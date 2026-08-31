Lionel Messi Retirement: ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే సార్వకాలిక గొప్ప ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా పరిగణించబడే అర్జెంటీనా సాకర్ దిగ్గజం, బిలియనీర్ లియోనెల్ మెస్సీ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ నుండి తన రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఇంటర్ మయామి ఫార్వర్డ్గా కొనసాగుతున్న మెస్సీ, అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టు తరపున అంతర్జాతీయంగా పోటీ చేయడం నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు సోమవారం తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం తనను "లోతుగా బాధిస్తోంది" అని, కానీ జాతీయ జట్టు నుండి వైదొలగడానికి "సమయం ఆసన్నమైంది" అని ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
అభిమానులకు ధన్యవాదాలు
జాతీయ జట్టుకు వీడ్కోలు పలుకుతూ మెస్సీ అభిమానులను ఉద్దేశించి భావోద్వేగ సందేశం ఇచ్చారు. అభిమానులకు ఆనందాన్ని అందించడానికి, ఫుట్బాల్ ద్వారా అర్జెంటీనా వాసులుగా గర్వపడేలా చేయడానికి తాను ఎల్లప్పుడూ జాతీయ జెర్సీ కోసం పోరాడానని చెప్పారు. "నేను ఎల్లప్పుడూ నా సర్వస్వం ఇచ్చానని మీకు ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నా దగ్గర ఇవ్వడానికి ఇంకేమీ మిగల్లేదు. అంతేకాకుండా తమ స్థానాలకు అర్హులైన ఎంతో ప్రతిభావంతులైన యువ ఆటగాళ్లు వస్తున్నారు" అని ఆయన వెల్లడించారు. ఇన్నేళ్లుగా మద్దతుగా నిలిచిన అభిమానులకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
తండ్రి మరణం, భవిష్యత్తుపై ఆలోచన..
తన తండ్రి జార్జ్ మెస్సీ మరణించిన కొద్దికాలానికే మెస్సీ ఈ రిటైర్మెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తండ్రి మరణం బార్సిలోనా, పారిస్ సెయింట్-జెర్మైన్ మాజీ ఆటగాడైన ఆయనను తన భవిష్యత్తు గురించి లోతుగా ఆలోచించేలా చేసింది.
అంతర్జాతీయ విజయాలు, 2026 ప్రపంచ కప్
క్లబ్ స్థాయిలో దాదాపు అన్నింటినీ గెలిచినప్పటికీ, 2022 వరకు మెస్సీకి ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీ చేజారిపోయే ప్రమాదంలో కనిపించింది. అయితే ఖతార్లో ఫ్రాన్స్పై జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పెనాల్టీ షూటౌట్ విజయంతో ఆయన ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని ముద్దాడారు. అలాగే 2021, 2024లలో వరుసగా కోపా అమెరికా టైటిళ్లను గెలవడంలోనూ అర్జెంటీనాకు సహాయపడ్డారు.
అమెరికా, కెనడా, మెక్సికోలలో జరిగిన 2026 ప్రపంచ కప్ ఎడిషన్లో అర్జెంటీనాను ఫైనల్ వరకు నడిపించి, మెస్సీ తన ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీల సంఖ్యను దాదాపు రెట్టింపు చేశారు. తుది పోరులో స్పెయిన్ చేతిలో 1-0 తేడాతో ఓడిపోయి అర్జెంటీనా రన్నరప్గా నిలిచింది. ఈ చారిత్రక ప్రస్థానం తర్వాత మెస్సీ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ నుంచి అధికారికంగా తప్పుకున్నారు.
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