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Messi Retirement: ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ గుడ్‌బై.. అర్జెంటీనా జట్టు నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ రిటైర్మెంట్!

Lionel Messi Retirement: సార్వకాలిక గొప్ప సాకర్ ఆటగాళ్లలో ఒకరైన అర్జెంటీనా స్టార్, బిలియనీర్ లియోనెల్ మెస్సీ అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టు తరపున అంతర్జాతీయ పోటీల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన సోమవారం ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా తెలిపారు. జాతీయ జట్టును వీడటం బాధాకరమైన నిర్ణయమే అయినప్పటికీ, తప్పుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని పేర్కొన్నారు. అర్జెంటీనాకు 2022 ప్రపంచ కప్, రెండు కోపా అమెరికా టైటిళ్లు అందించిన మెస్సీ, 2026 ప్రపంచ కప్‌లో జట్టును రన్నరప్‌గా నిలిపిన అనంతరం ఈ వీడ్కోలు పలికారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 31, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:47 PM IST
Messi Retirement: ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ గుడ్‌బై.. అర్జెంటీనా జట్టు నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ రిటైర్మెంట్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Messi Retirement: ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ గుడ్‌బై.. అర్జెంటీనా జట్టు నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ రిటైర్మెంట్!
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