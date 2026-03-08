English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Live Score: సంజూ శాంసన్ హ్యాట్రిక్ సెంచరీలు.. భారీ స్కోరు దిశగా భారత్

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Live Score: సంజూ శాంసన్ హ్యాట్రిక్ సెంచరీలు.. భారీ స్కోరు దిశగా భారత్

India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final Live: టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్ లైవ్ స్కోర్ అప్‌డేట్స్, ఓవర్ టు ఓవర్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:04 PM IST

Trending Photos

Turmeric Milk: 20 రోజులపాటు క్రమం తప్పకుండా పసుపు పాలు తాగడం వల్ల కలిగే 5 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే..!
5
Turmeric Milk Benefits
Turmeric Milk: 20 రోజులపాటు క్రమం తప్పకుండా పసుపు పాలు తాగడం వల్ల కలిగే 5 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే..!
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీలో మరో శుభవార్త.. రేపు కీలక ప్రకటన..!
6
allu arjun
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీలో మరో శుభవార్త.. రేపు కీలక ప్రకటన..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 3 రాశులకు వరం, వీళ్లకు దుఃఖం..!
5
Daily Astrology
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 3 రాశులకు వరం, వీళ్లకు దుఃఖం..!
Prema Second Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన నటి ప్రేమ..49 ఏళ్ల వయసులో మరోసారి వివాహం!
8
Prema Second Marriage
Prema Second Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన నటి ప్రేమ..49 ఏళ్ల వయసులో మరోసారి వివాహం!
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Live Score: సంజూ శాంసన్ హ్యాట్రిక్ సెంచరీలు.. భారీ స్కోరు దిశగా భారత్
Live Blog

India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final Live Score: డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమిండియా టీ20 వరల్డ్ కప్ ముద్దాడేందుకు ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచింది. ఆదివారం న్యూజిలాండ్‌ను ఓడిస్తే.. మూడోసారి పొట్టి కప్‌ను ఛేజిక్కించుకున్న తొలి టీమ్‌గా నిలుస్తుంది. మరోవైపు దశాబ్దాలుగా ఊరిస్తున్న ప్రపంచకప్‌ను తొలిసారి ముద్దడాలని కివీస్ అన్ని విధాలుగా సిద్ధమైంది. సెమీస్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసి ఫైనల్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించి భారత్ ఫైనల్‌కు చేరింది. రెండు జట్లు కూడా దూకుడే మంత్రంగా బరిలోకి దిగుతున్నాయి. టీ20 ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో కివీస్‌పై భారత్ ఒక్కసారి కూడా గెలవకపోవడం కలవరపరుస్తుండగా.. ఈసారి ఎలాగైనా సొంతగడ్డపై గెలుపొంది మరోసారి ఛాంపియన్‌గా నిలవాలని సూర్యకుమార్ సేన భావిస్తోంది. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ హైఓల్టేజ్ పోరు గెలిచేది ఎవరు..? సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేది ఎవరు..? IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Match Live Score అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

8 March, 2026

  • 20:04 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: 13వ ఓవర్‌లో 10 పరుగులు వచ్చాయి. సంజూ శాంసన్ (69), ఇషాన్ కిషన్ (42) దుమ్ములేపుతుండడంతో భారీ స్కోరు దిశగా దూసుకువెళ్తోంది. స్కోరు: 171-1 (13).

  • 19:59 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: ఫెర్గూసన్ వేసిన 12వ ఓవర్‌లో ఏకంగా 24 పరుగులు వచ్చాయి. సంజూ రెండు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ బాదగా.. ఇషాన్ కిషన్ కూడా ఓ సిక్సర్ బాదాడు. స్కోరు: 161-1 (12).

  • 19:55 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: సంజూ శాంసన్ 33 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ వరల్డ్ కప్‌లో వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ బాదడం విశేషం. స్కోరు: 137-1 (11).

  • 19:52 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: పది ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి వికెట్ నష్టానికి భారత్ 127 పరుగులు చేసింది. సంజూ శాంసన్ (48), ఇషాన్ కిషన్ (19) దూకుడు కొనసాగిస్తున్నారు.

  • 19:47 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: 9వ ఓవర్లో శాంట్నర్ కేవలం ఐదు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. స్కోరు: 115-1(9).
     

  • 19:44 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్‌లోకి వచ్చి రాగానే దూకుడు మొదలుపెట్టాడు. రెండు బౌండరీలు బాదాడు. 8వ ఓవర్‌లో 12 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 110-1 (8).

