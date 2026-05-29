GT vs RR Live Score: హార్ట్ బ్రేక్.. వైభవ్ మరోసారి సెంచరీ మిస్..!

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score: ఐపీఎల్ 2026లో రెండో ఫైనల్ టికెట్ కోసం గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు ఢీకొంటున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి.. ఫైనల్‌లో ఆర్‌సీబీతో తలపడే జట్టు ఏదని అభిమానులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. GT vs RR Live Score అప్‌ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  
Written ByAshok Krindinti
Published: May 29, 2026, 09:13 PM IST|Updated: May 29, 2026, 09:15 PM IST
Image Credit: GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score (Source: X)
29 May 2026 09:13 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: వైభవ్ సూర్యవంశీ (96) చెలరేగుతున్నాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ వేసిన 17వ ఓవర్‌లో రెండు సిక్సర్లు బాదాడు. మొత్తంగా ఈ ఓవర్‌లో 17 రన్స్ వచ్చాయి. స్కోరు 171-5 (17).

29 May 2026 09:07 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: 16వ ఓవర్లో వైభవ్ (83) చెలరేగాడు. హోల్డర్ బౌలింగ్‌లో ఒక సిక్సర్, రెండు ఫోర్లు బాదడంతో మొత్తం 16 పరుగులు వచ్చాయి. 154-5 (16).

29 May 2026 09:03 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates:  ఐపీఎల్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. కేవలం 23 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే వెయ్యి పరుగులు చేసి.. అతి తక్కువ మ్యాచ్‌ల్లోనే ఈ ఫీట్‌ను అందుకున్న తొలి భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌గా నిలిచాడు.

29 May 2026 09:01 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: సిరాజ్ వేసిన 15వ ఓవర్లోనూ వైభవ్ మొదటి బాల్‌ను సిక్సర్ కొట్టాడు. అయితే ఆ తరువాత ఐదు బంతుల్లోనే మూడు పరుగులే వచ్చాయి. స్కోరు: 138-5 (15).

29 May 2026 08:56 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: 14వ ఓవర్‌లో రబాడ 9 పరుగులు వచ్చాయి. తొలి బంతిని వైభవ్ సిక్సర్ బాదగా.. ఆ తరువాత మూడు సింగిల్స్ వచ్చాయి. స్కోరు: 129-5 (14).

29 May 2026 08:47 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: రాజస్థాన్ ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. ప్రసిద్ధ్ బౌలింగ్‌లో రెండో బంతికి సిక్సర్ బాదిన ఆర్చర్ (7).. తరువాతి బంతికే వికెట్ కీపర్ బట్టర్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్‌కు వెళ్లిపోయాడు. రవీంద్ర జడేజా మళ్లీ బ్యాటింగ్‌కు వచ్చాడు. ఈ ఓవర్‌లోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ (50) 31 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. స్కోరు: 120-5 (13). 

29 May 2026 08:41 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: హోల్డర్ సూపర్ బౌలింగ్‌తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ధసున్ శనక (3)ను ఔట్ చేసి రెండో వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. జోఫ్రా ఆర్చర్ క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు. ఈ ఓవర్‌లో కేవలం రెండు పరుగులు మాత్రమే వచ్చాయి. స్కోరు: 111-4 (12).

29 May 2026 08:35 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: ప్రసిద్ధ్ వేసిన 11వ ఓవర్‌లో తొలి బంతిని వైభవ్ బౌండరీ బాదాడు. రెండో బంతిని భారీ షాట్ ఆడగా.. సాయి సుదర్శన్ క్యాచ్ జారవిడిచాడు. ఈ ఓవర్‌లో ఆరు పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 109-3 (11).

29 May 2026 08:30 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: రాజస్థాన్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. హోల్డర్ బౌలింగ్‌లో బౌండరీ లైన్ వద్ద రబాడకు క్యాచ్ ఇచ్చి రియాన్ పరాగ్ (11) ఔట్ అయ్యాడు. ధుషన్ శనక క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు. మరో ఎండ్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ (42) పాతుకుపోయాడు. 11వ ఓవర్‌లో హోల్డర్ కేవలం 3 పరుగులు ఇచ్చాడు. స్కోరు: 103-3 (10).

29 May 2026 08:25 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: గత రెండు ఓవర్లు స్కోరు తగ్గగా.. రషీద్ ఖాన్ వేసిన తొమ్మిదో ఓవర్లో 18 పరుగులు వచ్చాయి. రియాన్ పరాగ్ ఒక ఫోర్, సిక్సర్, వైభవ్ ఒక సిక్సర్ బాదారు. స్కోరు: 100-2 (9).

