Ind vs NZ 2nd T20I Live Score: స్వదేశంలో జరిగిన వన్డే సిరీస్ కోల్పోయిన భారత జట్టు న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్ను ప్రారంభించి మొదటి విజయం సాధించగా.. నేడు రాయ్పూర్లో రెండో మ్యాచ్ తలపడుతోంది. తొలి మ్యాచ్లో 48 పరుగుల తేడాతో కివీస్ను ఓడించిన టీమిండియా కొత్త ఉత్సాహంతో రెండో మ్యాచ్ ఆడుతోంది. గత మ్యాచ్లో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అద్భుతంగా ఆడి 84 పరుగులు సాధించగా.. రింకూ సింగ్ అదరగొట్టారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా పర్వాలేదనిపించగా.. కొంత ఫీల్డింగ్ను మెరుగుపరుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రత్యర్థి జట్టు ఓడినా పూర్తి కట్టుదిట్టమైన వ్యూహంతో బరిలోకి దిగింది. ఈ మ్యాచ్ కొన్ని నిమిషాల్లో ప్రారంభమవుతుండగా టాస్ పూర్తయ్యింది. భారత్ బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్ చేయనుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.