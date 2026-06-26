జీ మీడియాలో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ జోరు.. 'జీ'కి క్యూ కట్టిన ప్రపంచస్థాయి దిగ్గజ బ్రాండ్లు

Zee Media: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది ఫుట్బాల్ అభిమానులను అలరిస్తున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రారంభమై ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గ్రూప్ స్టేజ్ ముగించుకున్న ఈ మెగా టోర్నీ 'రౌండ్ ఆఫ్ 32' నాకౌట్ దశకు చేరుకుంది. ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ను భారత ప్రేక్షకులు జీ మీడియా ద్వారా వీక్షిస్తూ ఆనందిస్తున్నారు. దీంతో జీ మీడియాకు క్రేజ్ వచ్చేసింది. ప్రేక్షకులు బ్రహ్మారథం పడుతుండడంతో జీ మీడియాలో వాణిజ్య, వ్యాపార ప్రకటనల కోసం దిగ్గజ సంస్థలు వరుస కడుతున్నాయి. ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లన్నీ కూడా జీ మీడియాలో ప్రకటనల కోసం ముందుకు వస్తున్నాయి.
భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ మెగా టోర్నమెంట్ను ప్రసారం చేస్తున్న ప్రముఖ కంటెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ సంస్థ ‘జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్’ ప్రకటనల ఆదాయంలో సరికొత్త రికార్డుల దిశగా దూసుకుపోతోంది. టోర్నీలో రెండో దశకు చేరుకుంటుండటంతో ప్రకటనకర్తల్లో నమ్మకం మరింత బలపడి.. భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రముఖ బ్రాండ్లు క్యూ కడుతున్నాయి. ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు జీ మీడియాకు చెందిన యునైట్8 స్పోర్ట్స్ ఛానల్స్లో ప్రసారాలు వస్తున్నాయి. దీంతో జీ మీడియా సంస్థల్లో ప్రకటనల కోసం ప్రముఖ సంస్థలు పోటీ పడుతున్నాయి.
ఫిఫా ప్రపంచకప్ ప్రారంభ వారాల్లో జీ మీడియాకు అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో కొన్ని గ్లోబల్ బ్రాండ్లు 'జీ' నెట్వర్క్తో చేతులు కలిపాయి. కొత్తగా నెనెవో, సియాట్, జాగ్వార్ లాండ్రోవర్, అడిడాస్, జిడస్, జేబీఎల్ వంటి అగ్రగామి బ్రాండ్లు యాడ్స్ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ టోర్నీకి కో-ప్రెజెంటింగ్ స్పాన్సర్గా మహీంద్ర, కో-పవర్డ్ బై స్పాన్సర్గా డియాగో వ్యవహరిస్తున్నాయి. వీటితోపాటు యాపిల్, పర్నాడ్ రికార్డ్ వంటి దిగ్గజ బ్రాండ్లు కూడా జీ మీడియాతో భాగస్వాములుగా కొనసాగుతున్నాయి. భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ క్రీడను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో మద్దతు ఇస్తున్న అన్ని బ్రాండ్లకు 'జీ' యాజమాన్యం కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
రికార్డు స్థాయి వ్యూయర్షిప్
శాటిలైట్ ఛానల్స్తోపాటు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో జీ మీడియా వ్యూస్పరంగా సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ టోర్నమెంట్ జీ నెట్వర్క్కు చెందిన యునైట్8 స్పోర్ట్స్ ఛానెళ్లు, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 ద్వారా ఏకకాలంలో కోట్ల మంది ప్రేక్షకులకు ఫిఫా ప్రపంచకప్ చేరువవుతోంది. ఇప్పటివరకు అన్ని ప్లాట్ఫామ్లు కలిపి 30 కోట్లకు పైగా డిజిటల్, టీవీ ప్రేక్షకులు ఈ టోర్నీ చూశారు. వీక్షణల్లో నెంబర్ 1 స్థానంలో యునైట్8 స్పోర్ట్స్2 ఛానల్ నిలిచింది. అద్భుతమైన ప్రసారాలు, మ్యాచ్ విశ్లేషణల కారణంగా భారతదేశంలోని అన్ని ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ ఛానెళ్లలో యునైట్8 స్పోర్ట్స్2' మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ కోసం ప్రసిద్ధ ఫుట్బాల్ నిపుణులు, మాజీ ఆటగాళ్లు, సెలబ్రిటీ కామెంటేటర్లతో మ్యాచ్కు ముందు, హాఫ్-టైమ్, మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత అందిస్తున్న సమగ్ర విశ్లేషణలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
నాకౌట్ స్టేజ్పై భారీ అంచనాలు
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీలో రౌండ్ ఆఫ్ 32 జూన్ 28 నుంచి జూలై 3వ తేదీ వరకు జరగనుండగా.. జూలై 4 నుంచి 7వ తేదీ వరకు రౌండ్ ఆఫ్ 16 దశ జరగనుంది. తర్వాత క్వార్టర్స్, సెమీస్, ఫైనల్స్ మ్యాచ్ల కోసం మరిన్ని సరికొత్త బ్రాండ్లు భాగస్వామ్యాల కోసం జీ నెట్వర్క్ను సంప్రదిస్తున్నాయి.
ప్రముఖ సంస్థలు క్యూ కట్టడంపై జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెవెన్యూ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సందీప్ మెహ్రోత్రా స్పందించారు. 'ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఎప్పుడూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులను ఒకే చోటకు చేర్చే అద్భుతమైన వేదిక. కొన్ని వారాలుగా లభించిన స్పందన ప్రకటనకర్తలలో నమ్మకాన్ని రెట్టింపు చేసింది' అని తెలిపారు. అన్ని కేటగిరీల బ్రాండ్లు తమ వ్యాపార లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా.. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను చేరుకునేలా డిజిటల్, టెలివిజన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కస్టమైజ్డ్ ప్లాన్స్ను అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కొత్త బ్రాండ్లు ముందుకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందని.. మా పార్ట్నర్స్కు మెరుగైన వాల్యూ అందించేందుకు మేము కట్టుబడి ఉంటామని సందీప్ మెహత్రా వివరించారు.