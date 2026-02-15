India vs Pakistan Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో అత్యంత భారీ సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ నేడు కొలంబో వేదికగా జరగనుంది. టోర్నీలో రెండు జట్లు కూడా రెండు మ్యాచ్ల్లో గెలుపొంది జోరు మీద ఉండడంతో ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. శ్రీలంకలోని ఆర్.ప్రేమ దాస స్టేడియ వేదికగా రెండు జట్లు ఢీకొంటున్నాయి. ఆదివారం సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్ మొదలుకానుంది. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులో తిరుగులేని ఆధిక్యంలో ఉన్న భారత్.. మరోసారి పాక్ను చిత్తు చేస్తుందా..? ఆసియా కప్లో ఎదురైన ఓటమికి పాక్ బదులు తీర్చుకుంటుందా..? భారత్ Vs పాక్ లైవ్ స్కోర్ అప్డేట్స్ (Ind Vs Pak Score LIVE Updates) కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.