  • 19:41 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: రచిన్ రవీంద్ర కివీస్‌కు తొలి బ్రేక్ అందించాడు. దూకుడు మీద ఉన్న అభిషేక్ శర్మ (52)ను ఔట్ చేశాడు. 

  • 19:40 PM

    India vs New Zealand Live Score Update: 7వ ఓవర్‌లో శాంట్నర్.. కేవలం ఆరు పరుగులు ఇచ్చాడు. సంజూ ఈ ఓవర్‌లో ఒక ఫోర్ కొట్టాడు. 98-0 (7)

  • 19:34 PM

    IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Live Score: అభిషేక్ శర్మ షేక్ ఆడిస్తున్నాడు. కేవలం 18 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అభిషేక్ ఊచకోతతో ఆరో ఓవర్‌లో ఆరో ఓవర్లో 20 పరుగులు వచ్చాయి. సంజూ (33) కూడా బ్యాట్ ఝులిపిస్తుండడంతో పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి భారత్ వికెట్ నష్టపోకుండా 92 పరుగులు చేసింది. 

  • 19:29 PM

    IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Live Score: ఐదో ఓవర్‌లో కూడా 21 పరుగులు వచ్చాయి. డఫీ నాలుగు వైడ్లు వేయగా.. అభిషేక్, సంజూ చెరో సిక్సర్ బాదారు. స్కోరు:  72-0 (5).

  • 19:21 PM

    IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Live Score: ఫెర్గుసన్ వేసిన నాలుగో ఓవర్‌లో అభిషేక్, సంజూ వీరవిహారం చేశారు. ఏకంగా 24 పరుగులు వచ్చాయి. అభిషేక్, సంజూ తలో సిక్సర్, ఫోర్ బాదారు. స్కోరు: 51-0 (4).

  • 19:14 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: మూడో ఓవర్‌లో 15 పరుగులు వచ్చాయి. అభిషేక్ శర్మ రెండు బౌండరీలు.. సంజూ ఒక ఫోర్ బాదారు. స్కోరు: 27-0(3).
     

  • 19:10 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: రెండో ఓవర్‌లోనే స్పిన్నర్ ఫిలిప్స్‌ను కివీస్ రంగంలోకి దింపింది. సంజూ, అభిషేక్ ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోలేదు. ఈ ఓవర్‌లో కేవలం ఐదు పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 12-0 (2).

  • 19:05 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: తొలి ఓవర్‌లో 7 పరుగులు వచ్చాయి. సంజూ శాంసన్ ఐదో బంతికి ఓ సిక్సర్ బాదగా.. చివరి బంతికి సింగిల్ తీశాడు.

  • 19:00 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ ఓపెనర్లుగా వచ్చారు. మాట్ హెన్రీ తొలి ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు.

  • 18:56 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్.. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల్లో ఎవరిది పైచేయి..? పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
     

  • 18:53 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: భారత్‌కు కలిసిరాని 'సండే' ఫైనల్స్.. మరి ఈసారైనా సెంటిమెంట్ బ్రేక్ అవుతుందా..? పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 18:49 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: తాము ముందుగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అన్నాడు. "సెమీస్ లేదా ఫైనల్‌లో ముందు  బ్యాటింగ్ చేసి స్కోరు బోర్డుపై ఎక్కువ పరుగులు ఉంచాలి. ఇప్పుడ చరిత్ర. కొత్త ప్రపంచ కప్ కోసం ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. మంచి ప్రదర్శన చేస్తామని ఆశిస్తున్నాం. అదే జట్టుతో బరిలోకి దిగుతున్నాం.." అని సూర్యకుమార్ తెలిపాడు. 

  • 18:43 PM

    IND vs NZ Live Score Updates: న్యూజిలాండ్ తుది జట్టులో ఒక మార్పు చేయగా.. భారత్ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. 

    భారత్: అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా

    న్యూజిలాండ్: టిమ్ సీఫెర్ట్ (వికెట్ కీపర్), ఫిన్ అల్లెన్, రాచిన్ రవీంద్ర, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మార్క్ చాప్మన్, డారిల్ మిచెల్, జేమ్స్ నీషమ్, మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), మాట్ హెన్రీ, లాకీ ఫెర్గూసన్, జాకబ్ డఫీ.

  • 18:39 PM

    IND vs NZ Live Score Toss Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌లో టాస్ గెలిచిన కివీస్.. బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ చేయనుంది.

IND vs NZInd Vs Nz LiveIND vs NZ live scoreIndia Vs New Zealandindia vs new zealand live

Trending News