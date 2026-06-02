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Lalit Modi: రేటింగ్‌ కోసం స్టార్‌ క్రికెటర్‌, చీర్‌ గర్ల్‌ మధ్య అఫైర్‌ పెట్టాం: లలిత్‌మోదీ

Lalit Modi Leaks South Africa Star Cricketer Have Affair With A Cheerleader: ఐపీఎల్‌లో జరిగే కొన్ని పరిణామాలు పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతాయని ఫ్రాంచైజీ టోర్నీ మాజీ చైర్మన్‌ లలిత్‌ మోదీ సంచలన ప్రకటన చేశాడు. చీర్‌ లీడర్‌తో ఓ స్టార్‌ క్రికెటర్‌కు అఫైర్‌ తామే సృష్టించామని.. దాంతో ఐపీఎల్‌ రేటింగ్స్‌ భారీగా పెరిగాయని తెలిపి కలకలం రేపాడు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 02, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:08 PM IST
Lalit Modi: రేటింగ్‌ కోసం స్టార్‌ క్రికెటర్‌, చీర్‌ గర్ల్‌ మధ్య అఫైర్‌ పెట్టాం: లలిత్‌మోదీ
Image Credit: Lalit Modi IPL News

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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