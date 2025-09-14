English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs Pak Asia cup 2025 live score: టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్.. తుది జట్లు ఇవే..!

IND vs Pak Asia cup 2025 live score card: భారత్-పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య ఉత్కంఠభరితమైన పోరు జరగనుంది. పహల్గామ్ దాడి తరువాత రెండు జట్లు తొలిసారి తలపడుతుండడంతో హైటెన్షన్ నెలకొంది. ఈ మ్యాచ్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:51 PM IST

Live Blog

India Vs Pakistan Live Score Updates: ఆసియా కప్ 2025 లో భారీ పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. టీమిండియా, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య  హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. భారత్ హాట్ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతుండగా.. ఎలాగైనా షాక్ ఇవ్వాలని పాకిస్థాన్ జట్టు సిద్ధంగా ఉంది. భారత్ తన తొలి మ్యాచ్‌లో యూఏఈపై భారీ విజయం సాధించగా.. ఒమన్‌పై గెలిచి పాకిస్థాన్ శుభారంభం చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టుకు టాప్-4లో నిలుస్తుంది. పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడిలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినందున ఈ మ్యాచ్‌ను రద్దు చేయాలని అన్ని వైపులా నుంచి డిమాండ్స్ వచ్చాయి. అయితే ఐసీసీ టోర్నీల్లో మ్యాచ్ రద్దు చేసుకుంటే.. ఆ ఎఫెక్ట్ ట్రోఫీ గెలిచేందుకు అడ్డంకిగా మారుతుందని బీసీసీఐ మ్యాచ్ ఆడేందుకు మొగ్గు చూపింది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో వేదికగా ఆదివారం సాయంత్రం 8 గంటల నుంచి మ్యాచ్‌ ఆరంభంకానుంది. 7:30 టాస్ వేస్తారు. భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య స్కోర్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

14 September, 2025

  • 19:51 PM

    IND vs Pak Asia cup 2025 live score Updates: "మేము ముందుగా బౌలింగ్ చేయాలని అనుకున్నాం. టాస్ ఓడిన సంతోషంగా ఉన్నాము. మంచి వికెట్ ఉంది. రాత్రి బ్యాటింగ్ చేయడం మంచిది. పిచ్ తేమగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంత మంచు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాము. అదే జట్టుతో ఆడుతున్నాం.." అని టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ చెప్పాడు.

  • 19:46 PM

    IND vs Pak Asia cup 2025 live score Updates: "ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయబోతున్నాం. మేము మంచి క్రికెట్ ఆడుతున్నాము. ఈ మ్యాచ్‌కు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. వికెట్ నెమ్మదిగా  కనిపిస్తోంది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి బోర్డు మీద పరుగులు చేయాలనుకుంటున్నాము. గత మ్యాచ్‌లో ఆడిన టీమ్‌తోనే ఆడుతున్నాం. 20 రోజులుగా ఇక్కడే ఉన్నాను. ఇక్కడి పరిస్థితులకు అలవాటు పడ్డాము.." అని పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా తెలిపాడు.

  • 19:37 PM

    IND vs Pak Asia cup 2025 live score Updates: పాకిస్థాన్: సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సైమ్ అయూబ్, మహ్మద్ హారీస్ (వికెట్ కీపర్), ఫఖర్ జమాన్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), హసన్ నవాజ్, మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, సుఫియాన్ ముఖీమ్, అబ్రార్ అహ్మద్.

    భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి.

  • 19:35 PM

    IND vs Pak Asia cup 2025 Live Score Updates: టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్ మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ బౌలింగ్ చేయనుంది.

