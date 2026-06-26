Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /జీ మీడియాలో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ జోరు.. జీకి క్యూ కట్టిన ప్రపంచస్థాయి దిగ్గజ బ్రాండ్లు

జీ మీడియాలో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ జోరు.. 'జీ'కి క్యూ కట్టిన ప్రపంచస్థాయి దిగ్గజ బ్రాండ్లు

Leading Brands Have Partenered With Zee Media: ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగిస్తుండగా జీ మీడియా నెట్‌వర్క్‌ ద్వారా భారత ప్రేక్షకులు వీక్షిస్తున్నారు. ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌తో క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న జీ మీడియాకు దిగ్గజ బ్రాండ్లు క్యూ కడుతున్నాయి. వాణిజ్య ప్రకటనల కోసం ప్రముఖ బ్రాండ్లు ముందుకు వస్తున్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 26, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:27 PM IST
జీ మీడియాలో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ జోరు.. 'జీ'కి క్యూ కట్టిన ప్రపంచస్థాయి దిగ్గజ బ్రాండ్లు
Image Credit: Zee MediaSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్..నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..ఏయే జిల్లాల్లో వర్షసూచన ఉందంటే?
Andhra Pradesh weather1 min ago
2
Uttar Pradesh25 min ago
3
FIFA World Cup 202628 min ago
4
Sach1 hr ago
5
Zee Telugu1 hr ago