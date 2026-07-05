Golden Boot Race: ఫుట్బాల్ ఫీవర్ ప్రపంచ దేశాలకు సోకింది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ను ప్రేక్షకులు విశేషంగా ఆదరిస్తుండగా.. అదే స్థాయిలో ఆటగాళ్లు తమ ప్రదర్శన చేస్తూ సంచలన ఫలితాలు నమోదు చేస్తున్నారు. నరాలు తెగే ఉత్కంఠతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లు ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తున్నాయి. ఇక అర్జెంటీనా స్టార్ ప్లేయర్ లియోనిల్ మెస్సీ తన హవాను కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ సీజన్లో సంచలన ప్రదర్శనలు చేస్తూ మరో రికార్డుకు చేరువయ్యాడు. గోల్డెన్ బూట్ రేసులో మెస్సీ ముందంజలో ఉండగా.. అతడికి పోటీగా ఎంబాపే కూడా వస్తున్నాడు.
2026 ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్లో గోల్డెన్ బూట్ గెలుచుకునే పోటీ ఇప్పుడు మరింత ఉత్సాహంగా మారుతోంది. ప్రస్తుతం అర్జెంటీనా స్టార్ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ ఈ రేసులో ముందున్నాడు. మెస్సీ ఇప్పటివరకు 7 గోల్స్ చేసి గోల్డెన్ బూట్ గెలుచుకోవడానికి ప్రధాన పోటీదారుగా నిలిచాడు. అతడి కంటే ఒకటి తక్కువ చేసిన ఎంబాపే కూడా తాను పోటీలో ఉన్నానని చెబుతున్నాడు. దీంతో గోల్డెన్ బూట్ ఎవరికీ దక్కుతుందనేది ఉత్కంట నెలకొంది.
జూలై 4వ తేదీ ఉదయం 2026 ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్లోని రౌండ్ ఆఫ్-32 మ్యాచ్లన్నీ పూర్తయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్ (రౌండ్ ఆఫ్ 16)పై ఉంది. రౌండ్ ఆఫ్-32లో కేప్ వెర్డేతో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా 3-2 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో జట్టు కెప్టెన్, స్టార్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ ఒక కీలకమైన గోల్ చేశాడు. ఈ గోల్తో మెస్సీ 2026 ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్లో గోల్డెన్ బూట్ రేసులోకి దూసుకొచ్చాడు. దీంతోపాటు అతడు వరుసగా 8 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లలో కనీసం ఒక గోల్ చేసిన అరుదైన రికార్డును కూడా నెలకొల్పాడు.
లియోనెల్ మెస్సీ తన కెరీర్లో ఎన్నడూ గోల్డెన్ బూట్ గెలుచుకోలేదు. అయితే ఈసారి అది సాధించడానికి అతడికి ఒక సువర్ణావకాశం లభించింది. ఈ ప్రపంచకప్లో ఇప్పటివరకు మొత్తం 7 గోల్స్ చేసిన మెస్సీ అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. కేప్ వెర్డేపై చేసిన గోల్ ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో మెస్సీకి 20వ గోల్గా నిలిచింది. ఈ గోల్తో అతడు గోల్డెన్ బూట్ పొందడానికి రేసులోకి వచ్చాడు.
ఎంబాపే గట్టి పోటీ
చిరకాలంగా అందని గోల్డెన్ బూట్ కోసం మెస్సీ ఎదురుచూస్తుండగా.. అయితే ఈసారి తనకు కావాలని ఎంబాపే తీవ్ర పోటీలో నిల్చున్నాడు. గోల్డెన్ బూట్ రేసులో మెస్సీకి అతిపెద్ద ప్రత్యర్థి ఫ్రాన్స్కు చెందిన కైలియన్ ఎంబాపే ఉన్నాడు. ఎంబాపే ఇప్పటివరకు 6 గోల్స్ చేయగా.. నార్వేకు చెందిన ఎర్లింగ్ హాలాండ్, ఇంగ్లాండ్కు చెందిన హ్యారీ కేన్ చెరో 5 గోల్స్తో మూడో స్థానంలో సమంగా ఉన్నారు.
2026 ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసినవారు
లియోనెల్ మెస్సీ (అర్జెంటీనా) - 7 గోల్స్
కైలియన్ ఎంబాపే (ఫ్రాన్స్) – 6 గోల్స్
ఎర్లింగ్ హాలాండ్ (నార్వే) - 5 గోల్స్
హ్యారీ కేన్ (ఇంగ్లాండ్) – 5 గోల్స్
ఈజిప్ట్తో అర్జెంటీనా
రౌండ్ ఆఫ్ -32లో గెలిచిన తర్వాత అర్జెంటీనా ఇప్పుడు ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో ఈజిప్ట్తో తలపడనుంది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో ఆస్ట్రేలియాతో 1-1తో డ్రా చేసుకున్న ఈజిప్ట్, పెనాల్టీ షూటౌట్లో 4-2 తేడాతో విజయం సాధించింది. అర్జెంటీనా, ఈజిప్ట్ జట్ల మధ్య రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్ జూలై 7న రాత్రి 9:30 గంటలకు జరగనుంది. మెస్సీ తన అద్భుతమైన ఫామ్ను కొనసాగించి.. జట్టును క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు నడిపించగలడా లేదా అనేది ఇప్పుడు చూడాల్సి ఉంది.