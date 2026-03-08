IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Live Score: సంజూ శాంసన్ హ్యాట్రిక్ సెంచరీలు.. భారీ స్కోరు దిశగా భారత్

India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final Live Score: డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమిండియా టీ20 వరల్డ్ కప్ ముద్దాడేందుకు ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచింది. ఆదివారం న్యూజిలాండ్ను ఓడిస్తే.. మూడోసారి పొట్టి కప్ను ఛేజిక్కించుకున్న తొలి టీమ్గా నిలుస్తుంది. మరోవైపు దశాబ్దాలుగా ఊరిస్తున్న ప్రపంచకప్ను తొలిసారి ముద్దడాలని కివీస్ అన్ని విధాలుగా సిద్ధమైంది. సెమీస్లో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసి ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. ఇంగ్లాండ్ను ఓడించి భారత్ ఫైనల్కు చేరింది. రెండు జట్లు కూడా దూకుడే మంత్రంగా బరిలోకి దిగుతున్నాయి. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో కివీస్పై భారత్ ఒక్కసారి కూడా గెలవకపోవడం కలవరపరుస్తుండగా.. ఈసారి ఎలాగైనా సొంతగడ్డపై గెలుపొంది మరోసారి ఛాంపియన్గా నిలవాలని సూర్యకుమార్ సేన భావిస్తోంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ హైఓల్టేజ్ పోరు గెలిచేది ఎవరు..? సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేది ఎవరు..? IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Match Live Score అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.