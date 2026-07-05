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ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌లో మరో సంచలనం.. గోల్డెన్‌ బూట్‌ రేసులో లియోనిల్‌ మెస్సీ

FIFA World Cup 2026 Golden Boot: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ అత్యంత రసవత్తరంగా సాగుతుండగా.. ఊహించని ఫలితాలు వస్తున్నాయి. మ్యాచ్‌ల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా రికార్డులను మాత్రం అర్జెంటీనా స్టార్‌ ఆటగాడు లియోనిల్‌ మెస్సీ తిరగరాస్తున్నాడు. ఈ ప్రపంచకప్‌తో మరో సంచలన రికార్డు నమోదు చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:01 AM IST
ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌లో మరో సంచలనం.. గోల్డెన్‌ బూట్‌ రేసులో లియోనిల్‌ మెస్సీ
Image Credit: Lionel Messi Leads Golden Boot RaceSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌లో మరో సంచలనం.. గోల్డెన్‌ బూట్‌ రేసులో లియోనిల్‌ మెస్సీ
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