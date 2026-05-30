Lalit Modi Offered Educational Scholarship To Vaibhav Sooryavanshi: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ముల్లన్పూర్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి తన బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టాడు. 15 ఏళ్ల ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ తృటిలో సెంచరీని మిస్ చేసుకున్నాడు. కేవలం 47 బంతుల్లోనే 8 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 96 పరుగులు చేశాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓడిపోయినప్పటికి కూడా వైభవ్ సూర్యవంశీపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. తాజాగా ఈ చిచ్చర పిడుగుకి ఐపీఎల్ ఫౌండర్, మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోడీ బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు. వైభవ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చునని, అందుకు అయ్యే పూర్తి ఖర్చును తాను భరిస్తానని అన్నాడు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగమైన ట్వీట్ చేశాడు.
‘ఈ రోజు వైభవ్ సూర్యవంశీ శతకానికి నాలుగు పరుగుల దూరంలో ఆగిపోయి ఉండవచ్చు. కానీ నా దృష్టిలో అతను అంతకంటే గొప్పదాన్ని సాధించాడు. నిర్భయమైన యువ ప్రతిభ అంటే ఏమిటో అతను యావత్ దేశానికి చూపించాడు. క్రీడలు కేవలం వినోదం కోసమే కాకుండా అవకాశాలను సృష్టించడం కోసం కూడా ఉండాలని ఎల్లప్పుడూ నమ్మే వ్యక్తిగా.. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ విశ్వవిద్యాలయం లేదా కళాశాలలోనైనా వైభవ్ చదువుకోవడానికి అవసరమైన పూర్తి విద్యా స్కాలర్షిప్ను, దాని పూర్తి ఆర్థిక సహాయంతో అందించాలనుకుంటున్నాను. ఇది అతను సాధించిన పరుగుల కోసం కాదు. అతను లక్షలాది మంది యువ భారతీయులకు అందించిన ధైర్యం, నమ్మకం, స్ఫూర్తి కోసం. ప్రతిభను ఎప్పుడూ విద్య, గొప్పతనం మధ్య ఎంచుకునేలా బలవంతం చేయకూడదు. ఈ ఆఫర్ ఎప్పటికీ తెరిచే ఉంటుంది. అతను తన జీవితకాలంలో ఎప్పుడైనా ఈ ఆఫర్ను అంగీకరించవచ్చు. ఐపీఎల్ అద్భుతమైన ఫలితాలను సృష్టిస్తుందని నేను ఆశించిన దానికి అతను నిజమైన నిదర్శనం. నేను చూసిన అద్వితీయమైన క్రీడా తార. ఐపీఎల్ యుగంలో ఎదిగాడు. అతడు లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తిస్తున్నాడని ఆశిస్తున్నాను’ అని లలిత్ మోడీ ట్వీట్ చేశాడు.
మరోవైపు వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఐపీఎల్ 2026 ఒక కలల సీజన్గా నిలిచింది. అతను 16 మ్యాచ్లలో 48.50 సగటు 237.31 స్ట్రైక్రేటుతో 776 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఓ సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
Today, Vaibhav Sooryavanshi may have fallen four runs short of a century.
But in my view, he achieved something far greater.
He woke up an entire nation to what fearless young talent looks like.
As someone who has always believed that sport must create opportunity, not just…
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) May 29, 2026
