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ఫ్రాన్స్‌కు లామిన్ యమల్ వార్నింగ్.. మాకంటే వాళ్లే భయపడాలి..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో మాజీ చాంపియన్ స్పెయిన్ సెమీఫైనల్స్‌కు చేరుకుంది. శనివారం ఉదయం జరిగిన క్వార్టర్-ఫైనల్స్‌లో స్పెయిన్, బెల్జియంను 2-1 తేడాతో ఓడించింది. రెండు గోల్స్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన స్టార్ ప్లేయర్ లామిన్ యమాల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా ఎంపికయ్యాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:13 PM IST
ఫ్రాన్స్‌కు లామిన్ యమల్ వార్నింగ్.. మాకంటే వాళ్లే భయపడాలి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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