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లియోనెల్ మెస్సీ బర్త్ డే స్పెషల్: ఫుట్‌బాల్ మాంత్రికుడి గురించి టాప్-10 ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు

Lionel Messi Top 10 Unknown Facts: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో దుమ్ములేపుతున్న ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ నేడు 39వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నాడు. మెస్సీ అని వాళ్ల ఆ అమ్మ ఎందుకు పేరు పెట్టారు..? మెస్సీకి తొలి కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు దక్కింది..? గోల్ కొట్టిన తరువాత చేసుకునే సంబరాల వెనుక ఉన్న రహాస్యం ఏంటి..? ఇలా మెస్సీ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 24, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:52 PM IST
లియోనెల్ మెస్సీ బర్త్ డే స్పెషల్: ఫుట్‌బాల్ మాంత్రికుడి గురించి టాప్-10 ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు
Image Credit: Lionel Messi (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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