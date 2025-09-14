IND vs Pak Asia cup 2025 live score: టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్.. తుది జట్లు ఇవే..!

India Vs Pakistan Live Score Updates: ఆసియా కప్ 2025 లో భారీ పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. టీమిండియా, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. భారత్ హాట్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతుండగా.. ఎలాగైనా షాక్ ఇవ్వాలని పాకిస్థాన్ జట్టు సిద్ధంగా ఉంది. భారత్ తన తొలి మ్యాచ్లో యూఏఈపై భారీ విజయం సాధించగా.. ఒమన్పై గెలిచి పాకిస్థాన్ శుభారంభం చేసింది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టుకు టాప్-4లో నిలుస్తుంది. పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడిలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినందున ఈ మ్యాచ్ను రద్దు చేయాలని అన్ని వైపులా నుంచి డిమాండ్స్ వచ్చాయి. అయితే ఐసీసీ టోర్నీల్లో మ్యాచ్ రద్దు చేసుకుంటే.. ఆ ఎఫెక్ట్ ట్రోఫీ గెలిచేందుకు అడ్డంకిగా మారుతుందని బీసీసీఐ మ్యాచ్ ఆడేందుకు మొగ్గు చూపింది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో వేదికగా ఆదివారం సాయంత్రం 8 గంటల నుంచి మ్యాచ్ ఆరంభంకానుంది. 7:30 టాస్ వేస్తారు. భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య స్కోర్ లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.