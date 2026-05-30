Vaibhav Sooryavanshi: బేబీ బాస్ వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీకి ఐపీఎల్ ఫౌండ‌ర్ ల‌లిత్ మోడీ బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్‌.. ఏంటంటే?

Vaibhav Sooryavanshi: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ముల్లన్‌పూర్ వేదిక‌గా గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జ‌రిగిన క్వాలిఫ‌య‌ర్‌-2 మ్యాచ్‌లో వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ మరోసారి తన బ్యాటింగ్‌తో అద‌ర‌గొట్టాడు. 15 ఏళ్ల ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట‌ర్ తృటిలో సెంచరీని మిస్ చేసుకున్నాడు. కేవలం 47 బంతుల్లోనే 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్లతో 96 ప‌రుగులు చేశాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ ఓడిపోయిన‌ప్ప‌టికి కూడా వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. తాజాగా ఈ చిచ్చర పిడుగుకి ఐపీఎల్ ఫౌండ‌ర్ లలిత్ మోడీ బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు.   
Written ByAruna Maharaju
Published: May 30, 2026, 12:14 PM IST|Updated: May 30, 2026, 12:14 PM IST
Image Credit: Lalit Modi Offered Educational Scholarship And Free Education To Vaibhav Sooryavanshi (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

