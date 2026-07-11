FIFA World Cup 2026: పద్దెనిమిదేళ్ల లామిన్ యమాల్ ఈ ఫీఫా ప్రపంచ కప్లో ఎక్కువ గోల్స్ చేయనప్పటికీ, కీలక సమయాల్లో తన సహచరులకు అసిస్ట్లు, పాస్లు అందించి స్పెయిన్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. వరుసగా మూడో ఫీఫా ప్రపంచ కప్లో సెమీఫైనల్స్కు చేరి అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న ఫ్రాన్స్తో స్పెయిన్ తలపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్రాన్స్ జట్టుకు లామిన్ యమాల్ చేసిన హెచ్చరిక ఆసక్తికరంగా ఉంది. బెల్జియంతో జరిగిన క్వార్టర్-ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం లామిన్ యమాల్ మాట్లాడాడు. "మేము ఈ టోర్నమెంట్ను గొప్ప ఉత్సాహంతో ప్రారంభించాము. మా ప్రయాణంలో మేము సెమీ-ఫైనల్స్కు చేరుకున్నాము. మాకు ఫ్రాన్స్ అంటే భయం లేదు. నిజానికి, మాకు కాదు, వారికే మా పట్ల భయం. ఎందుకంటే యూరో 2024 సెమీ-ఫైనల్స్లో ఫ్రాన్స్ మా చేతిలో ఓడిపోయింది. ఆ తర్వాత, మేము కప్ను కూడా గెలుచుకున్నాము. ఇప్పుడు మేము 2024 యూరో కప్ సెమీ-ఫైనల్ను పునరావృతం చేయబోతున్నాము. మా కంటే ఫ్రాన్స్పైనే ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉంటుంది. మేము గెలిచినా గెలవకపోయినా, మా మధ్య జరిగే ఈ మ్యాచ్ ఫీఫా చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ మ్యాచ్లలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది," అని అతను అన్నాడు.
UEFA యూరో 2024 కప్ సెమీ-ఫైనల్స్లో స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్ను 2-1 తేడాతో ఓడించింది. ఆ సమయంలో, 16 ఏళ్ల లామిన్ యమాల్ సుదూరం నుండి బంతిని గోల్ పోస్ట్లోకి కొట్టడం ఇప్పటికీ ఒక రికార్డుగా నిలిచింది. అదే మ్యాచ్లో డాని ఓల్మో మరో గోల్ చేశాడు. ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను 1-2 తేడాతో ఓడించిన స్పెయిన్, యూరో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. జూలై 14న జరిగే ఫీఫా ప్రపంచ కప్ సెమీ-ఫైనల్స్లో ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ తలపడనున్నాయి.
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