29 May 2026 08:21 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: హోల్డర్ వేసిన 8వ ఓవర్‌లో కేవలం ఆరు రన్స్ మాత్రమే వచ్చాయి. జడేజా ఒక ఫోర్ కొట్టాడు. ఈ ఓవర్‌ ముగిసిన తరువాత జడేజా (34) రిటైర్డ్ హర్ట్‌గా పెవిలియన్‌కు వెళ్లిపోయాడు. రియాన్ పరాగ్ క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు. స్కోరు: 82-2 (8).

29 May 2026 08:10 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: ఏడో ఓవర్లో వాషింగ్టన్ సుందర్‌ను గిల్ రంగంలోకి దింపాడు. ఆరు బంతుల్లో ఆరు సింగిల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (34), జడేజా (29) క్రీజ్‌లో పాతుకుపోయారు. స్కోరు: 76-2(7).

29 May 2026 08:07 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: పవర్ ప్లే ముగిసింది. ప్రసిద్ద్ కృష్ట వేసి ఆరో ఓవర్‌లో జడేజా రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ బాదడంతో 16 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో రాజస్థాన్ ఆరు ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 70 పరుగులు చేసింది.

29 May 2026 08:01 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: ఐదో ఓవర్‌లో మహ్మద్ సిరాజ్ 9 పరుగులు ఇచ్చాడు. మొదటి బంతిని జడేజా.. ఆఖరి బంతిని వైభవ్ బౌండరీకి తరలించారు. స్కోరు: 54-2(5).

29 May 2026 07:53 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాట్ నుంచి ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో తొలి సిక్సర్ వచ్చింది. రబాడ బౌలింగ్‌లో రెండో బంతిని ఫోర్ కొట్టిన వైభవ్.. చివరి బంతిని సిక్సర్‌గా మలిచాడు. ఈ ఓవర్‌లో 11 రన్స్ వచ్చాయి. స్కోరు: 45-2 (4).

29 May 2026 07:49 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: మహ్మద్ సిరాజ్ వేసిన మూడో ఓవర్‌లో సూర్యవంశీ మూడు ఫోర్లు కొట్టాడు. మరో బంతి వైడ్‌ వేయగా.. అది కూడా బౌండరీ వెళ్లిపోయింది. మొత్తం ఈ ఓవర్‌లో 21 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 34-2 (3).

29 May 2026 07:42 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు మరో బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఫామ్‌లో ఉన్న ధ్రువ్ జురెల్‌ (7) రబాడ బౌలింగ్‌లో గిల్‌కు సింపుల్ క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట్ అయ్యాడు. జడేజా క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు. స్కోరు: 13 (2).

29 May 2026 07:36 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: తొలి ఓవర్‌లోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు షాక్ తగిలింది. సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ (1) ప్రసిద్ధ్ కృష్ణకు క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట్ అయ్యాడు. రెండు పరుగులకే రాజస్థాన్ మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది. స్కోరు: 3-1 (1).

29 May 2026 07:31 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: ఈ మ్యాచ్ టాస్ సమయంలో గందరగోళం నెలకొంది. గుజరాత్ కెప్టెన్ గిల్ కాయిన్ స్పిన్ చేయగా.. పరాగ్ 'హెడ్స్' అని చెప్పాడు. అప్పుడు టెయిల్స్ పడింది. కానీ అది తనకు వినిపించలేదని.. టాప్ మళ్లీ వేయాలని రిఫరీ చెప్పారు. అయితే తనకు వినిపించిందని.. పరాగ్ హెడ్స్ చెప్పారని గిల్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. రవిశాస్త్రి కల్పించుకొని మరోసారి టాప్ వేయాలని కోరడంతో గిల్ మరోసారి కాయిన్ స్పిన్ చేశారు. ఈసారి కూడా పరాగ్ హెడ్స్.. చెప్పగా అదే పడింది. రెండుసార్లు టాస్ వేయడం నెట్టింట చర్చగా మారింది.

29 May 2026 07:27 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: 

రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్స్: శుభమ్ దూబే, సుశాంత్ మిశ్రా, అమన్ రావ్ పెరాల, రవి బిష్ణోయ్, తుషార్ దేశ్‌పాండే
గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్స్: రాహుల్ తెవాటియా, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, అనుజ్ రావత్, కుమార్ కుషాగ్రా, అర్షద్ ఖాన్.

29 May 2026 07:08 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: తుది జట్లు ఇలా..

రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధృవ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), డోనోవన్ ఫెరీరా, ధసున్ షనక, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ, యశ్ రాజ్ పుంజా.

గుజరాత్ టైటాన్స్: సాయి సుదర్శన్, శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), నిశాంత్ సింధు, వాషింగ్టన్ సుందర్, జేసన్ హోల్డర్, రషీద్ ఖాన్, S.సాయి కిషోర్, కగిసో రబాడ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహమ్మద్ సిరాజ్.

29 May 2026 07:02 PM (IST)

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Score Updates: ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

