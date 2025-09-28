English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India Vs Pakistan Live Cricket Score: టాస్ గెలిచిన టీమిండియా.. స్టార్ ప్లేయర్ దూరం

Ind Vs Pak Asia Cup Final 2025 Live Match Updates: ఆసియా కప్ లో దయాది పాక్‌తో టీమిండియా ఫైనల్ పోరుకు సిద్ధమైంది. గ్రూప్ దశలో, సూపర్ 4లో పాక్‌ను చిత్తు చేసిన టీమిండియా.. హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించి విజేతగా నిలవాలని ఫ్యాన్స్ ఆకాంక్షిస్తున్నారు. లైవ్ స్కోర్  అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:38 PM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
5
horoscope
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
India Vs Pakistan Live Cricket Score: టాస్ గెలిచిన టీమిండియా.. స్టార్ ప్లేయర్ దూరం
Live Blog

Ind Vs Pak Asia Cup Final 2025 Live Match Updates: ఆసియా కప్ 2025లో పాకిస్థాన్‌పై టీమిండియా రెండుసార్లు విజయం సాధించింది. అయినా అభిమానులకు పెద్ద కిక్ ఇవ్వలేదు. భారత్ చేతిలో భంగపడిన పాకిస్థాన్ ఇతర జట్లపై విజయాలతో ఫైనల్‌కు వచ్చి.. కయ్యానికి సవాల్ విసురుతోంది. ఆదివారం రాత్రి జరుగుతున్న ఫైనల్ పోరులో పాక్‌ను మూడోసారి చిత్తు చేసి ఆసియా కప్‌ను భారత్ సగర్వంగా అందుకోవాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. టోర్నీలో ఓటమన్నది లేకుండా టీమిండియా ఫైనల్‌లోకి దూసుకురాగా.. భారత్ చేతిలో రెండు మ్యాచ్‌ల్లో చిత్తు అయిన పాకిస్థాన్.. శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్‌ జట్లపై గెలుపొంది తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది. హాట్ ఫేవరెట్‌గా ఉన్న సూర్య సేనను ఢీకొట్టాలంటే పాక్‌కు శక్తికి మించిన పనే అయినా.. టీమిండియా ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8:00 గంటలకు మొదలవుతుంది. రాత్రి 7:30 గంటలకు టాస్ వేస్తారు. భారత్ Vs పాకిస్థాన్ లైవ్ స్కోర్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..

28 September, 2025

  • 19:37 PM

    India Vs Pakistan Live Score Updates: తుది జట్లు: 

    భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి
     
     పాకిస్థాన్: సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్, సైమ్ అయూబ్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), హుస్సేన్ తలత్, మహ్మద్ హారీస్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, హారీస్ రవూఫ్, అబ్రార్ 

  • 19:35 PM

    India Vs Pakistan Live Score Updates: టాస్ గెలిచిన టీమిండియా.. బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా గాయం కారణంగా మ్యాచ్ కు దూరమయ్యాడు.

India Vs Pakistan LiveIndia Vs Pakistan Live Cricket Score

Trending News