  Telugu News
  క్రీడలు
Ind vs NZ 2nd T20I At Raipur Live Updates: వన్డే సిరీస్‌ను కోల్పోయిన భారత జట్టు టీ2౦ సిరీస్‌లో తొలి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఒక మ్యాచ్‌ ఆధిక్యంలో ఉన్న భారత్‌ జట్టు రెండో మ్యాచ్‌ ఆడుతోంది. రాయ్‌పూర్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో సూర్యకుమార్‌ బృందం విజయం సాధిస్తుందా? లేదా అనేది చూడాలి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 23, 2026, 08:16 PM IST

Live Blog

Ind vs NZ 2nd T20I Live Score: స్వదేశంలో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌ కోల్పోయిన భారత జట్టు న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌ను ప్రారంభించి మొదటి విజయం సాధించగా.. నేడు రాయ్‌పూర్‌లో రెండో మ్యాచ్‌ తలపడుతోంది. తొలి మ్యాచ్‌లో 48 పరుగుల తేడాతో కివీస్‌ను ఓడించిన టీమిండియా కొత్త ఉత్సాహంతో రెండో మ్యాచ్‌ ఆడుతోంది. గత మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అద్భుతంగా ఆడి 84 పరుగులు సాధించగా.. రింకూ సింగ్ అదరగొట్టారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా పర్వాలేదనిపించగా.. కొంత ఫీల్డింగ్‌ను మెరుగుపరుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రత్యర్థి జట్టు ఓడినా పూర్తి కట్టుదిట్టమైన వ్యూహంతో బరిలోకి దిగింది. ఈ మ్యాచ్‌ కొన్ని నిమిషాల్లో ప్రారంభమవుతుండగా టాస్‌ పూర్తయ్యింది. భారత్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. న్యూజిలాండ్‌ బ్యాటింగ్‌ చేయనుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

23 January, 2026

  • 20:15 PM

    టపటపా రెండు వికెట్లు
    Ind vs NZ 2nd T20I At Raipur Live Updates: పది ఓవర్లు పూర్తయ్యాక న్యూజిలాండ్‌ టపటపా వికెట్లు కోల్పోయింది. రచీన్‌ రవీంద్ర 44 పరుగులకు.. డేరిల్‌ మిచెల్‌ 18 స్కోర్‌కు ఔటయ్యారు. రచిన్‌ను కుల్దీప్‌ రెండో వికెట్‌ తీయగా మిచెల్‌ను శివమ్‌ దూబే ఔట్‌ చేశాడు. ఫీల్డింగ్‌లో అద్భుతంగా చేస్తున్న హార్దిక్‌ ాండ్యా వరుసగా మూడు క్యాచ్‌లు పట్టాడు. 13 ఓవర్లు పూర్తయ్యే వరకు కివీస్‌ స్కోర్‌ 132/5.

  • 19:54 PM

    పది ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి న్యూజిలాండ్‌ స్కోర్‌ 111/3

    Ind vs NZ 2nd T20I At Raipur Live Updates: న్యూజిలాండ్‌ జట్టు మరో వికెట్‌ కోల్పోయింది. గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ 19 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ బంతిని ఫిలిప్స్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యాకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. వరుస వికెట్లు పడుతున్నా కివీస్‌ జట్టు భారీగానే స్కోర్‌ సాధించింది. క్రీజులో రవీన్‌ రవీంద్ర (36), డేరిల్‌ మిచెల్‌ (12) ఉండగా పది ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి న్యూజిలాండ్‌ స్కోర్‌ 108/3.

  • 19:30 PM

    కష్టాల్లో కివీస్‌.. రెండో వికెట్‌
    ఈ మ్ఆచ్‌లో విజయం సాధించాలని పట్టుదలతో ఆడుతున్న కివీస్‌ జట్టు కష్టాల్లో పడింది. పవర్‌ ప్లేలోనే రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. వరుణ్‌ చక్రవర్తి వేసిన బంతిని ఎదుర్కొన్న టిమ్‌ సీఫర్ట్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌.. రచిన్‌ రవీంద్రతో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ మొదలుపెట్టాడు. 5 ఓవర్లకు కివీస్‌ 50 పరుగులు సాధించింది.

  • 19:21 PM

    మొదటి వికెట్‌ కోల్పోయిన కివీస్‌

    Ind vs NZ 2nd T20I At Raipur Live Updates: రెండో మ్యాచ్‌లో హర్షిత్‌ రానా అదరగొట్టాడు. హర్షిత్‌ రానా బౌలింగ్‌లో డేవాన్‌ కాన్వే బాదిన షాట్‌ను హార్దిక్‌ పాండ్యా అద్భుతంగా క్యాచ్‌ పట్టేశాడు. 9 బంతులకు కాన్వే ఔటవడంతో కివీస్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. 4 ఓవర్లకు 43 పరుగులు చేసింది. కాన్వే ఔటవడంతో రచిన్‌ రవీంద్ర బ్యాటింగ్‌కు దిగాడు. కాగా తొలి బౌలింగ్‌ చేసిన హర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. తొలి ఓవర్‌లోనే 18 పరుగులు రావడంతో కివీస్ దూకుడుగా ఆట మొదలుపెటింది.

  • 19:00 PM

    బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌
    రాయ్‌పూర్‌లో జరుగుతున్న భారత్‌, న్యూజిలాండ్‌ రెండో మ్యాచ్‌ టాస్‌ వేశారు. టాస్‌ గెలిచిన భారత జట్టు బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. ప్రత్యర్థి కివీస్‌ జట్టు బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. తొలి మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకున్న న్యూజిలాండ్‌ జట్టు ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం కోసం పోరాడనుంది.

Ind vs NZ 2nd T20IIndia Vs New ZealandRaipursportscricket

