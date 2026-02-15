English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Live Updates: కొలంబో వేదికగా దాయాదుల పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. పాక్‌ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించాలని భారత్ చూస్తుండగా.. ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కసితో పాక్‌ బరిలోకి దిగుతోంది. భారత్-పాక్ టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లైవ్ అప్‌డేట్స్, స్కోరు, తాజా సమాచారం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:44 PM IST

Live Blog

India vs Pakistan Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో అత్యంత భారీ సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ నేడు కొలంబో వేదికగా జరగనుంది. టోర్నీలో రెండు జట్లు కూడా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొంది జోరు మీద ఉండడంతో ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. శ్రీలంకలోని ఆర్.ప్రేమ దాస స్టేడియ వేదికగా రెండు జట్లు ఢీకొంటున్నాయి. ఆదివారం సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్‌ మొదలుకానుంది. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులో తిరుగులేని ఆధిక్యంలో ఉన్న భారత్.. మరోసారి పాక్‌ను చిత్తు చేస్తుందా..? ఆసియా కప్‌లో ఎదురైన ఓటమికి పాక్ బదులు తీర్చుకుంటుందా..? భారత్ Vs పాక్ లైవ్ స్కోర్ అప్‌డేట్స్ (Ind Vs Pak Score LIVE Updates) కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

15 February, 2026

  • 18:43 PM

    IND vs PAK Live Score: టాస్ ఓడిన పెద్దగా ఇబ్బంది లేదని.. తాము ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయాలని అనుకున్నామని టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అన్నాడు. గత రెండు  మ్యాచ్‌లలో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి గెలిచామని.. ఇప్పుడు కూడా అదే రీపిట్ చేయాలని అనుకుంటున్నామని చెప్పాడు. 

  • 18:39 PM

    IND vs PAK Playing 11: టీమిండియా రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగుతోంది. సంజూ శాంసన్ స్థానంలో అభిషేక్ శర్మ టీమ్‌లోకి రాగా.. అర్ష్‌దీప్ సింగ్ స్థానంలో కుల్దీప్ యాదవ్ జట్టులోకి వచ్చాడు. పాక్ టీమ్ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

    తుది జట్లు:

    భారత్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చకరవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా

    పాకిస్థాన్: సయీమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సల్మాన్ అఘా, బాబర్ ఆజం, మహ్మద్ నవాజ్, షాదాబ్ ఖాన్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఉస్మాన్ ఖాన్, షాహీన్ అఫ్రిది, అబ్రార్ అహ్మద్, ఉస్మాన్ తారిఖ్.

  • 18:34 PM

    IND vs PAK Toss Update: టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో టీమిండియా మొదట బ్యాటింగ్ ఆరంభించనుంది.
     

  • 18:27 PM

    IND vs PAK T20 World Cup 2026 Update: ఈ మ్యాచ్‌ను వీక్షించేందుకు మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ విచ్చేశాడు. ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేసి ఆల్‌ ద బెస్ట్ చెప్పాడు. హిట్‌మ్యాన్ రాకతో స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ కేకలు పెట్టారు.

  • 18:01 PM

    IND vs PAK T20 World Cup 2026 Update: భారత్-పాక్ పోరు నేపథ్యంలో మరోసారి షేక్ హ్యాండ్ వివాదం తెరపైకి వస్తోంది. ఆసియా కప్‌లో పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన టీమిండియా ఆటగాళ్లు.. టీ20 వరల్డ్ కప్‌లోనూ అదే ఫాలో అవుతారని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. 

  • 17:53 PM

    IND vs PAK T20 World Cup 2026 Update: ఈ మ్యాచ్‌కు వర్షం ముప్పు అభిమానులను కలవరుస్తోంది. వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఏం జరగనుందోనని టెన్షన్ నెలకొంది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

  • 17:48 PM

    IND vs PAK T20 World Cup 2026 Update: ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియం ప్రేక్షకులతో నిండిపోయింది. రెండు దేశాల అభిమానులు జెండాలు ఊపుతూ, నినాదాలు చేస్తూ సందడి చేస్తున్నారు. స్టేడియం అంతా బ్లూ, గ్రీన్ కలర్స్ సంద్రంగా మారింది. 

  • 17:30 PM

    IND vs PAK T20 World Cup 2026 Update: ఈ సూపర్ క్లాష్‌ పోరుకు రెండు జట్లు ఎవరిని ఆడించనున్నాయి..? గత మ్యాచ్‌కు దూరమైన అభిషేక్ శర్మ ఫిట్‌గా ఉన్నాడా..? తుది జట్లు ఎలా ఉండనున్నాయి..? పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

IND Vs PAK Live UpdatesIndia vs Pakistan T20 World Cup 2026IND vs PAK Live ScoreT20 World Cup 2026India Vs Pakistan Live

