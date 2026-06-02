IPL Scripted Controversy: ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఐపీఎల్లో జరిగే పబ్లిసిటీ స్టంట్లు, రేటింగ్ కోసం తాము ఎలా చేస్తామనే విషయాలను ఐపీఎల్ వ్యవస్థాపకుడు లలిత్ మోదీ వెల్లడించాడు. ఐపీఎల్కు రేటింగ్.. గుర్తింపు వచ్చేందుకు తాము చేసిన ఒక ఉదంతాన్ని లలిత్ వివరించాడు. ఐపీఎల్లో రేటింగ్ కోసం తాము ఒక స్టార్ క్రికెటర్కు ఓ చీర్ లీడర్కు మధ్య సంబంధం ఉందని తామే ఒక కథనం సృష్టించామని లలిత్ మోదీ బహిర్గతం చేశాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు క్రీడా ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
భారతదేశ క్రికెట్కు ఫ్రాంచైజీని పరిచయం చేసి ఐపీఎల్ను లలిత్ మోదీ ప్రారంభించాడు. ఐపీఎల్ వ్యవస్థాపకుడిగా ఉన్న లలిత్ మోదీ అనంతరం కొన్ని అవినీతి పనులు, మనీలాండరింగ్ తదితర నేరాలకు పాల్పడడంతో అతడు 2010లో విదేశాలకు పారిపోయాడు. ప్రస్తుతం లండన్లో నివసిస్తూ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని పొందుతున్నాడు. అక్కడ బహిరంగంగా తిరుగుతూ.. ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చుకుంటూ హాయిగా ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే తన సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు.
ఐపీఎల్లో గ్రౌండ్లో జరిగేదాని కన్నా మైదానం బయట జరిగేవన్నీ పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం చేసినవేనని ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ ప్రకటించాడు. తన దగ్గర కొంత మంది వ్యక్తులు.. రాజకీయ నాయకులు ఉన్నప్పుడు ప్రతిది ప్రణాళిక ఉంటుందని లలిత్ మోదీ తెలిపాడు. 'రేటింగ్స్ పడిపోతున్నప్పుడు మేం కొన్ని వివాదాస్పద కథనాలను సృష్టిస్తాం. దాన్ని వివాదంలాగా బయటపెడుతాం' అని వివరించాడు.
పక్కా ప్రణాళికగా బయటపెట్టిన ఒక వివాదాన్ని తెలపాలని హోస్ట్ కోరగా.. లలిత్ మోదీ కీలక విషయాన్ని బయటపెట్టాడు. 'ఒక ప్రధాన జట్టుకు కెప్టెన్ ఉండేవాడు. అతడు దక్షిణాఫ్రికాకు చెందినవాడు. అతడికి చీర్లీడర్తో అఫైర్ ఉండేది. దాన్ని కావాలని లీక్ చేశాం' అని తెలిపాడు. దానివలన ఐపీఎల్ రేటింగ్స్ బాగా పెరిగాయని చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే అఫైర్ పెట్టుకున్న చీర్లీడర్ను ఆ క్రికెటర్ను తర్వాత ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. 'రేటింగ్స్ పడిపోయినప్పుడల్లా వివాదం సృష్టిస్తాం. కాంట్రవర్సీ అనే నంబర్-1 పిల్లర్ మీదే ఐపీఎల్ నిర్మితమైంది’ అని లలిత్ మోదీ తెలిపాడు.
Lalit Modi reveals that everything off the pitch is scripted in IPL
A prominent South African captain was having affair with a cheerleader. Modi found out, he leaked the scandal to press, which caused ratings spike for the IPL.
After this leak, he had to marry that cheerleader pic.twitter.com/szGwHmzGkX
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో బాలీవుడ్ నటి సుష్మితా సేన్తో ఉన్న అనుబంధంపై లలిత్ మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ సందర్భంగా సుస్మితపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఆమె కష్టపడి ఎదిగిన మహిళ అని తెలిపాడు. 'ఆమె వద్ద ఎక్కువ వజ్రాలు ఉన్నాయి. అవన్నింటిని సుస్మిత కష్టపడి సంపాదించుకుంది. ఆమెకు డైమండ్ స్టోర్స్ కూడా ఉన్నాయి' అని వివరించాడు. సుస్మిత తనకు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అని.. తాను ఈరోజు ఈస్థాయిలో ఉండడానికి.. ఎదగడానికి ఎంతో సహాయపడిందని ప్రశంసలు కురిపించారు. తమ ఇద్దరిది చాలా ప్రత్యేకమైన బంధం అని ప్రకటించాడు. తామిద్దరం కలిసి ఉన్నప్పుడు తాను డబ్బులు దేనికి ఖర్చు పెట్టే అవకాశం రాలేదని.. అన్నీ సుస్మిత కట్టేది అని లలిత్ మోడీ వివరించాడు. ఆమె ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏదీ ఆశించడానికి ఇష్టపడతని.. ఆమె గురించి తెలియనివాళ్లు మాత్రమే ఆరోపణలు, విమర్శలు చేస్తున్నారని లలిత్ మోడీ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపాడు.