English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND vs NAM Live Score Updates: టీమిండియాకు తొలి దెబ్బ.. సంజూ శాంసన్ ఔట్

IND vs NAM Live Score Updates: టీమిండియాకు తొలి దెబ్బ.. సంజూ శాంసన్ ఔట్

IND vs NAM T20 World Cup Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో ఇవాళ భారత్, నమీబియా జట్లు ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన నమీబియా జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. టీమిండియా తుది జట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి లైవ్ స్కోర్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ చూడండి.    

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 12, 2026, 07:11 PM IST

Trending Photos

Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
5
Niharika Konidela Real Name
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
6
Casting couch in film industry
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
IND vs NAM Live Score Updates: టీమిండియాకు తొలి దెబ్బ.. సంజూ శాంసన్ ఔట్
Live Blog

IND vs USA T20 World Cup Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్ తొలి మ్యాచ్‌లో NAM పై 29 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన టీమిండియా.. ఇవాళ రెండో మ్యాచ్‌లో నమీబియాతో (IND vs NAM Live Score) తలపడుతోంది. పాక్‌తో పోరుకు ముందు ఈ మ్యాచ్‌లో భారీ తేడాతో గెలవాలని సూర్యకుమార్ యాదవ్ సేన భావిసస్తోంది. అటు నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగిన ఓటమి నుంచి తిరిగి పుంజుకోవాలనే లక్ష్యంతో నమీబియా బరిలోకి దిగుతోంది. ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన నమీబియా మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ స్థానంలో సంజు శాంసన్, సిరాజ్ స్థానంలో బుమ్రా టీమ్‌లోకి వచ్చారు. Ind vs NAM Live Score అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

12 February, 2026

  • 19:06 PM

    IND vs NAM Live Score Updates: తొలి ఓవర్‌లో టీమిండియా 8 పరుగులు చేసింది. ఓవర్ చివరి బంతికి సంజు శాంసన్ సిక్సర్ బాదాడు. 

  • 19:00 PM

    IND vs NAM Live Score Updates: కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా కోలుకోవడానికి సమయం తీసుకుంటున్నందున అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్‌కు దూరమయ్యాడు. టాస్ సమయంలో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. అభిషేక్ శర్మ ఒకటి రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పాడు. దీంతో పాక్‌తో మ్యాచ్‌కు కూడా అభిషేక్ ఆడడం కూడా అనుమానంగా మారింది.

  • 18:49 PM

    IND vs NAM Live Score Updates: తుది జట్లు ఇలా..

    భారత్: సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా

    నమీబియా: లౌరెన్ స్టీన్‌క్యాంప్, జాన్ ఫ్రైలింక్, జాన్ నికోల్ లాఫ్టీ-ఈటన్, గెర్హార్డ్ ఎరాస్మస్ (కెప్టెన్), జేజే స్మిట్, జేన్ గ్రీన్ (వికెట్ కీపర్), రూబెన్ ట్రంపెల్‌మాన్, మలన్ క్రుగర్, బెర్నార్డ్ స్కోల్ట్జ్, బెన్ షికోంగో, మాక్స్ హీంగో.

IND vs NAMIND vs NAM ScoreIND vs NAM Live ScoreIndia vs Namibia LiveIND vs NAM T20 World Cup 2026

Trending News