vs RCB మ్యాచ్ తర్వాత మైదానంలో డిష్యుం..డిష్యుం!!

Nicholas Pooran Vs Krunal Pandya: ఐపీఎల్లో తాజాగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ మధ్య రసవత్తర పోరు జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ సందర్భంగా మైదానంలో వాగ్వాదం తర్వాత నికోలస్ పూరన్ కృనాల్ పాండ్యా కాలర్ పట్టుకున్నాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. గురువారం లక్నోలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్ సందర్భంగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆల్-రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ బ్యాటర్ నికోలస్ పూరన్ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.
తొలుత కృనాల్ వేసిన బౌన్సర్ను ఆ బ్యాటర్ నేరుగా నేల మీదుగా కొట్టాడు. ఆ బంతి లాంగ్-ఆన్ ఫీల్డర్కు కొద్ది దూరంలో పడటంతో పూరన్ ఒక సింగిల్ పరుగు తీశాడు. అతను అవతలి వైపుకు చేరుకోగానే, కృనాల్ అతని వద్దకు వెళ్లగా అప్పుడు వారిద్దరి మధ్య వాగ్వివాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత అవార్డు ప్రజెంటేషన్ చేసిన క్రమంలో కృనాల్ పాండ్యా షర్ట్ కాలర్ను పూరన్ పట్టుకున్నాడు. మ్యాచ్ జరిగే క్రమంలో వాగ్వివాదం అక్కడితో ముగిసినట్లు అనిపించినప్పటికీ, మ్యాచ్ అనంతర దృశ్యాలలో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఒకరితో ఒకరు కలిసి కనిపించారు. పూరన్, కృనాల్ కాలర్ పట్టుకున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఇద్దరు ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేసుకోవడంతో వారి సంభాషణ సానుకూలంగా ముగియడంతో, అది ఒక స్నేహపూర్వక సంభాషణలాగే అనిపించింది.
ఈ మ్యాచ్లో మిచెల్ మార్ష్ మెరుపు శతకం సాధించగా, ప్రిన్స్ యాదవ్ బౌలింగ్లో అదరగొట్టాడు. వర్షం కారణంగా కుదించబడిన మ్యాచ్లో ఆర్సిబిపై ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్లో విజయంతో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఈ సీజన్ ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది. మూడుసార్లు వర్షం అంతరాయం కలగడంతో దాదాపు గంటసేపు ఆట ఆలస్యం కావడంతో, చివరికి ఇరు జట్లకు 19 ఓవర్లకు కుదించారు. ఈ విజయంతో లక్నో జట్టు వరుసగా ఆరు మ్యాచ్ల ఓటమి పరంపరకు ముగింపు పలకడమే కాకుండా, ఈ సీజన్లో సొంతగడ్డపై తొలి విజయాన్ని కూడా అందుకుంది.
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకున్న ఆర్సీబీ జట్టు.. ఆతిథ్య జట్టును బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. లక్నో బ్యాటర్లు శుభారంభాన్ని ఇచ్చారు. మార్ష్ (56 బంతుల్లో 111 పరుగులు) ఒక విధ్వంసకరమైన శతకాన్ని సాధించాడు. అయితే, పదేపదే వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో LSG జోరుకు గండి పడింది. దీంతో ఆ జట్టు 3 వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగులు చేసింది. అయినా వర్షం కారణంగా ఒక ఓవర్ కోల్పోవడంతో లక్ష్యాన్ని 213 పరుగులకు సవరించారు.
ఆ తర్వాత బౌలింగ్లోనూ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ పేసర్ ప్రిన్స్ (3/33) నేతృత్వంలోని LSG బౌలర్లు నిలకడగా ఆడి, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీని 6 వికెట్ల నష్టానికి 203 పరుగులకే పరిమితం చేశారు. మహమ్మద్ షమీ, తొలి ఓవర్లోనే జాకబ్ బెథెల్ను అవుట్ చేసి LSGకి విజయాన్ని అందించాడు. మూడు బంతుల తర్వాత, ప్రిన్స్ యాదవ్ వేసిన ఒక సంచలనాత్మక బంతి విరాట్ కోహ్లీని బోల్తా కొట్టించింది. 9 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును దేవదత్ పడిక్కల్ (34), కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ (61) ఆదుకున్నారు. ఈ జోడీ మూడో వికెట్కు 95 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది.
ఆట చేజారిపోతున్నట్లు అనిపించిన తరుణంలో లక్నో కెప్టెన్ పంత్, ప్రిన్స్ను తిరిగి బౌలింగ్కు తీసుకురాగా ఆ ఎత్తుగడ వెంటనే ఫలించింది. ఆ ఓవర్ మొదటి బంతికే ఆ పేసర్ పదునైన క్యాచ్-అండ్-బౌల్డ్తో పడిక్కల్ను పెవిలియన్కు పంపగా, ఆ వెంటనే జితేష్ శర్మను కూడా అవుట్ చేశాడు. నాలుగు బంతుల తర్వాత ఐడెన్ మార్క్రమ్ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి పట్టిన అద్భుతమైన క్యాచ్తో పాటిదార్ అవుటయ్యాడు. దీంతో ఆర్సిబి వెంటవెంటనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి వరుస పతనాన్ని చవిచూసింది. టిమ్ డేవిడ్, కృనాల్ పాండ్యా (28 నాటౌట్), రొమారియో షెపర్డ్ (23 నాటౌట్) చివర్లో మెరుపులు మెరిపించినా ఆర్సీబీ ఓటమి తప్పలేదు. కానీ చివర్లో స్పిన్నర్ దిగ్వేష్ అద్భుతంగా సంయమనం పాటిస్తూ చివరి ఓవర్లో 20 పరుగులను కాపాడాడు.
