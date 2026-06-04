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KS Bharat Retirement: తెలుగు క్రికెటర్ సంచలన నిర్ణయం..32 ఏళ్ల రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన కేఎస్ భరత్!

KS Bharat Retirement News: తెలుగు రాష్ట్రం నుంచి టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన కేఎస్ భరత్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. తాను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. తక్కువ కెరీర్‌లోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం పట్ల అభిమానులు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 04, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:41 PM IST
KS Bharat Retirement: తెలుగు క్రికెటర్ సంచలన నిర్ణయం..32 ఏళ్ల రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన కేఎస్ భరత్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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