India Vs Pakistan Live Cricket Score: టాస్ గెలిచిన టీమిండియా.. స్టార్ ప్లేయర్ దూరం

Ind Vs Pak Asia Cup Final 2025 Live Match Updates: ఆసియా కప్ 2025లో పాకిస్థాన్పై టీమిండియా రెండుసార్లు విజయం సాధించింది. అయినా అభిమానులకు పెద్ద కిక్ ఇవ్వలేదు. భారత్ చేతిలో భంగపడిన పాకిస్థాన్ ఇతర జట్లపై విజయాలతో ఫైనల్కు వచ్చి.. కయ్యానికి సవాల్ విసురుతోంది. ఆదివారం రాత్రి జరుగుతున్న ఫైనల్ పోరులో పాక్ను మూడోసారి చిత్తు చేసి ఆసియా కప్ను భారత్ సగర్వంగా అందుకోవాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. టోర్నీలో ఓటమన్నది లేకుండా టీమిండియా ఫైనల్లోకి దూసుకురాగా.. భారత్ చేతిలో రెండు మ్యాచ్ల్లో చిత్తు అయిన పాకిస్థాన్.. శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ జట్లపై గెలుపొంది తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది. హాట్ ఫేవరెట్గా ఉన్న సూర్య సేనను ఢీకొట్టాలంటే పాక్కు శక్తికి మించిన పనే అయినా.. టీమిండియా ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8:00 గంటలకు మొదలవుతుంది. రాత్రి 7:30 గంటలకు టాస్ వేస్తారు. భారత్ Vs పాకిస్థాన్ లైవ్ స్కోర్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..